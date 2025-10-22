- توسيع الأسطول الجوي: تبدأ الخطوط الجوية الجزائرية في نوفمبر 2023 بتعزيز أسطولها عبر استلام طائرات جديدة من "إيرباص" و"بوينغ"، مع خطط لاستلام 18 طائرة بحلول 2026، مما يعزز قدرتها الاستيعابية. - توسيع الشبكة الأفريقية: تهدف الشركة إلى مضاعفة وجهاتها الأفريقية إلى 20 وجهة بحلول 2028، بما في ذلك خطوط جديدة إلى نجامينا وأديس أبابا، لتعزيز الحضور الاقتصادي الجزائري في القارة. - تطوير الشبكة الدولية: تشمل الخطط إطلاق خطوط جديدة إلى روتردام وقوانغتشو، وتعزيز الرحلات إلى الصين وقطر ومصر وتركيا، مع دراسة مشاريع موسمية نحو جنوب شرق آسيا وكندا.

قالت الخطوط الجوية الجزائرية إنّ خطتها لتطوير أسطول الشركة سوف تبدأ في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مع وصول أولى الطائرات الجديدة التي اقتنتها الشركة من "إيرباص" الأوروبية و"بوينغ" الأميركية. وقال مدير الخطوط الجزائرية حمزة بن حمودة، في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، خلال إطلاق أول رحلة تجارية لخط الجزائر- نجامينا، إن الشركة ستتسلم أول طائرة جديدة من طراز إيرباص "900-300 A" وستصل إلى مطار الجزائر في 12 نوفمبر المقبل، بينما ستصل ثلاث طائرات أخرى من نفس الطراز لتعزز الأسطول قبل نهاية العام الجاري، من ضمن 18 طائرة جديدة كانت الشركة قد وقعت عقوداً لاقتنائها عام 2023.

وأضاف مدير الخطوط الجزائرية أن الشركة ستتسلم في غضون العام المقبل 2026، طائرات من هذا الطراز، موضحاً أن الشركة ستبدأ انطلاقاً من سنة 2027، باستلام طائراتها من طراز "بوينغ 737"، في حين توجد طلبات أخرى قيد الدراسة بهدف تسريع زيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير الشبكة، حيث تتوجه الشركة نحو مضاعفة الخطوط الأفريقية بحلول عام 2028، "ما يفرض عليها تعزيز إمكاناتها، في إطار استراتيجية توسع تدريجي ومدروس".

وقال بن حمودة إنّ "الشركة بصدد توسيع مجال رحلاتها لتشمل عدة وجهات أفريقية، ونعتزم بشكل عام مضاعفة عدد الوجهات الأفريقية التي تغطيها الخطوط الجوية الجزائرية قبل سنة 2028 لتصل إلى حوالي عشرين وجهة، تماشياً مع السياسة الوطنية لتعزيز الحضور الاقتصادي الجزائري في القارة، بما فيها الخط الجديد الذي أطلق بين الجزائر والعاصمة التشادية نجامينا، حيث سيربط العاصمتين الجزائرية والتشادية عبر مدينة دوالا (الكاميرون) قبل تمديده إلى أديس أبابا بدءاً من الخريف المقبل، بانتظار تشغيل خطي ليبرفيل في الكونغو ولواندا في زامبيا".

وتتضمن خطة تطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية، إطلاق خطوط جديدة نحو روتردام الهولندية بوتيرة وقوانغتشو الصينية، وتعزيز الخطوط نحو الصين وقطر ومصر وتركيا، بالإضافة الى مشاريع موسمية نحو جنوب شرق آسيا التي هي قيد الدراسة للصيف المقبل، فضلاً عن توسيع الشبكة نحو كندا إلى ما بعد مونتريال.

وكشف مدير عام الخطوط الجوية الجزائرية، أنه سيجري الشروع في تسليم طائرات صغيرة الحجم من نوع "إيه تي آر" الموجهة لشركة الخطوط الداخلية، التي تم إنشاؤها لتعزيز الشبكة الداخلية، حيث طلبت الجزائر شراء 16 طائرة من هذا الطراز، لدعم الخطوط الداخلية ومرافقة المشاريع الاقتصادية الإقليمية.