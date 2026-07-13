- أغلقت الهيئة العامة للطيران المدني اليمنية جميع المطارات أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر، بعد وصول طائرة إيرانية إلى مطار الحديدة، مما أثار تصعيداً في إدارة المجال الجوي اليمني. - اتهمت جماعة الحوثيين السعودية بشن غارات على مطار صنعاء، ووصفتها بأنها "جريمة حرب"، بينما حذّر المبعوث الأممي من مخاطر التصعيد ودعا إلى الحوار. - يمثل مطار صنعاء الدولي ملفاً شائكاً في المفاوضات، حيث تطالب جماعة الحوثيين برفع القيود عنه، بينما تربط الحكومة اليمنية الملف بتقدم في التسوية الشاملة.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ومقرها العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، إغلاق جميع المطارات أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر، في أحدث تطور ضمن التصعيد المرتبط بوصول طائرة إيرانية إلى مطار الحديدة. وقالت الهيئة، في تعميم حمل الرقم (01-2026) ووجّهته إلى شركات الطيران والمنظمات الدولية المشغلة للرحلات من وإلى اليمن، إن جميع مطارات الجمهورية اليمنية أُغلقت أمام حركة الطيران اعتباراً من لحظة صدور القرار وحتى إشعار آخر، من دون أن تحدّد مدة الإغلاق أو تفاصيل إضافية بشأن الاستثناءات المحتملة.

ويأتي القرار بعد ساعات من وصول طائرة إيرانية إلى مطار الحديدة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، في وقت تشهد فيه البلاد تصعيداً متسارعاً بشأن إدارة المجال الجوي والرحلات القادمة من إيران. وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية، معتبرة أن الرحلة تمثل انتهاكاً للسيادة اليمنية، فيما أعلن مجلس الوزراء حالة الانعقاد الدائم، ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برفع مستوى الجاهزية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأجواء والمنافذ.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب المحددة التي دفعت الحكومة اليمنية إلى اعتبار وصول الطائرة الإيرانية انتهاكاً للسيادة؟ ما هي الاستثناءات المحتملة التي قد تُمنح لبعض الرحلات الجوية رغم إغلاق جميع المطارات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

في المقابل، اتهمت جماعة أنصار الله (الحوثيين) السعودية بشن غارات على مطار صنعاء، واعتبرت أن الهجوم أنهى مرحلة خفض التصعيد، متوعدة بالرد.

​وفي السياق، أوضح مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، أن القصف استهدف بشكل مباشر المنشآت المدنية والمدارج، واصفاً الخطوة بأنها "جريمة حرب" تأتي في سياق استمرار الحصار المفروض على المطار والبلاد عامّة. وحذّر المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من مخاطر اتساع دائرة التصعيد، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار.

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​ويمثل مطار صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرة الحوثيين، أحد أبرز الملفات الإنسانية والسياسية الشائكة في المفاوضات، إذ تطالب الجماعة برفع القيود الكاملة عنه وفتح وجهات سفر جديدة، في حين يربط التحالف والشرعية الملف بتقدم في مسار التسوية الشاملة.

ويشهد اليمن توتراً متصاعداً على خلفية الرحلات الجوية الإيرانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، إذ تعتبرها الحكومة اليمنية رحلات تجري خارج القنوات الرسمية وتمثل انتهاكاً لسيادة الدولة، بينما تصفها الجماعة بأنها رحلات إنسانية. وأثارت التطورات الأخيرة مخاوف من انهيار حالة الهدوء النسبي التي سادت منذ الهدنة الأممية المعلنة عام 2022، وسط تحذيرات أممية من انزلاق البلاد إلى جولة جديدة من التصعيد العسكري.