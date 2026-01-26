- تدرس الحكومة المصرية تقديم تسهيلات جمركية للمغتربين على الهواتف المحمولة بعد إلغاء الإعفاء الجمركي، في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي الناتج عن فرض رسوم وضريبة بنسبة 38.8%. - بررت الحكومة قرارها بحماية الصناعة الوطنية، مشيرة إلى تسرب هواتف بقيمة 1.3 مليار دولار عبر قنوات غير رسمية، لكن خبراء الاقتصاد يشككون في جدوى هذه الحماية. - أثار القرار غضب المصريين بالخارج، الذين أطلقوا حملات لوقف تحويل مدخراتهم، مطالبين بإلغاء القرار لحماية مصالحهم.

تدرس الحكومة المصرية تقديم تسهيلات جمركية على الهاتف المحمول الذي يحمله المغتربون والعاملون في الخارج، دون العودة إلى نظام الإعفاء الجمركي الذي ألغته وزارة المالية بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي. وطرح مسؤولون حكوميون التسهيلات على عدد من أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا خلال اليومين الماضيين، بطلب مساءلة وزير المالية، لحرمانه المصريين العاملين بالخارج، بعد عام من تنفيذ قرار الإعفاء، ليقوم بتحصيل رسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة تبلغ 38.8% على الهواتف الشخصية، عند وصولهم عبر منافذ الموانئ والمطارات.

وجاءت الوعود الحكومية بتقديم حوافر بديلة للمصريين بالخارج في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الذي تبع قرار تحصيل الجمارك بشكل مفاجئ، دون نية عن العودة إلى نظام الإعفاء السابق، الذي يمنح كل مغترب حق إدخال هاتف شخصي معفي من الجمارك مرة واحدة كل 3 سنوات، على أن يسجله فور وصوله للبلاد، وفي حالة عدم تسجيل الهاتف، يجري حجب الخدمات الهاتفية عنه، بعد 90 يوميا من تشغيله على شبكات الهواتف المحلية أسوة بالسائحين والأجانب المقيمين في مصر.

وتخشى الحكومة من تراجع تحويلات المصريين بالخارج، والتى ارتفعت بنسبة 40% خلال عام 2025، وتعلق عليها أمالا واسعة بأن تصل إلى 45 مليار دولار العام الجاري 2026، لتصبح المصدر الأول للبلاد من العملة الصعبة. وتناولت المقترحات المتدوالة بين لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب والحكومة، منح المصريين حق إدخال هاتف إضافي سنويا لأغراض العمل، مع إمكانية تقسيط الرسوم الجمركية والضريبية، عبر منافذ مخصصة في المطارات، تابعة لشركات التمويل الاستهلاكي والمحافظ الإلكترونية التي يرعاها البنك المركزي المصري.

بررت الحكومة عدم تراجعها عن قرار الإعفاء، بتسرب هواتف بقيمة 1.3 مليار دولار عبر قنوات غير رسمية، خلال عام 2025، في حين لم تتجاوز إيرادات الهواتف المستوردة نحو 210 ملايين دولار فقط، منوهة إلى تشديدها القيود لحماية الصناعة الوطنية التي تضم حاليا 15 شركة عالمية، تتولى تجميع هواتف محليا بلغت 20 مليون وحدة عام 2025، وسعيها لـ"حوكمة منظومة استعمال وتجارة الهواتف".

مبررات واهية لفرض رسوم على المحمول

بدورهم، شكك خبراء اقتصاد وكتاب متخصصين عبر تصريحات صحافية وتلفزيونية، في جدوى "الحماية التي تبررها الحكومة"، مؤكدين أن ما تطلق عليه الحكومة تصنيعا لا يمس إلا نوعيات قليلة من العلامات التجارية، وتجميع منخفض القيمة مع اعتماد شبه كامل على المكونات المستوردة. وقالت خبيرة الجمارك واللوجيستيات نادية المرشدي لـ"العربي الجديد" إن ادعاء الحكومة بوجود صناعة وطنية للهواتف يجب حمايتها قول جائر لأننا بصدد صناعة وهمية تعتمد بالكامل على المدخلات التي يجري تجميعها.

وشددت المرشدي على أن ظاهرة "الحمائية" هذه منتشرة في صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية رغم أننا لا نملك جهات تصنيع، بل "ورشاً" لتجميع ما سبق استيراده بالكامل، وفي أحسن الأحوال، لا نضيف سوى 30% تمثل قيمة مساهمة خط التجميع للمنتج، ليظل هذا "التصنيع الوهمي أو الاستيراد المقنع عبئا على المواطن والدولة ونزيف في الاقتصاد القومي، لا لشيء ذي قيمة وإنما لعقدة (صنع في مصر) فقط".

وأضافت المرشدي أن حال الاقتصاد المتهاوي خير دليل على ذلك لأن استيراد المنتج الكامل أصبح أرخص بمراحل من التصنيع الوهمي أو الاستيراد المقنع حيث تحرث الحكومة في ماء البحر، لأنها تبني نموذجا صناعيا قائما على الحماية دون عائد على الدولة والأفراد الذين لا يجدون في هذه المشروعات فرصة عمل إضافية، ويدفعون ثمن السلع المستوردة في أغلبها من جيوبهم، وتسدد الدولة قيمتها الفعلية من احتياطيها بالدولار.

