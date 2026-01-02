- أعلنت الخطوط الجوية التركية عن استثمار بقيمة 100 مليار ليرة لإنشاء أكبر محطة شحن جوي ومنشأة ضيافة داخل الطائرات، مما سيوفر 26 ألف فرصة عمل جديدة. - تعتمد الشركة على "الشحن التركي" كأحد محركات النمو، مستفيدة من مرونة نقل البضائع عبر شبكة واسعة تربط إسطنبول بأكثر من 340 وجهة عالمية. - ترتكز استراتيجية الشحن على منشأة "سمارتست" في مطار إسطنبول، مع خطط لتوسيع قدراتها وزيادة أسطول طائرات الشحن حتى عام 2033.

أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، أنها ستنشئ أكبر محطة شحن جوي في العالم وأكبر منشأة من أجل الضيافة داخل الطائرات، باستثمار يبلغ 100 مليار ليرة تركية (2.33 مليار دولار). ولفتت الشركة في منشور لها على منصة إكس إلى أن هذا الاستثمار سيوفر 26 ألف فرصة عمل جديدة.

وتراهن الخطوط الجوية التركية على الشحن كأحد محركات النمو، عبر علامتها المتخصصة "الشحن التركي" (Turkish Cargo)، وهو ذراعها الجوي للشحن، وأحد أعمدة نمو المجموعة، لأنها تجمع بين طائرات الشحن المخصصة، وبين سعة الشحن داخل طائرات الركاب، وهو ما يمنحها مرونة في نقل البضائع على شبكة واسعة تربط إسطنبول بأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا والأميركتين، مع خدمة شحن إلى أكثر من 340 وجهة عبر شبكة رحلاتها.

وترتكز استراتيجية الشحن على منشأة "سمارتست" (SMARTIST) وهي محطة شحن جوي في مطار إسطنبول تُقدم كمركز عمليات موحّد للشحن، وتستند إلى الأتمتة والرقمنة في جزء من إجراءات المناولة، بما في ذلك استخدام روبوتات برمجية لتنفيذ عمليات روتينية على مدار الساعة، كما حصلت المنشأة على اعتماد تشغيلي يتعلق بقدرة المرافق من الرابطة الدولية للنقل الجوي بما يعكس مواءمة الإجراءات لمعايير الشحن المتخصصة.

ووفقاً لمصادر إعلامية، سجّل نشاط الشحن في عام 2024 إيرادات بنحو 3.5 مليارات دولار مع نقل أكثر من مليوني طن من البضائع. وتستهدف الشركة رفع طموحها على المدى المتوسط عبر توسيع قدرات "سمارتست" إلى مستويات أعلى، مع خطط معلنة لزيادة أسطول طائرات الشحن ورفع الطاقة الاستيعابية للمحطة ضمن رؤية تمتد حتى 2033.

وتُعد الخطوط الجوية التركية الناقل الوطني لتركيا منذ تأسيسها عام 1933، وقد انضمت إلى التحالف العالمي لشركات الطيران "ستار ألاينس" (Star Alliance) في عام 2008، ما عزز شبكتها الدولية وربطها بمنظومة أوسع من شركات الطيران الشريكة. وتُظهر بيانات الشركة المالية أن صندوق الثروة السيادي التركي يملك 49.12% من أسهم الخطوط الجوية التركية، بينما تُتداول النسبة المتبقية 50.88% ضمن الأسهم الحرة في السوق.