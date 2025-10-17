الخبرة لا تشيخ... أعلى 10 وظائف دخلاً لجيل الطفرة في 2025

- يشكل جيل الطفرة السكانية حوالي 15% من القوة العاملة في الولايات المتحدة، ويتميز بخبراته واستقراره المهني، مما يجعله دعامة أساسية في الاقتصادات المتقدمة حتى عام 2025 وما بعده، حيث يظل العديد منهم نشطين في سوق العمل بفضل أنماط العمل المرنة والدخل الجيد. - تجذب وظائف مثل مدير المبيعات ومحلل نظم حاسوبية كبار السن، حيث تتراوح الأجور بين 66.38 و48.65 دولاراً في الساعة، وتعتمد على الخبرة والتحليل مع توقعات نمو إيجابية. - تشمل الوظائف الأخرى محاسب ومدير خدمات اجتماعية، بأجور تتراوح بين 39.27 و35.63 دولاراً في الساعة، وتتطلب مهارات تواصل وتنظيم عالية، مما يوفر فرصاً للنمو المهني.

على الرغم من تقدّمهم في العمر، لا يزال أبناء جيل الطفرة السكانية (Baby Boomers) يشكّلون نحو 15% من إجمالي وظائف القوة العاملة في الولايات المتحدة، وفق بيانات وزارة العمل الأميركية، علماً أن المقصود بجيل الطفرة هو ذلك الذي وُلد أبناؤه وبناته بعد الحرب العالمية الثانية بين عامي 1946 و1964، خلال فترة شهدت ارتفاعاً كبيراً في معدلات المواليد بالولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

ويتميّز هذا الجيل بأنه عاش فترات ازدهار اقتصادي وتحوّلات اجتماعية وثقافية كبرى، وكان في طليعة التطورات الصناعية والتعليمية والتكنولوجية في النصف الثاني من القرن العشرين. ومع بلوغهم اليوم سنّ التقاعد أو ما بعده، يظلّ العديد من أفراد هذا الجيل نشطين في سوق العمل، مستفيدين من خبراتهم الطويلة واستقرارهم المهني، وهو ما يجعلهم أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصادات المتقدّمة حتى عام 2025 وما بعده.

ويواصل كثير من هؤلاء العمل في الستينيات والسبعينيات من أعمارهم، بعضهم بدافع الحاجة إلى الدخل الإضافي، وبعضهم الآخر لأنهم يجدون في العمل متعة وإنجازاً ومعنى للحياة. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وطول متوسط الأعمار، أصبحت أنماط من وظائف سوق العمل المرنة وذات الدخل الجيد الخيار الأمثل لكثير من كبار السن الراغبين في البقاء في سوق العمل.

ويثبت جيل الطفرة السكانية أنّ العمل المنتج لا يرتبط بالعمر بل بالرغبة والقدرة على العطاء. فبين الإدارة والمحاسبة والعقارات، يجد كبار السن مجالات واسعة من وظائف تتيح لهم استثمار خبراتهم الطويلة وتحقيق دخل مستقرّ في مرحلة ما بعد الخمسين.

وفي ما يلي أبرز الوظائف الأعلى أجراً والأكثر جذباً للعمال الأكبر سناً في عام 2025، بحسب ما نقله "ياهو"، اليوم الجمعة، عن تصنيف أعدّه موقع "ريزوميه جينيس" (Resume Genius):

1 - مدير المبيعات (Sales Manager)

يُعدّ هذا المنصب من أكثر الوظائف ربحاً، إذ يبلغ متوسط الأجر نحو 66.38 دولاراً في الساعة. يعمل في هذا المجال أكثر من 136 ألف موظف تجاوزوا سن الخامسة والخمسين. وتتميّز الوظيفة بانخفاض متطلبات الجهد البدني، ما يجعلها مناسبة للخبرات الطويلة، كما يتوقّع نموها بنسبة 6% خلال العقد المقبل، ولا تحتاج سوى إلى شهادة الثانوية العامة في معظم الحالات.

