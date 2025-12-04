الخطوط الجزائرية تعتزم شراء 38 طائرة جديدة بحلول 2028

- أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن خطة لشراء 34 طائرة جديدة لتعزيز توسعها في المحطات الأفريقية وتحسين التعاون التجاري مع دول القارة. - تسعى الشركة لتجديد أسطولها القديم، حيث استلمت أول طائرة إيرباص A330، مما سيساعد في تقليل تكاليف الصيانة وتحسين جودة الخدمات. - تتضمن خطط التوسع إعادة تشغيل خط جوهانسبرغ وتطوير وجهات جديدة في أفريقيا، مع تحول الشركة إلى مجمع اقتصادي يضم شركات فرعية لتحسين الكفاءة التشغيلية.

كشفت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الخميس عن برنامج يهدف لشراء 34 طائرة جديدة، بهدف تعزيز خططها الرامية إلى التوسع في المحطات الأفريقية ولمتابعة توجهات سياسية لتعزيز التعاون التجاري بين الجزائر ودول القارة.

وقال حمزة بن حمودة، المدير العام للشركة إنها تهدف لتنفيذ التجديد الجزئي لأسطول كل من الخطوط الجوية الجزائرية وشركتها التابعة للخطوط الجوية الداخلية، وتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي عبر الشبكتين الداخلية والدولية.

واستلمت الشركة مؤخرا أول طائرة ايرباص A330 في إطار برنامج لتدعيم أسطولها يتضمن اقتناء 18 طائرة، وقال ان تجديد الأسطول بات أكثر من ضروري لكون متوسط عمر الأسطول الحالي يتراوح بين 18 و20 سنة ما يستلزم أعمال صيانة وتكاليف تشغيل مرتفعة، ما سيسهم في تخفيف الضغط على نشاط الصيانة والعمليات الجوية، والذي كان يؤثر سلبا على جودة الخدمات ويتسبب في اضطرابات متفاوتة في برنامج عمل الشركة.

وأكد بن حمودة أن وصول الطائرات الجديدة التي تم شراؤها سيسمح بوضع حد للاضطرابات تدريجيا، وتأتي هذه الخطوة لتلبية الطلب المتزايد وتوقعات بارتفاع حركة نقل المسافرين على الخطوط الدولية للشركة، والتي بلغت خلال العام الجاري 8.5 مليون مسافر مقابل 8 ملايين مسافر سنة 2024، دون إحصاء مسافري شركة الخطوط الجوية الداخلية، التي يتوقع أن تصل نتائج نشاطها إلى 1.5مليون مسافر.

وتتوجه الجوية الجزائرية الى التركيز على الوجهة الأفريقية بهدف تحسين الربط الجوي بين الجزائر والعواصم الأفريقية الأخرى على غرار داكار، أبيدجان، نواكشوط، نيامي و واغادوغو، وكذا وضع شبكة إقليمية محددة ولاسيما عبر ليبرفيل، كوتونو وكوناكري، وهي نقاط استراتيجية تسمح بتحسين فرص الربط وتعزيز الاتصال بين بلدان الجنوب.

وقال مدير الشركة إن خطط توسعها تتضمن إعادة تشغيل خط جوهانسبرغ المقرر اعتبارا من 15 يناير/كانون الثاني 2026 بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا، وتطوير الوجهات نحو أديس أبابا، لاغوس وأكرا، حيث كانت الشركة قد شرعت في أبريل/نيسان الماضي في تشغيل رحلات جوية نحو أبوجا، ومنذ 21 أكتوبر تشرين الأول الماضي نحو نجامينا عاصمة تشاد.

وفي غضون العام المقبل، ستتحول الجوية الجزائرية من شركة الى مجمع اقتصادي يضم شركات فرعية ذات صلة، على غرار التموين الجوي (كاترينغ)، والشحن الجوي ما سيوفر لها مزايا ضريبية وتشغيلية، في الوقت الذي تحضر فيه لاستحداث نشاط جديد يخص تنظيم الرحلات السياحية، واطلاق فرعين جديدين هما شركة الجوية الجزائرية للخدمات الأرضية أكاديمية الطيران مخصصين للخدمات الأرضية وللتكوين مطلع العام المقبل.