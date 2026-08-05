الحكومة اليابانية تعتزم اعتماد خطة لخفض ضريبة الاستهلاك

- تعتزم الحكومة اليابانية خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من 8% إلى 1% لمدة عامين بدءًا من أبريل المقبل، كجزء من جهودها لمواجهة التضخم المتزايد. - الخطة حظيت بموافقة المجلس العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، وتنتظر إقرارها من حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، وسط دعوات لتوضيح الموارد المالية اللازمة. - تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تدخل نادر في أسواق العملة بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، في محاولة لمعالجة أزمة غلاء المعيشة من خلال الجبهتين النقدية والمالية.

تعتزم الحكومة اليابانية اتخاذ قرار بعد ظهر اليوم الأربعاء بشأن خطة لخفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من 8% إلى 1% لمدة عامين، اعتباراً من إبريل/ نيسان المقبل، ضمن إجراءاتها لمواجهة التضخم.

وحظيت الخطة بموافقة رسمية من المجلس العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وهو الهيئة المعنية بصنع القرار داخل الحزب، خلال اجتماع استثنائي عُقد صباح اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (جيجي برس).

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الموارد المالية التي سيتم استخدامها لتمويل هذا الإجراء؟ كيف سيؤثر خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية على إيرادات الحكومة اليابانية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ومن المقرر أن يعقد الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف الحاكم، حزب الابتكار الياباني، اجتماعاً لمسؤولي الشؤون السياسية في وقت لاحق اليوم لاستكمال الإجراءات داخل الائتلاف بشأن خطة خفض الضريبة، تمهيداً لإقرارها من قبل حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي.

وخلال اجتماع صباح اليوم، أقرّ المجلس العام للحزب الخطة بالإجماع من الأعضاء الحاضرين، رغم دعوة بعض المشاركين إلى توضيح الموارد المالية اللازمة لتمويل هذا الإجراء.

يندرج قرار خفض ضريبة الاستهلاك ضمن سلسلة إجراءات تحاول من خلالها حكومة تاكايشي احتواء تداعيات موجة غلاء المعيشة التي تشهدها اليابان منذ أشهر، والتي تغذيها عوامل عدة، أبرزها انهيار قيمة الين إلى مستويات لم تشهدها العملة منذ عام 1986.

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ويأتي هذا التحرك بعد أيام قليلة من إعلان طوكيو وواشنطن تدخلاً مشتركاً نادراً في أسواق العملة لوقف تدهور الين، بعدما بلغ الدولار مستوى قياسياً تجاوز 163 يناً، وهو ما رفع كلفة استيراد المواد الغذائية والطاقة، وأثقل كاهل المستهلك الياباني.

وهذا المزيج من التدخل النقدي لدعم الين الياباني إلى جانب الإعفاءات الضريبية على الغذاء يعكس محاولة الحكومة معالجة أزمة غلاء المعيشة من جبهتين في آن واحد:

الجبهة النقدية عبر كبح انهيار العملة

الجبهة المالية عبر تخفيف العبء المباشر عن جيوب المواطنين، في ظل تراجع شعبية تاكايشي مع استمرار الضغوط التضخمية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)