2 - محلّل نظم حاسوبية (Computer Systems Analyst)

يبلغ متوسط الأجر في هذه الوظيفة التقنية 49.90 دولاراً في الساعة، ويعمل فيها أكثر من 108 آلاف موظف من الفئة العمرية فوق 55 عاماً. وتمتاز الوظيفة بمستوى جهد بدني منخفض، وتُعدّ من المجالات سريعة النمو بنسبة 11% بين 2023 و2033. وتشترط غالباً شهادة جامعية في علوم الحاسوب أو اختصاص قريب.

3 - محلّل إداري (Management Analyst)

يتقاضى العاملون في هذا المجال نحو 48.65 دولاراً في الساعة، ويصل عددهم إلى 326 ألف شخص فوق سن الخامسة والخمسين. تعتمد هذه المهنة على التفكير التحليلي والخبرة في إدارة الأعمال أكثر من الجهد البدني، مع توقّع نمو بنسبة 11% خلال السنوات المقبلة، وتتطلب غالباً شهادة بكالوريوس.

4 - محاسب أو مدقّق حسابات (Accountant or Auditor)

يستفيد كبار السن من خبراتهم الطويلة في هذا المجال، إذ يبلغ متوسط الأجر 39.27 دولاراً في الساعة، ويعمل فيه 464 ألف شخص من الفئة العمرية الأكبر. ويُتوقّع نمو القطاع بنسبة 6% خلال العقد المقبل، ويتطلب العمل فيه عادة درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.

5 - مدير خدمات اجتماعية أو مجتمعية

(Social or Community Service Manager)

تُقدّر أجور هذه الوظيفة بنحو 37.61 دولاراً في الساعة، ويعمل فيها 132 ألف موظف فوق 55 عاماً. تجمع الوظيفة بين العمل الإداري والميداني، وتتطلّب قدرة على التواصل والتنظيم، ويُتوقّع أن تنمو بنسبة 8% حتى عام 2033، وتشترط شهادة جامعية.

6 - مندوب مبيعات في قطاع الجملة أو التصنيع

(Sales Representative – Wholesale and Manufacturing)

بأجر متوسط يبلغ 35.63 دولاراً في الساعة، تُعتبر هذه الوظيفة خياراً شائعاً لمن يملكون مهارات تواصل عالية. يعمل فيها نحو 335 ألف موظف من كبار السن، ويُتوقّع أن يشهد القطاع نمواً طفيفاً بنسبة 1%، مع إمكانية الالتحاق به بشهادة الثانوية العامة فقط.

7 - مدير عقارات أو جمعيات سكنية

(Property, Real Estate or Community Association Manager)

يحصل العاملون في هذا المجال على 32.07 دولاراً في الساعة، ويُقدّر عددهم بنحو 290 ألف موظف فوق 55 عاماً. وتُعدّ المهنة مناسبة لمن يمتلكون مهارات إدارة وتنظيم عالية، فيما يُتوقّع نمو القطاع بنسبة 3% خلال السنوات المقبلة.

8 - مدير خدمات الطعام (Food Service Manager)

بأجر يبلغ 31.40 دولاراً في الساعة، يعمل في هذا القطاع 224 ألف شخص من كبار السن. تتطلّب الوظيفة مزيجاً من الإشراف الميداني والإداري، ويُتوقّع أن ينمو القطاع بنسبة 2% فقط خلال العقد المقبل، مع إمكانية العمل بشهادة الثانوية العامة.

9 - وظائف وكيل مبيعات التأمين (Insurance Sales Agent)

تُعتبر من أكثر المهن ملاءمة لمن يمتلكون مهارات إقناع وخبرة في التعامل مع الناس. يبلغ متوسط الأجر 29.02 دولاراً في الساعة، ويعمل في المجال نحو 157 ألف شخص فوق 55 عاماً. ويتوقّع نمو الوظيفة بنسبة 6% خلال السنوات المقبلة، ولا تحتاج سوى إلى شهادة الثانوية العامة.

10 - سمسار أو وكيل عقارات (Real Estate Broker or Sales Agent)

يبلغ متوسط الدخل 28.35 دولاراً في الساعة، ويزاول هذه المهنة 383 ألف عامل من كبار السن. وتُتيح الوظيفة مرونة كبيرة في ساعات العمل وفرص ربح إضافية من العمولات، مع نمو متوقّع بنسبة 2% حتى عام 2033.