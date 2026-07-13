الحكومة اليمنية تنفي إصدار قرار بإغلاق المطارات

- نفت وزارة النقل اليمنية صحة التعميم المتداول بشأن إغلاق المطارات، مؤكدة استمرار عملها بشكل طبيعي، ودعت إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتجنب البلبلة. - يأتي البيان وسط تصاعد التوتر بسبب الرحلات الجوية الإيرانية إلى مناطق الحوثيين، حيث استهدفت الحكومة مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية، بينما وصلت الطائرة لاحقاً إلى مطار الحديدة. - حذّر المبعوث الأممي من مخاطر التصعيد، داعياً الأطراف إلى ضبط النفس واستئناف الحوار للحفاظ على الهدوء النسبي منذ 2022.

نفت وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، صحة تعميم متداول نُسب إلى الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بشأن إغلاق جميع المطارات في الجمهورية اليمنية أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر، مؤكدة استمرار عمل المطارات بصورة طبيعية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التعميم المتداول "غير صحيح"، مشددة على أن جميع المطارات تواصل عملها بشكل اعتيادي، وأن حركة الملاحة الجوية والرحلات تسير وفق البرامج التشغيلية المعتمدة. ودعت الوزارة وسائل الإعلام والجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول بيانات أو معلومات غير مؤكدة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو التأثير في حركة النقل الجوي.

ويأتي بيان وزارة النقل بعد ساعات من تداول تعميم منسوب إلى الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في عدن يفيد بإغلاق جميع مطارات الجمهورية اليمنية أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر، بالتزامن مع تصاعد التوتر المرتبط بالرحلات الجوية الإيرانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.

وتشهد الساحة اليمنية تصعيداً متسارعاً عقب إعلان الحكومة استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية، في حين أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) أن الطائرة وصلت لاحقاً إلى مطار الحديدة، واتهمت السعودية باستهداف مطار صنعاء، متوعدة بالردّ.

وتفاقم التوتر في اليمن خلال الساعات الأخيرة على خلفية الخلاف بشأن إدارة المجال الجوي والرحلات القادمة من إيران إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأعلنت الحكومة اليمنية اتخاذ سلسلة إجراءات وصفتها بأنها لحماية السيادة الوطنية، بينما حذّر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من مخاطر اتساع التصعيد، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس واستئناف الحوار للحفاظ على الهدوء النسبي القائم منذ عام 2022.