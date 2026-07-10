الحكومة اليمنية تبحث معايير لاحتساب أسعار عادلة للمستهلكين

- تتجه وزارة الصناعة والتجارة اليمنية لتغيير استراتيجية احتساب الأسعار بالتعاون مع مصلحة الجمارك لتعزيز الرقابة ومنع الاحتكار، عبر احتساب السعر العادل للمستهلك بناءً على قاعدة البيانات الجمركية. - توقفت النشرة الشهرية للأسعار للشهر الثالث، وتسعى الوزارة لتطوير آلية نشر الأسعار بانتظام وشفافية، مع توضيح تفاصيل احتساب السعر ومنع الاحتكار وتحديد سقوف عليا للأسعار في الطوارئ. - تشهد الأسواق اليمنية موجة غلاء متواصلة، مما يزيد معاناة المواطنين، وتسعى الوزارة لتبسيط إجراءات التجارة وتعزيز التكامل مع الجمارك لضمان تدفق السلع وحماية المستهلك.

تتجه وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى تغيير استراتيجية احتساب الأسعار وتطبيق معايير جديدة لاحتساب السعر العادل للمستهلك، وتعزيز الرقابة على الأسواق، والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يحقق الاستقرار التمويني ويحمي مصالح المواطنين. وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن تنفيذ هذا التوجه سيجري بالتعاون والتنسيق مع جهات حكومية أخرى مختصة أهمها مصلحة الجمارك، حيث ستعتمد هذه الاستراتيجية على قاعدة البيانات الجمركية التي تُجمّع من وثائق ومنافذ الاستيراد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآليات المحددة التي ستعتمد عليها الوزارة لضمان عدم تحميل المستهلك أعباء غير مبررة؟ كيف سيتم التعامل مع تفاوت أسعار الصرف وتكاليف الشحن بين الشحنات والموردين المختلفين عند احتساب السعر العادل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتقدمت وزارة الصناعة والتجارة في هذا الخصوص أمس الخميس، بطلب إلى مصلحة الجمارك في عدن لتبادل البيانات والمعلومات بين الوزارة والمصلحة، وتزويدها بكشوف وتكاليف السلع الواردة عبر المنافذ، بما يمكنها من احتساب السعر العادل للمستهلك، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وضبط الوضع التمويني وفوضى الأسعار. وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة المعترف بها دولياً سالم سلمان، أن السعر العادل هو السعر الذي يعكس التكلفة الحقيقية والمثبتة للسلعة، مضافاً إليها هامش ربح معقول، من دون تحميل المستهلك أعباء أو زيادات غير مبررة. وأشار إلى أن هذا السعر يُحتسب استناداً إلى سعر الشراء من بلد المنشأ، وسعر الصرف، وكلفة الشحن والتأمين، ورسوم الموانئ والجمارك والضرائب، وكلفة النقل والتخزين، ثم إضافة هوامش ربح منضبطة لمختلف حلقات التداول.

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ويثير توقف النشرة الشهرية للأسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة للشهر الثالث على التوالي العديد من التساؤلات في المدن والمناطق اليمنية بالذات الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، فيما تستمر فرق ولجان الوزارة ومكاتبها في المحافظات بتنفيذ المهام الميدانية على الأسواق في عدن ولحج وتعز وأبين وغيرها من المدن، ومحاولة ضبط الأسعار التي تؤدي إلى الاصطدام بالتجار والباعة.

وبين نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني لـ"العربي الجديد" أن انتظام تحديث النشرة السعرية الاسترشادية، يرتبط بسرعة تغير عناصر الكلفة، وتفاوتها بين الشحنات والموردين والمحافظات، وعدم اكتمال البيانات في توقيت موحد؛ ما يجعل إصدار سعر ثابت لمدة شهر غير دقيق في بعض الأحيان. وكشف أن الوزارة تعمل على تطوير آلية النشر لتصبح أكثر انتظاماً وشفافية، مع توضيح تاريخ احتساب السعر، وسعر الصرف المعتمد، ونطاق السعر العادل، والفوارق الناتجة عن النقل بين المحافظات، والتشدد في إلزام المستوردين والتجار بتقديم الفواتير وبيانات الكلفة. وقال سلمان إن الأصل أن تتحدد الأسعار وفق آلية السوق والمنافسة، مع منع أي اتفاقات أو ممارسات احتكارية تهدف إلى رفع الأسعار بصورة مصطنعة. كما يجيز القانون تحديد سقوف عليا لأسعار السلع الأساسية في حالات الطوارئ وفق الإجراءات القانونية.

وتشهد الأسواق المحلية في اليمن موجة غلاء متواصلة تشمل جميع المحافظات، وسط تذمر وشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وتدهور أوضاعهم المعيشية.

وفي هذا الإطار، قال المواطن أمين ناصر، وهو موظف في إحدى الدوائر الحكومية من سكان عدن لـ"العربي الجديد" إن كل ما لدى الحكومة من حلول لمساعدتهم كانت بإقرار بدل معيشة تضاف إلى رواتبهم الهزيلة، لكنها مبالغ رمزية لا تشكل أي رقم في رواتبهم، بينما الأسعار وتكاليف المعيشة تعصف بهم من كل جانب، فيما أوضح مواطن أخر هو فوزي العاقل لـ"العربي الجديد" أن مواجهة الغلاء والأسعار الملتهبة كصيف عدن الحالي بحسب وصفه تتطلب رفع الأجور والمرتبات ليس 100% بل 200%، فالرواتب لا تزال تُحتسب وفق أخر موازنة قبل الحرب والصراع في البلاد العام 2014.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن محمد جمال الشعيبي، لـ"العربي الجديد"، أن السلطات في البلاد اتجهت إلى تعويض نقص الإيرادات عبر زيادة الرسوم والجبايات، وتوسيع نطاق التحصيل، وفرض رسوم جديدة على التجارة والنقل والخدمات وكان لهذه السياسات وفق الشعيبي آثار سلبية، حيث تسببت في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف الإنتاج، وتراجع أرباح القطاع الخاص وإغلاق بعض المنشآت، ومن ثم زيادة نسب البطالة نتيجة انخفاض الدخول الحقيقية للأسر، واتساع رقعة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد بحثت في اجتماع عقدته مع مصلحة الجمارك في عدن عدداً من القضايا والموضوعات ذات الصلة بتيسير التجارة، وفي مقدمتها تبسيط إجراءات معاملات التجار في المنافذ الجمركية، وتسريع عمليات الفحص والشحن، وتقليص مدة انتظار البضائع، بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية تيسير التجارة، ويسهم في خفض التكاليف وتعزيز انسياب السلع إلى الأسواق.

وتشدد الوزارة على أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بينها ومصلحة الجمارك، لضمان سرعة الإفراج عن السلع المستوفية للإجراءات القانونية، ولا سيما السلع ذات العلامات التجارية المسجلة، إلى جانب تشديد الرقابة على السلع المقلدة والمزورة، حمايةً لحقوق الملكية الفكرية، وصوناً للمستهلك، ودعماً للمنافسة العادلة.

ويتجه الجانبان لوضع آليات مشتركة لإحكام الرقابة على السلع ذات المنشأ غير المعروف، ودراسة كيفية استيعابها لجوانب أخرى تتعلق بالتأمين والشحن، وتعزيز التنسيق في أعمال المنافذ، بما يواكب متطلبات تيسير التجارة، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويضمن انسيابية تدفق السلع التجارية إلى الأسواق بصورة منتظمة.