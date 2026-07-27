الحوثيون يضربون بنية النفط ويهددون بشل شريان البترول السعودي

- الحوثيون استهدفوا البنية التحتية النفطية السعودية باستخدام طائرات مسيّرة، مما يهدد خط "شرق غرب" الذي ينقل النفط من شرق المملكة إلى ميناء ينبع، خاصة بعد تعطل حركة الناقلات في مضيق هرمز. - ميناء ينبع وخط "شرق غرب" أصبحا حيويين لتصدير النفط السعودي، حيث ينقلان نحو 7 ملايين برميل يوميًا، لكن التهديدات المستمرة تعرض صادرات المملكة لتحديات كبيرة. - تواجه السعودية تحديات لوجستية في تصدير النفط بسبب التهديدات في مضيق هرمز وباب المندب، مما يدفعها للبحث عن بدائل مثل قناة السويس وخط "سوميد"، رغم تكاليفها ومسافاتها الأطول.

أعلن الحوثيون، اليوم الاثنين، استهداف عدد من المواقع الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام التي تربط شرق السعودية بميناء ينبع على البحر الأحمر، في خطوة تهدد الشريان الذي اعتمدت عليه المملكة لتجاوز تعطل حركة الناقلات في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير/شباط 2026.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الهجمات نُفذت بعدد من الطائرات المسيّرة رداً على ما وصفه بـ"اختراق المسيّرات السعودية الأجواء اليمنية". ولم ترد أرامكو على طلب وكالة رويترز للتعليق، كما لم تُعلن السلطات السعودية وقوع أضرار أو توقف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب، وفقاً للوكالة. بينما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات التي قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية وحاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار المحتملة على أسعار النفط العالمية إذا نجحت الهجمات في تعطيل خط أنابيب "شرق غرب"؟ ما هي الإجراءات الدفاعية التي يمكن للسعودية اتخاذها لحماية خط أنابيب "شرق غرب" وميناء ينبع من الهجمات المستقبلية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي في بيان إن الدفاعات الجوية "اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض". وأوضح أن هذه المحاولات التي وصفها بالإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات قال إنها تابعة لإيران، ولم يشر البيان إلى هوية الجهة المنفذة للهجوم، واكتفى بذكر الأراضي التي انطلقت منه.

ويمثل الهجوم محاولة لنقل الضغط من البحر إلى البنية التحتية البرية التي تحمل النفط بين شرق المملكة وساحلها الغربي. فبعدما أصبح مضيق هرمز مساراً مضطرباً، نقلت السعودية قسماً كبيراً من صادراتها إلى ينبع عبر خط أنابيب "شرق غرب"، ثم بدأت ناقلات النفط تتجه من الميناء شمالاً نحو قناة السويس وأوروبا، أو جنوباً عبر باب المندب نحو الأسواق الآسيوية.

وكان الحوثيون قد أعلنوا الأسبوع الماضي فرض ما سموه "حصاراً بحرياً" على صناعة النفط السعودية، وحذروا شركات الشحن من استخدام الموانئ السعودية. وتزامن ذلك مع استهداف منشآت نفطية في جازان وينبع وسفن تحمل الخام السعودي، قبل توسيع الهجمات اليوم الاثنين إلى نقاط مرتبطة بإمداد خط "شرق غرب". وردت السعودية بشن غارات على مواقع قالت إنها عسكرية في ميناء الحديدة اليمني، مؤكدة أنها ستعمل على حماية الملاحة.

اقتصاد عربي السعودية تدافع عن سفنها في مواجهة الحظر الحوثي

ويستهدف الحوثيون حالياً منشآت النفط السعودية على الساحل الغربي، والسفن المرتبطة بالموانئ السعودية، ونقاط الإمداد والنقل التي تغذي ينبع. وإذا استمر تعطل هرمز وتصاعدت المخاطر في باب المندب، فستظل قناة السويس وخط "سوميد" منفذين متاحين، لكنهما يفرضان مسافة أطول وكلفة أعلى على الشحنات المتجهة إلى آسيا، ما يضع صادرات المملكة أمام معادلة صعبة. فميناء ينبع وفر للسعودية مخرجاً من أزمة هرمز، بينما أصبح الخط الذي يغذيه والممرات التي تستقبل شحناته أهدافاً في التصعيد الجديد.

