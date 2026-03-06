- أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها مؤقتاً بسبب إغلاق المجال الجوي، وستستأنف العمليات فور إعلان الهيئة العامة للطيران المدني إعادة فتحه بأمان. - تواصل الشركة تنظيم رحلات إغاثة إضافية عند توفر الظروف المناسبة، وتبلغ المسافرين بأي تحديثات، مع التأكيد على عدم التوجه للمطار دون تأكيد رسمي. - تضع الخطوط الجوية القطرية سلامة المسافرين والطواقم في مقدمة أولوياتها، وتعتذر عن الإزعاج الناتج عن الظروف الأمنية المتوترة في المنطقة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الجمعة، استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي للدولة. وأكدت الشركة، في بيان، أنها ستباشر استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأشارت إلى أنها تواصل، على مدار الساعة، جهودها لتنظيم رحلات إغاثة إضافية متى سمحت الظروف التشغيلية بذلك، مؤكدة أنها ستبلغ المسافرين بأي تحديثات إضافية فور تأكيدها. وأضافت الشركة أنها ستتواصل مباشرة مع المسافرين المتأثرة رحلاتهم لإطلاعهم على مستجدات رحلاتهم وترتيبات السفر والإجراءات المطلوبة.

ودعت الخطوط الجوية القطرية المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم إبلاغهم رسمياً من قبل الشركة بتأكيد رحلاتهم، لافتة إلى أن ممثلين عنها يوجدون في فنادق محددة في الدوحة لمساعدة المسافرين الموجودين حالياً في الدولة والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة برحلات الإغاثة وترتيبات السفر. كما حثت الشركة المسافرين على التأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم حتى تتمكن من تزويدهم بالمعلومات اللازمة، مشيرة إلى أن تحديث هذه البيانات متاح عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق الخطوط الجوية القطرية.

وجددت الشركة تأكيدها أن سلامة مسافريها وأفراد طواقمها ستبقى دائماً على رأس أولوياتها، معربة عن اعتذارها عن أي إزعاج سبّبته هذه الظروف الخارجة عن إرادتها، ومثمّنة في الوقت نفسه صبر المسافرين وتفهمهم. تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، ما دفع عدداً من الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية تتعلق بحركة الطيران والمجالات الجوية.

وشهدت المنطقة اضطرابات متفرقة في حركة الملاحة الجوية نتيجة المخاوف الأمنية وإغلاق بعض المجالات الجوية مؤقتاً، الأمر الذي انعكس على جدول رحلات عدد من شركات الطيران الإقليمية والدولية. وقد سارعت شركات الطيران إلى تعليق أو تعديل بعض الرحلات وهو إجراء احترازي لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات، إلى حين اتضاح الصورة الأمنية وإعادة فتح المجالات الجوية بشكل آمن ومنظم.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)