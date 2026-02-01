الحوثيون يغلقون الأجواء أمام أول رحلة مدنية إلى مطار المخا في اليمن

- أُجبرت طائرة يمنية على العودة إلى جدة بعد منعها من الهبوط في مطار المخا الدولي، بسبب عدم تلقي إذن من جماعة الحوثيين التي تسيطر على الأجواء اليمنية. - كان من المقرر أن يخفف تشغيل المطار معاناة سكان تعز والساحل الغربي، حيث أكد المسؤولون جاهزية المطار وفق معايير السلامة الدولية. - يُعتبر مطار المخا مشروعاً استراتيجياً بدأ في 2018، ويهدف لتوفير منفذ جوي بديل، لكن منع الرحلة الأولى يمثل نكسة ويزيد عزلة تعز بسبب الصراع السياسي.

أُجبرت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، كانت في طريقها من مدينة جدة السعودية إلى مطار المخا الدولي غربي محافظة تعز، على العودة إلى نقطة إقلاعها اليوم الأحد، بعد منعها من الهبوط في أولى الرحلات المدنية التي كان من المقرر أن يدشَّن بها المطار رسمياً. ويأتي هذا التطور بعد تحذيرات مسبقة من جماعة الحوثيين التي تسيطر على حركة الطيران المدني في الأجواء اليمنية.

وبحسب مصادر ملاحية وعمليات الرصد المفتوح، فإن الطائرة التي أقلعت من مطار جدة عادت بعد نحو ساعة إلى المطار السعودي، عقب تحليقها لدقائق فوق أجواء مدينة المخا دون أن تتلقى إذن الهبوط من غرفة عمليات الطيران المدني الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء. ولم تُصدر الجماعة أي تعليق رسمي، إلا أن منع الرحلة يأتي امتداداً لتهديدات سبق أن أطلقتها في إبريل/نيسان 2024 بالاستهداف ومنع تشغيل المطار.

وأفاد ناشطون وسكان بأن الطائرة أغلقت مسار الهبوط بعد تلقّي التوجيهات بالعودة، بينما كانت السلطات المحلية في تعز قد احتفت صباح اليوم ذاته بتدشين العمل رسمياً في المطار، في خطوة كانت ستشكل متنفساً حيوياً للمسافرين في تعز والساحل الغربي.

ويُعد منع الطائرة من الهبوط مؤشراً لتصاعد التوتر في ملف الطيران المدني، وتعطيل حركة الملاحة الجوية التي تعاني أصلاً من اختناقات كبيرة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عشر سنوات.

وكان محافظ تعز، نبيل شمسان، قد دشن صباح الأحد أول رحلة عبر مطار المخا الدولي، واصفاً الحدث بـ"اليوم العظيم" وغير المسبوق في تاريخ المحافظة. وقال في كلمة له إن "تشغيل المطار يمثل خطوة كبيرة لتخفيف معاناة السكان وتوفير منفذ جوي آمن وسريع للمواطنين".

وتجوّل المحافظ في صالات المطار، واطّلع على مرافقه، مشيداً بسرعة إنجاز التجهيزات الفنية التي استمرت لأكثر من ست سنوات. كما ثمن دعم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وعضو المجلس طارق صالح، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة من السعودية لتشغيل الرحلات من وإلى مطار جدة.

من جانبه، أكد مدير عام المطار، خالد عبد اللطيف، جاهزية منشآت المطار وبنيته التحتية لاستقبال الرحلات وفق معايير السلامة الدولية، مشيراً إلى أن "الجهود الفنية والتشغيلية اكتملت بالشراكة مع وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط اليمنية".

غير أن الاحتفالية الرسمية اصطدمت سريعاً بالواقع، بعد أن أُحبطت الرحلة الأولى التي يفترض أن تفتح الباب أمام ربط تعز والعشرات من مديريات الساحل الغربي بالوجهات الإقليمية.

ويمثل مطار المخا الدولي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي عملت عليها السلطات المحلية في تعز منذ عام 2018، عقب تحرير المدينة الساحلية من سيطرة الحوثيين. وتزامن المشروع مع نمو دور مدينة المخا كمركز تجاري وعسكري على الساحل الغربي، وكميناء نشط في عمليات الاستيراد والنقل.

وبدأ العمل في مطار المخا قبل أكثر من ست سنوات بتمويل حكومي ودعم لوجستي من التحالف، وتبلغ مساحته أكثر من 7 كيلومترات مربعة، ويضم مدرجاً حديثاً قادراً على استقبال الطائرات المتوسطة.

وصُمم المطار ليكون منفذاً جوياً بديلاً لأبناء تعز الذين يضطرون للسفر إلى عدن وسيئون وصنعاء في ظل ظروف أمنية معقدة، ويخدم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في تعز والمناطق المجاورة الممتدة من باب المندب وحتى الوازعية والذباب والمخا والخوخة، ويمتاز المطار بقربه من الميناء الاستراتيجي مما يجعل منه نقطة لوجستية مهمة للتجارة والإغاثة.

وخلال السنوات الماضية، ظل افتتاح المطار يتعثر بسبب المتطلبات الفنية، والعوائق الأمنية، وتبادل السيطرة على الأجواء اليمنية بين الأطراف المتحاربة، إذ تحتكر جماعة الحوثيين إصدار تصاريح الطيران عبر مركز العمليات في صنعاء.

ويؤكد مسؤولون محليون في تعز أن جماعة الحوثيين تستخدم ملف الطيران كورقة ضغط لانتزاع مكاسب سياسية، أو لمنع أي خطوات قد تعزز حضور الحكومة في الساحل الغربي.

وكان تشغيل مطار المخا سيخفف أعباء السفر لمسافات طويلة، خصوصاً لسكان تعز الذين يمضون أكثر من 14 ساعة للوصول إلى مطار سيئون أو 8 ساعات لمطار عدن. كما كان سيدعم الحركة الاقتصادية والتجارية، ويسرع وصول المساعدات الإنسانية للساحل الغربي.

غير أن منع أول رحلة يُعد نكسة للمشروع، ويزيد من عزلة المحافظة التي تعيش منذ سنوات في ظل حصار حوثي خانق من الجهة الشرقية والشمالية.

ويأتي تعطيل الرحلة الأولى إلى مطار المخا ليضاف إلى سلسلة من القيود المفروضة على الملاحة الجوية في البلاد، في وقت ينتظر فيه ملايين اليمنيين فتح منافذ جديدة للسفر، وسط تدهور الخدمات الأساسية وتعقيد طرق التنقل. وبينما تؤكد السلطات الحكومية جاهزية المطار وإرادتها لبدء التشغيل، يبدو أن الصراع على التحكم بالأجواء سيظل العقبة الكبرى أمام عودة الطيران إلى وضعه الطبيعي في اليمن.