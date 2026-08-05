الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلات موسكو

- استئناف رحلات الخطوط الجوية السورية بين دمشق وموسكو اعتباراً من 16 أغسطس، يعزز الربط الجوي ويوفر خيارات سفر أوسع للمواطنين، ضمن خطة لتوسيع شبكة الوجهات الدولية. - شهدت حركة الطيران السورية تطوراً مع استئناف الرحلات المباشرة بين ألمانيا وسورية، مما يعكس انفتاح قطاع النقل الجوي السوري على الأسواق الأوروبية وتسهيل تنقل السوريين. - ارتفاع عدد الطائرات العابرة للأجواء السورية بنسبة 32.4% في يونيو 2026، يعكس تزايد ثقة شركات الطيران بالمجال الجوي السوري ومعايير السلامة وجودة الخدمات.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي اليوم الثلاثاء، استئناف رحلات الخطوط الجوية السورية بين دمشق والعاصمة الروسية موسكو اعتباراً من 16 أغسطس/آب الجاري، في إطار خطة تهدف إلى توسيع شبكة وجهات الناقل الوطني وتعزيز الربط الجوي بين سورية وعدد من الوجهات الإقليمية والدولية، بعد أشهر من استئناف عدد من الخطوط الجوية التي توقفت خلال السنوات الماضية.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، في منشور عبر منصة "إكس"، إن إعادة تشغيل الخطوط الجوية السورية خط موسكو تأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير قطاع النقل الجوي وإعادة ربط سورية بمزيد من الوجهات، بما يوفر خيارات سفر أوسع للمواطنين والمسافرين، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على توسيع شبكة الرحلات، ومن المتوقع الإعلان عن وجهات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

نرحب باستئناف رحلات السورية للطيران إلى العاصمة الروسية موسكو اعتبارًا من 16 آب، في خطوة جديدة تعزز انفتاح سوريا على العالم، وتوسع شبكة الربط الجوي، وتوفر خيارات سفر إضافية للمواطنين والمسافرين.



ويأتي تشغيل هذا الخط ضمن الجهود المستمرة لتطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيز حضور الناقل… https://t.co/Ywd7v3r7wR — عمر الحصري (@ohosari) August 4, 2026

ويعد خط موسكو من الخطوط الجوية المهمة بالنسبة إلى الخطوط الجوية السورية، نظراً لحركة السفر بين البلدين، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو زيارة الجالية السورية، كما يأتي استئنافه في سياق عودة تدريجية للرحلات الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي.

وسبق أن شهدت حركة الطيران السورية تطوراً جديداً مع استئناف الرحلات المباشرة بين ألمانيا وسورية، إذ أقلعت في 29 تموز الماضي أول رحلة مباشرة من مدينة دوسلدورف إلى دمشق منذ نحو 14 عاماً، عبر شركة "LEAV Aviation" الألمانية، وذلك ضمن اتفاقيات للنقل الجوي أُبرمت أخيراً لتعزيز الربط المباشر بين البلدين وتسهيل تنقل السوريين المقيمين في أوروبا.

ووصفت الهيئة العامة للطيران المدني حينها هذه الخطوة بأنها تمثل بداية برنامج للرحلات المنتظمة بين ألمانيا وسورية، وتعكس تنامي انفتاح قطاع النقل الجوي السوري على الأسواق الأوروبية.

وفي مؤشر آخر على تنامي نشاط الطيران، أعلن الحصري في وقت سابق أن عدد الطائرات التي عبرت الأجواء السورية خلال شهر حزيران/يونيو 2026 بلغ 15 ألفا و620 طائرة، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 32.4% مقارنة بشهر أيار/مايو الماضي.

وأوضح أن هذا النمو يعكس تزايد ثقة شركات الطيران بالمجال الجوي السوري، في ظل اعتمادها على معايير السلامة وجودة خدمات الملاحة الجوية والجدوى الاقتصادية عند اختيار مساراتها، مؤكدا أن الهيئة تواصل العمل على تطوير خدمات الملاحة الجوية والبنية التشغيلية وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة سورية على خريطة النقل الجوي الإقليمي والدولي.