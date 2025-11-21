- وافقت حكومة ساناي تاكايشي على حزمة إنفاق إضافية بقيمة 17.7 تريليون ين لمعالجة إحباط الناخبين ومواجهة التضخم، مع تخصيص 11.7 تريليون ين لتخفيف زيادة الأسعار ودعم فواتير الغاز والكهرباء للأسر اليابانية. - تأتي الحزمة في ظل تحديات اقتصادية متشابكة، مثل تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف الين الذي أدى إلى زيادة تكلفة الواردات، مما أثر على ثقة المستهلكين. - تأمل الحكومة في استعادة ثقة المستهلكين وتحفيز النشاط الاقتصادي، رغم القلق من تفاقم الدين العام، وسط تباطؤ النشاط الصناعي وتراجع الصادرات.

وافقت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، اليوم الجمعة، على أكبر حزمة إنفاق إضافية منذ جائحة كورونا، بغرض معالجة شعور الناخبين بالإحباط، رغم أن هذه الخطوة قد تثير قلق المستثمرين الذين يراقبون عن كثب الأوضاع المالية للبلاد. وذكر مكتب مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة أن خطة التحفيز الاقتصادي تتضمن نفقات عامة بقيمة 17.7 تريليون ين (112 مليار دولار)، على أن يتم تمويلها من ميزانية إضافية، في زيادة نسبتها 27% عن الخطة التي كانت الحكومة السابقة قد طرحتها قبل عام، بحسب أسوشييتد برس.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن تاكايشي قولها بعد طرح تفاصيل الخطة: "لقد أعددنا هذه الحزمة من أجل حماية سبل العيش والاستجابة بشكل عاجل لمشكلة التضخم". وسوف توجه الشريحة الأكبر من هذه الأموال بواقع11.7 تريليون ين لتخفيف زيادة الأسعار، بما في ذلك دعم فواتير الغاز والكهرباء للأسر اليابانية على مدار ثلاثة أشهر حتى مارس/ آذار المقبل، وتقديم دعم نقدي لمرة واحدة بقيمة 20 ألف ين على كل طفل، علاوة على تريليوني ين لدعم المقاطعات اليابانية.

وتسلط المبالغ الضخمة التي جرى تخصيصها لتخفيف الأسعار الضوء على التزام تاكايشي بالتصدي لمشكلة التضخم المزمنة، والتي أججت إحباط الناخبين وأسهمت في الإطاحة بالحكومة السابقة. وكشفت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر الأسعار الرئيسي في اليابان استقر عند نسبة 2% التي يستهدفها البنك المركزي الياباني أو تجاوزها للشهر الـ43 على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ عام 1992.

وتأتي الحزمة التحفيزية الجديدة في وقت تواجه فيه اليابان تحدّيات اقتصادية متشابكة، أبرزها تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب ضغوط الأسواق العالمية. فعلى الرغم من أنّ التضخم في اليابان ظلّ تاريخيًا منخفضًا، فإن الارتفاع المستمر للأسعار خلال العامين الماضيين، المتأثر باضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، دفع الأسر اليابانية إلى تقليص إنفاقها، وهو ما انعكس على ثقة المستهلكين التي سجلت واحدة من أدنى مستوياتها منذ عقد.

ويشكّل ضعف الين عاملاً أساسياً في زيادة الضغوط المعيشية، إذ فقدت العملة اليابانية أكثر من 20% من قيمتها خلال عامين أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات، خصوصًا الغذاء والطاقة، حتى مع محاولات بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بحذر في ظل تحوّل عالمي نحو الفائدة المرتفعة، وقد سارعت الحكومة مرارًا إلى دعم الأسر والشركات للحد من التأثير المزدوج لضعف العملة وارتفاع الأسعار.

تواجه اليابان أيضاً تحديًا بنيوياً يتعلق بتقلص القوة العاملة بسبب الشيخوخة السكانية، ما يضغط على الإنتاجية ونمو الناتج المحلي. وتشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ النشاط الصناعي وتراجع الصادرات، لا سيما مع تراجع الطلب من الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، وتأثير التقلبات في قطاع التكنولوجيا العالمي.

وتأمل حكومة تاكايشي أن تسهم الحزمة الجديدة في استعادة ثقة المستهلكين وتحفيز النشاط الاقتصادي، خصوصًا مع اقتراب السنة المالية الجديدة. ومع ذلك، يظل السؤال مطروحاً حول مدى قدرة طوكيو على الموازنة بين دعم الاقتصاد وبين كبح تفاقم الدين العام الذي يعدّ الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)