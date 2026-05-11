الخطوط الجوية القطرية تتوسّع لـ16 رحلة إلى الأميركتين

- أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إطلاق رحلات جديدة إلى كاراكاس وبوغوتا، لتصبح أول ناقل خليجي يصل إلى فنزويلا وأول شركة تربط الشرق الأوسط مباشرة بكولومبيا، ضمن شبكة تضم أكثر من 160 وجهة. - بعد إعادة بناء شبكة الرحلات عقب الإغلاقات الجوية، ارتفع عدد الرحلات اليومية إلى 172 رحلة، مع خطط للعودة التدريجية إلى التشغيل الكامل، وتحقيق إيرادات قياسية وأرباح بلغت 1.7 مليار دولار في عام 2025. - يعكس التوسع مرونة الخطوط القطرية في التعامل مع النزاعات الإقليمية، مع التركيز على معايير السلامة والتوسع في أسواق أميركا الجنوبية، مدعومة بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم".

أعلنت الخطوط الجوية القطرية إطلاق رحلات جديدة إلى كاراكاس وبوغوتا، اعتباراً من 22 يوليو/تموز المقبل، لتصبحا الوجهتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة ضمن شبكة الناقلة في الأميركتين، التي تضم أكثر من 160 وجهة خلال الموسم الصيفي. وبذلك تصبح الخطوط القطرية أول ناقل خليجي يصل إلى فنزويلا، وأول شركة طيران عالمية تربط الشرق الأوسط مباشرة بكولومبيا.

ويأتي هذا التوسع بعد إعادة بناء شبكة الرحلات، عقب الحرب الإقليمية والإغلاقات الجوية، مع ارتفاع عدد الرحلات اليومية إلى 172 رحلة حول العالم. وبعد إغلاق المجال الجوي القطري في الثاني من مارس/آذار الماضي بسبب الاعتداءات الجوية الإيرانية على مواقع داخل قطر، أعلنت الخطوط القطرية تشغيل رحلات محدودة إلى نحو 90 وجهة، قبل أن ترفعها تدريجياً إلى أكثر من 160 وجهة بحلول مايو/أيار الجاري عبر ممرات جوية آمنة.

وشملت أبرز الوجهات في الأميركتين: دالاس، ومطار جون إف كينيدي، وساو باولو، وتورنتو، وواشنطن، فيما تضمّنت الوجهات الآسيوية بانكوك، وبكين، وطوكيو، وسيول، ودبي. أما في أوروبا، فشملت الرحلات لندن، وباريس، وفرانكفورت، وروما، بينما تضمنت الوجهات الأفريقية جوهانسبرغ ونيروبي، إضافة إلى ملبورن في منطقة المحيط الهادئ.

وكانت الناقلة قد علّقت بعض الرحلات مؤقتاً لضمان السلامة، قبل إعادة فتح المجال الجوي جزئياً عبر ممرات طوارئ، فيما تعمل حالياً بنحو 124 رحلة يومياً إلى أكثر من 90 وجهة، مع خطط للعودة التدريجية الكاملة إلى شبكة التشغيل المعتادة. وحققت مجموعة الخطوط الجوية القطرية إيرادات قياسية خلال عام 2025، مع أرباح بلغت 1.7 مليار دولار، فيما يضم أسطولها 284 طائرة للركاب والشحن.

ورغم التراجع الحاد في بداية الحرب إلى ثلاث رحلات يومياً فقط، سجلت الشركة تعافياً سريعاً تمثل بزيادة الرحلات بنسبة 41% خلال أسبوع واحد، مدعومة بحصولها على جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" للمرة التاسعة، إضافة إلى التوسّع في وجهات جديدة مثل بوغوتا وكاراكاس لتعزيز الروابط التجارية.

ويعكس هذا التوسّع مرونة الناقلة الوطنية القطرية في التعامل مع تداعيات النزاعات الإقليمية، مع استمرار التركيز على معايير السلامة، وخطط التوسع في أسواق أميركا الجنوبية.