خط ينقل 7 ملايين برميل يومياً

يمتد خط "شرق غرب" من منشآت إنتاج ومعالجة النفط في المنطقة الشرقية إلى مدينة ينبع، وبحسب بيانات لأرامكو أوردتها "رويترز" في 7 يوليو/تموز الماضي، فإن هذا الخط يتيح للسعودية نقل الخام من دون المرور بمضيق هرمز. وتبلغ طاقته نحو 7 ملايين برميل يومياً، يذهب منها قرابة مليوني برميل إلى المصافي الواقعة على الساحل الغربي، بينما يمكن تخصيص نحو 5 ملايين برميل يومياً للتصدير.

وكانت السعودية قد استعادت الطاقة الكاملة للخط في 12 إبريل/نيسان الماضي، بعد تعرض قطاع الطاقة لهجمات خلال الحرب. وتدرس المملكة رفع طاقته بما يتراوح بين مليون ومليوني برميل يومياً، لتصل إلى ما بين 8 ملايين و9 ملايين برميل، وفق ما كشفته "رويترز" في 7 يوليو/تموز، لكن الخطة ما زالت في مرحلة الدراسة ولم يصدر قرار نهائي بتنفيذها.

ينبع يحمل معظم الصادرات السعودية

أصبح ميناء ينبع المنفذ الرئيسي للنفط السعودي بعدما تراجعت حركة الشحن عبر هرمز. وأظهرت بيانات الشحن التي نشرتها "رويترز" في مارس/آذار الماضي ارتفاع صادرات الخام من ينبع إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً خلال أسبوع واحد، مقابل 973 ألف برميل يومياً في الفترة نفسها من 2025، بزيادة تقارب 311%.

وارتفعت صادرات ينبع إلى نحو 4.6 ملايين برميل يومياً خلال الأسبوع الأخير من مارس/آذار، مقتربة من القدرة القصوى المخصصة لتصدير الخام، بحسب البيانات التي نقلتها "رويترز" في الفترة نفسها. أما متوسط تحميل الخام خلال مارس/آذار كاملاً، فبلغ نحو 3.3 ملايين برميل يومياً، مقابل أقل من 800 ألف برميل في فبراير/شباط.

وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات قادمة من الأراضي العراقية.



صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.



وأوضح… pic.twitter.com/Y7g2beUK0s — وزارة الدفاع (@modgovksa) July 27, 2026

وتشير هذه الأرقام إلى أن أكثر من 70% من صادرات الخام السعودية اليومية المعتادة أُعيد توجيهها إلى ينبع خلال فترات تعطل هرمز. وقالت محللة في بيانات الشحن لـ"رويترز"، الثلاثاء الماضي، إن "نحو 90% من إنتاج النفط السعودي بات يتحرك عبر مسار البحر الأحمر، مع احتساب الخام والمنتجات الموجهة إلى المصافي الغربية والأسواق الخارجية".

باب المندب يغلق الطريق المباشر إلى آسيا

لكن وصول النفط إلى ينبع لا يكفي لضمان تصديره. فالناقلات المتجهة إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية تحتاج عادة إلى الإبحار جنوباً عبر البحر الأحمر ثم باب المندب وخليج عدن، قبل دخول المحيط الهندي. ولذلك يهدد الحصار الحوثي الطرف البحري من المسار الذي أنشأته السعودية لتجاوز هرمز.

وبدأت حركة السفن تتأثر فعلياً بالتصعيد. فقد عبرت 11 سفينة بضائع فقط باب المندب أمس الأحد، وهو أدنى عدد يومي منذ أشهر، بحسب بيانات نشرتها "رويترز" اليوم الاثنين، وكانت سبع منها ناقلات نفط، بينما حملت السفن المغادرة من البحر الأحمر شحنات سعودية وإماراتية وروسية متجهة إلى الصين وباكستان.

اقتصاد عربي استهداف السفن السعودية... هجمات الحوثيين تشعل البحر الأحمر

هرمز يحمل 6 ملايين برميل نفط سعودي

قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط 2026، كانت السعودية تصدر نحو 6 ملايين برميل يومياً من الخام عبر مضيق هرمز. وكانت الشحنات تغادر أساساً من موانئ رأس تنورة والجعيمة على الخليج. ويمثل هذا الحجم معظم صادرات الخام السعودية التي كانت تتراوح عادة بين 7 ملايين و7.5 ملايين برميل يومياً. ومع تراجع عبور الناقلات في هرمز، لم يعد بإمكان المملكة الاعتماد على موانئها الشرقية بالوتيرة السابقة، ما دفعها إلى زيادة الضخ عبر خط "شرق غرب" وتحويل عشرات الناقلات إلى ينبع.

