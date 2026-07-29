الخدمات اللوجستية تعزز مرونة الاقتصاد القطري في مواجهة التوترات

في ظل التحديات الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، من اضطرابات في حركة الملاحة البحرية إلى التوترات التي تلقي بظلالها على سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، يبرز قطاع الخدمات اللوجستية في قطر بوصفه واحداً من أهم أعمدة الصمود الاقتصادي، وركيزة مركزية في دعم قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات وتحويلها إلى فرص نمو جديدة.

وأمام التوترات الجيوسياسية، لم تعد اللوجستيات مجرد نشاط خدمي مرتبط بالنقل والتخزين، بل أصبحت بنية استراتيجية تمس الأمن الغذائي، واستقرار الأسواق، واستمرارية الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في الداخل والخارج.

وتكتسب هذه الأهمية مضاعفة في دولة مثل قطر، التي تتبنى نهجاً واضحاً في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، بما يتسق مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. فكلما ازدادت الحاجة إلى حماية سلاسل الإمداد، وتوسيع قنوات الاستيراد وإعادة التصدير، وتعزيز مرونة الأسواق المحلية، برزت اللوجستيات بوصفها قطاعاً لا يمكن الاستغناء عنه، بل منصة تشغّل قطاعات أخرى وتمنحها القدرة على العمل بكفاءة واستدامة.

وتقدّر قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في قطر بأكثر من 7.5 مليارات دولار العام الماضي، مع توقعات سوقية حديثة تشير إلى نموه إلى نحو 10.91 مليارات دولار في 2026 ثم إلى 14.98 مليار دولار بحلول 2031، وفق بيانات رسمية، وهو ما يعكس اتساع دوره في الاقتصاد الوطني.

أسواق قطر تطلق بورصة للألماس لتعزيز موقعها في تجارة الأحجار الكريمة

وتعليقا على تلك الأرقام يؤكد الخبير الاقتصادي محمد حمدان لـ"العربي الجديد" على أن اللوجستيات تمثل الأساس الذي تقوم عليه مختلف الأنشطة الاقتصادية، موضحاً أن الصناعة والتجارة والأمن الغذائي لا يمكن أن تزدهر في غياب منظومة نقل وتخزين وتوزيع متطورة. ويضيف أن كلفة اللوجستيات في بعض الدول قد تتجاوز كلفة الإنتاج نفسه، ما يجعل وجود بنية تحتية فعالة عاملاً حاسماً في جدوى أي مشروع اقتصادي، ومن هذا المنطلق، فإن الاستثمار في اللوجستيات لا يُنظر إليه كإنفاق تشغيلي، بل كاستثمار في استقرار الاقتصاد ذاته.

وقد عززت قطر هذه الرؤية عبر تطوير بنية تحتية ضخمة تشكل اليوم أحد أبرز عناصر قوتها التنافسية حسب حمدان، الذي أشار إلى أن ميناء حمد، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى أكثر من سبعة ملايين حاوية سنوياً، يتمتع بعمق يسمح باستقبال أكبر الناقلات البحرية، فيما صُمم مطار حمد الدولي ليستوعب أكثر من 50 مليون مسافر، ونحو 30 مليون طن من الشحن الجوي سنوياً، وهذا التكامل بين الميناء والمطار يمنح الدولة قدرة استثنائية على التعامل مع حركة البضائع بكفاءة عالية، ويدعم عمليات إعادة التصدير، ويجعل من الدوحة نقطة وصل حيوية بين الشرق والغرب، مع قدرة على الوصول إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط خلال أربع إلى ثماني ساعات فقط.

ولا يقتصر هذا التفوق على البنية التحتية، بل يمتد إلى البيئة التنظيمية والاستثمارية التي تواكبها، فالمناطق الحرة في قطر، وفي مقدمتها "رأس بو فنطاس" القريبة من مطار حمد الدولي و"أم الحول" المجاورة لميناء حمد، تشكل منصات عملية لجذب الاستثمارات النوعية وتسهيل حركة التجارة، وفق حمدان.

وفي هذا السياق، جاء إطلاق بورصة قطر للألماس، (26 يوليو 2026) ليقدم مثالاً عملياً على قدرة اللوجستيات على خلق قطاعات اقتصادية جديدة تتجاوز الأطر التقليدية للنقل والتخزين. فقد أعلنت هيئة المناطق الحرة في قطر عن إطلاق البورصة من منطقة رأس بو فنطاس الحرة، لتكون منصة متكاملة لتداول الألماس الخام والمصقول وسائر الأحجار الكريمة، ضمن منظومة موحدة تشمل التداول والعضوية والتخزين الآمن وإصدار الشهادات والخدمات المتخصصة.

اقتصاد عربي التداولات العقارية في قطر تتجاوز 2.9 مليار دولار خلال 6 أشهر

واعتبر محلل الأسواق المالية، أحمد عقل، في حديث لـ"العربي الجديد" أن إطلاق "بورصة قطر للألماس" في المنطقة الحرة برأس بوفنطاس يمثل خطوة استراتيجية نوعية تعزز من مكانة دولة قطر مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، وتنسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني.

وأوضح أن أهمية هذه الخطوة تكمن في إنشاء منصة متكاملة توفر كافة الخدمات المرتبطة بقطاع الألماس والأحجار الكريمة، بما يشمل التوثيق والتقييم والتخزين والبيع والخدمات اللوجستية، وهو ما من شأنه رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية وجذب كبار المستثمرين العالميين. ولفت إلى أن البورصة ستسهم في تنشيط قطاعي السياحة والضيافة، من خلال استقطاب المعارض والمزادات والفعاليات الدولية، وهو ما سينعكس إيجاباً على حركة الطيران والفنادق، إلى جانب دعم قطاع التجزئة في مجال المجوهرات والأحجار الكريمة.

وأكد أنها خطوة تعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية في قطر، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو في القطاعات غير النفطية، مشدداً على أن وجود بورصة متخصصة بهذا المستوى يلبي حاجة إقليمية ويعزز من تنافسية الدولة على خريطة التجارة العالمية للأصول الثمينة.

وفي موازاة ذلك، واصلت الدولة تقديم حوافز استثمارية لتعزيز تنافسية قطاع اللوجستيات، من بينها خفض رسوم إيجار الأراضي في المناطق اللوجستية والصناعية في 2025 بنسبة وصلت إلى 50%، حيث انخفضت رسوم الأراضي اللوجستية من 20 إلى 15 ريالاً للمتر المربع سنوياً، والصناعية من 10 إلى خمسة ريالات. كما أطلقت الدولة برنامج حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار يوفر دعماً يصل إلى 40% من تكاليف الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها الخدمات اللوجستية.

ويشير حمدان إلى أن ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي من 18.7 مليار ريال (الدولار= 3.64 ريالات) في العام 2020 لتصل إلى 29.5 مليار ريال في 2024، لافتا إلى أن قطر احتلت المرتبة الثامنة على مستوى الأسواق الناشئة بتصنيف مؤشر "أغيليتي" اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة لعام 2025 وذلك بناء على مؤشرات الفرص اللوجستية المحلية والدولية وبيئة الأعمال، والجاهزية الرقمية، وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن وشركات النقل.