وتشير المرشدي إلى أن فرص الاستثمار المتاحة من تلك المصانع تبلغ 162 مليون دولار فقط، وفرص العمل المتاحة بها تصل إلى 2650 جنيها (نحو 56 دولارا) رسميا، وفي أقصى التقديرات تصل إلى 5 آلاف وظيفة، يمكن لأي مشروع خدمي أن يوفرها بسهولة، دون أن يحصل على إعفاءات جمركية أو حماية مصصمه له خصيصا، بينما تستورد تلك الشركات 70% من مكونات الهواتف وتحاسب على هذه المكونات بجمارك في حدود 2% فقط، وفي المقابل سيدفع المصري المغترب أكثر من 38%، على الهاتف.

وتؤكد المرشدي أن الدولة أصبحت تدعم المصنعين مرتين إحداهما بجمارك شبه صفرية على المكونات وأخرى مرتفعة على البديل المستورد، الذي يبيع الهاتف للمواطنين بسعر أعلى وفق سوق محمي، دون إلزامه بخفض السعر أو تعميق التصنيع المحلي، بما يناهض أي سياسة صناعة ويعمق التشوه الموجود بالسوق. وتؤكد خبيرة الجمارك واللوجستيات أن الدولة التي تسمي "التجميع صناعة"، ستظل تستورد التكنولوجيا وتدعم الغلاء وتحمل المواطن "فاتورة وهم" اسمه "التصنيع المحلي".

وفي اتصال لـ"العربي الجديد" بعدة تجار في سوق الهواتف، أكدوا أن عدم تراجع الحكومة عن قرار فرض الجمارك، أدى إلى ارتفاع تدريجي في أسعار المعدات غير المنتجة بالداخل، بنسب تصل إلى 20%، وتزداد خصوصا في الفئات العليا التي لا تنتج محليا، مع انتشار سوق موازية للهواتف، بعيدا عن التوكيلات الرسمية بالمناطق الشعبية والمحافظات.

غضب المصريين بالخارج

في الوقت نفسه، أطلقت مجموعات من المصريين بالخارج حملات تدعو إلى وقف تحويل مدخراتهم إلى مصر وقصرها على النفقات الضرورية للأسر، مشيرين إلى أن تراجع الحكومة المفاجئ عن الإعفاء الجمركي على الهواتف، يعكس تراجع الثقة بين الحكومة ومواطنيها الذين يضخون مليارات الدولارات سنويا في الاقتصاد، بينما الحكومة تطلق وعودا مؤقتة وسياسات متقلبة. ولم يقتصر الغضب على تعليقات مجهولة، بل عبّر مصريون بالخارج بأسمائهم عن استيائهم مما وصفوه بـ"القرار المرتجل"، معتبرين أنهم تحولوا إلى الحلقة الأضعف في كل سياسات التحصيل.

يقول محمد عبد الرحمن وهو مهندس اتصالات مقيم في الرياض منذ 11 عاما، إن القرار أصابه بصدمة حقيقية: "اشتريت الهاتف قبل شهرين على أساس الإعفاء المعلن رسميا، فجأة يقولون لي: ادفع أو هاتفك يتقفل، هل هذا تنظيم أم تغيير قواعد بعد الدفع؟". أما سارة يوسف وهي خبيرة تسويق رقمي مقيمة في دبي، فتقول إن الهاتف بالنسبة لها "أداة عمل لا رفاهية، كل شغلي قائم على تطبيقات، ومنصات الدولة بتعامل الهاتف كأنه سلعة تهريب، مع إننا ناس جاية تزور أهلها مش تفتح محلات".

ومن برلين، يصف أحمد كمال وهو باحث دكتوراه، القرار بأنه "تمييز سلبي صريح"، قائلا: "الأجنبي يدخل بتليفونه -بهاتفه- ويشتغل 90 يوما من غير ما حد يكلمه -دون مسائلة- وأنا كمصري أدفع أو أتعطل، الرسالة واضحة ومهينة". ومن الكويت يقول وليد حسن وهو محاسب يعمل منذ أكثر من 15 عاما بالخارج، إن المشكلة ليست في الرسوم فقط، بل في طريقة اتخاذ القرار: "ما حدش قالنا إن الإعفاء مؤقت، العكس تماما. قالوا في الإعلام إنه نظام مستقر والنهارده يلغوه كده؟ ده اسمه فقدان ثقة".

ورفض كثير من المغتربين الرواية الحكومية التي تضعهم ضمن خانة التهريب. يقول محمود فؤاد وهو مهندس برمجيات مقيم في كندا: "لو فيه تهريب حارب التاجر، لكن لماذا المواطن يحاسب على فشل الدولة في الرقابة؟". وتُظهر الشهادات المتداولة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الجاليات المصرية أن الغضب تجاوز مسألة الهاتف نفسه، ليصل إلى الإحساس المتراكم بالتهميش.

ما يجمع بين هذه الأصوات إحساس المصريين بالخارج بأن القرار لم يُناقش ولم يُشرح ولم يُمهد له، وأن أي حديث لاحق عن "حوافز بديلة" لا يعالج جوهر أزمة الثقة بين تكتل يضم نحو 10 ملايين مصري مغترب، يدفعون بنحو 37.5 مليار دولار من العملة الصعبة لتوفير السيولة بشرايين الاقتصاد المتأزم على مدار سنوات.

بدورها، تقود وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب مها عبد الناصر مجموعة من نواب المعارضة والموالاة للحكومة، للمطالبة بإلغاء قرار الجمارك على الهواتف المحمولة مع المصريين العائدين للبلاد، لتشكيله رسالة سلبية للمواطنين بالخارج، بينما تدافع الحكومة عن مصالح وكلاء بالسوق المحلي، غير قادرين على توفير احتياجات المستهلكين لمنتجات جيدة وبسعر تنافسي، ما يؤدي إلى حالة سخط شعبي.