ولم تستأنف أرامكو تحميل الخام من رأس تنورة إلا في 26 يونيو/حزيران الماضي، بعد توقف استمر نحو أربعة أشهر. ومع ذلك، بقيت حركة السفن في هرمز محدودة. وأظهرت بيانات "كبلر" أن أقل من عشر سفن بضائع عبرت المضيق يومياً خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، رغم توقف الضربات بين الولايات المتحدة وإيران.

ويعني استمرار اضطرابات هرمز بالتزامن مع تهديد خط "شرق غرب" وباب المندب أن السعودية تواجه مخاطر في المسار الأصلي والمسار البديل في الوقت نفسه. فإذا تعطل الخط، تتراجع قدرة النفط على الوصول إلى ينبع، وإذا بقي الخط عاملاً وأُغلق باب المندب، تتعقد عملية نقله من ينبع إلى آسيا.

قناة السويس باب المندب مضيق هرمز ميناء ينبع مسارات صادرات النفط السعودية

هل أصبحت قناة السويس مهددة؟

لا تقع قناة السويس ضمن الحصار الحوثي المعلن لأنها توجد شمال ميناء ينبع، بينما يتركز الوجود العسكري للحوثيين قرب جنوب البحر الأحمر وباب المندب. وتستطيع الناقلات المغادرة من ينبع نحو أوروبا والإبحار شمالاً مباشرة إلى القناة ثم البحر المتوسط من دون عبور باب المندب.

ويجعل ذلك قناة السويس المسار الأقل تعرضاً للحصار بالنسبة إلى الشحنات المتجهة إلى أوروبا. وتبقى المخاطر قائمة على الملاحة داخل البحر الأحمر إذا اتسع نطاق الاستهداف شمالاً أو تعرضت السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية لهجمات.

وظهرت أهمية القناة أيضاً بالنسبة إلى الشحنات المتجهة شرقاً. فقد بدأت مصافٍ آسيوية دراسة إرسال ناقلات النفط من ينبع شمالاً عبر قناة السويس، ثم البحر المتوسط ومضيق جبل طارق، قبل الدوران حول الساحل الأفريقي والعودة شرقاً نحو آسيا، بحسب ما أوردته "رويترز" الثلاثاء الماضي.

أما الناقلات العملاقة المحملة بالكامل، فقد لا تتمكن من عبور قناة السويس بسبب غاطسها. وفي هذه الحالة يمكن تفريغ جزء من الشحنة في خط "سوميد" عند العين السخنة، ثم استعادته في سيدي كرير على البحر المتوسط بعد عبور السفينة القناة بحمولة أخف. وتبلغ الطاقة القصوى للخط نحو 2.5 مليون برميل يومياً.

رأس الرجاء الصالح خيار طويل ومكلف

يتيح رأس الرجاء الصالح تجنب باب المندب، لكنه لا يمثل طريقاً قصيراً للنفط الموجود في ينبع. فالناقلة لا تستطيع التوجه جنوباً نحو الساحل الأفريقي إذا كان باب المندب مغلقاً، وتضطر أولاً إلى الإبحار شمالاً عبر قناة السويس، ثم البحر المتوسط ومضيق جبل طارق، وبعدها الدوران حول غرب أفريقيا ورأس الرجاء الصالح قبل العودة شرقاً نحو الهند أو شرق آسيا.

وقد يضيف هذا المسار ما يصل إلى أربعة أسابيع إلى زمن الرحلة مقارنة بالطريق المباشر من ينبع عبر باب المندب، وفق ما نقلته من تقديرات لمحللين وخبراء. كما أشارت الوكالة إلى أن هذا الابتعاد عن هرمز وباب المندب قد يضيف نحو شهر في البحر ويرفع تكلفة الرحلة بنحو 2.5 مليون دولار للناقلة، فضلاً عن اتساع التكلفة لتشمل الزيادة في استهلاك الوقود وأجور الطاقم واستئجار السفينة والتأمين، إلى جانب بقاء ملايين البراميل في البحر مدة أطول. ولا يؤدي المسار البديل بالضرورة إلى توقف الصادرات، لكنه يخفض عدد الرحلات التي تستطيع الناقلة تنفيذها خلال السنة ويرفع تكلفة إيصال النفط إلى المشترين الآسيويين.