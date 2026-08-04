الحكومة المصرية تخفي سعر الكهرباء في صفقة الرياح مع الإمارات

- وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية مع شركة "ألكازار" الإماراتية لشراء طاقة من محطة رياح بقدرة 407 ميغاوات في الزعفرانة، لتبدأ التشغيل نهاية 2028 بعقد يمتد 20 عاماً، ضمن توسعة المحطة بنظام البناء والإدارة والتشغيل (BOO). - لم تُعلن الحكومة عن سعر شراء الكيلوواط/الساعة، مما يثير تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية للعقد، حيث تُقوّم عقود الشراء بالدولار مع السداد بالجنيه المصري لحماية المستثمرين من تقلبات العملة. - تكتسب الاتفاقية أهمية خاصة لارتباطها بمحطة في الزعفرانة، مع توقعات بتوفير كهرباء نظيفة تكفي لنحو 775 ألف منزل، وتعزيز قدرات الطاقة المتجددة في مصر.

وقّعت رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء منى رزق، نيابة عن وزارة الكهرباء والطاقة، اتفاقية شراء طاقة مع شركة "ألكازار" الإماراتية، من محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 407 ميغاوات يجري إنشاؤها في منطقة الزعفرانة، لتبدأ التشغيل الفعلي نهاية عام 2028، وذلك بعقد توريد وشراء يمتد 20 عاماً.

جاء توقيع الاتفاقية مساء الاثنين، ضمن اتفاق يقضي ببدء الإنشاء والتشغيل التجاري للتوسعة التي ستُقام بالمحطة التي اشترتها الشركة الإماراتية التابعة للصندوق السيادي الإماراتي، بنظام البناء والإدارة والتشغيل (BOO).

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية التي تحمي المستثمر الإماراتي من مخاطر انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال فترة العقد؟ ما هي السيناريوهات المحتملة لمستقبل العاملين المصريين الذين شاركوا في تأسيس وإدارة المحطة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويأتي الاتفاق بعد أسابيع قليلة من توقيع اتفاقيات استثمار وتشغيل وشراء الطاقة الخاصة بمحطة جبل الزيت، بقدرة 580 ميغاوات، وباستثمارات تبلغ 420 مليون دولار، جرى دفع 300 مليون دولار منها نقداً لحساب وزارة المالية، مع التزام بسداد باقي قيمة الصفقة مقابل بيع الكهرباء المولّدة من المشروع بالدولار.

ورغم الإعلان عن توقيع عقد شراء الكهرباء لمدة عشرين عاماً، فإن الحكومة لم تكشف حتى الآن عن سعر شراء الكيلوواط/الساعة من شركة "ألكازار"، سواء في المرحلة الأولى العاملة بالفعل أو المرحلة الجديدة، كما لم تُعلن آلية تسعير العقد، أو ما إذا كان السعر ثابتاً أو مرتبطاً بمؤشرات التضخم وسعر الصرف، وهي بيانات تُعد، من وجهة نظر خبراء، من أهم عناصر تقييم الجدوى الاقتصادية للعقد.

وأشارت مصادر في وزارة الكهرباء لـ"العربي الجديد" إلى أن سعر شراء الكيلوواط/الساعة من محطة الرياح سيجري وفقاً للمستويات المتبعة في مشروعات الطاقة المتجددة، مبينةً أن اتفاقيات شراء الطاقة في مصر غالباً لا تُنشر تفاصيلها المالية كاملة، ويقتصر الإعلان على مدة التعاقد والقدرة الإنتاجية والاستثمارات. لكن استناداً إلى أحدث مشروعات الرياح التي وقّعتها مصر خلال العامين الماضيين، فإن تعرفة شراء الكهرباء من مشروعات الرياح الجديدة تتراوح عادة بين 2.4 و3.2 سنتات أميركية لكل كيلوواط/ساعة، بما يعادل نحو 1.20 إلى 1.60 جنيه مصري لكل كيلوواط/ساعة عند سعر 50 جنيهاً للدولار.

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وأكد المصدر المطّلع على الصفقة أن غالبية عقود شراء الكهرباء مع المستثمرين الأجانب تكون تعرفتها مقوّمة بالدولار الأميركي أو مرتبطة بسعر صرفه، بينما يتم السداد فعلياً بالجنيه المصري وفق سعر الصرف السائد في تاريخ السداد، أو وفق آلية منصوص عليها في العقد، بما يحمي المستثمر من مخاطر انخفاض قيمة الجنيه خلال فترة الاتفاقية البالغة 20 عاماً، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء اتبعت هذا النموذج في عدد من مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى، منها مشروعات بنبان للطاقة الشمسية وعدد من مشروعات الرياح التي نُفذت بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO).

وأوضح المصدر أن هذه العقود عادةً ما تكون عقود شراء طاقة طويلة الأجل (PPA)، تظل أسعارها سرية ما لم تُعلنها الحكومة أو المستثمر لجهة ثالثة. ووفقاً لبرلماني من حزب الوفد المحسوب على المعارضة، فإن غياب الإعلان عن سعر شراء الكهرباء لمصلحة وزارة الكهرباء من الشركة الأجنبية يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الفارق بين تكلفة شراء الدولة للطاقة من المستثمر، ومتوسط أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين التي ارتفعت بمعدلات كبيرة خلال العامين الأخيرين لتصل إلى متوسط 2.64 جنيه، بما يعني تحقيق الحكومة فائضاً من عوائد بيع الكهرباء يزيد عن 30% من سعر تكلفة الشراء، بعد حساب تكلفة النقل والفاقد في الشبكات وفقاً للمعدلات العالمية التي تتراوح بين 8% و10%.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت قد أعلن مؤخراً، عقب رفع أسعار البيع للجمهور بنحو 12%، أن متوسط سعر بيع الكهرباء للمستهلكين بلغ نحو 2.62 جنيه للكيلوواط/ساعة، في حين أكدت الوزارة أن الدولة لا تزال تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنوياً لدعم الكهرباء، نتيجة الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. وبموجب آخر تعرفة معلنة للاستخدامات المنزلية، تتراوح أسعار بيع الكهرباء بين 68 قرشاً للشريحة الأولى وحتى 2.89 جنيه للكيلوواط/ساعة للشريحة الأعلى، بينما بلغ سعر محاسبة بعض الاستخدامات التجارية كثيفة الاستهلاك نحو 2.64 جنيه للكيلوواط/ساعة.

وتكتسب الاتفاقية مع الشركة الإماراتية أهمية خاصة، لأنها ترتبط بمحطة في منطقة الزعفرانة، التي تضم بالفعل أحد أكبر مجمعات طاقة الرياح في مصر، وتعمل بها مشروعات مملوكة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة منذ سنوات. وفي الوقت ذاته، لم تحدد وزارة الكهرباء مستقبل العاملين الذين شاركوا في تأسيس وإدارة المحطة من منتسبي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للوزارة، الذين يتبعون الهيئة ويعملون في المشروع.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الوزارة يوضح مصير هذه العمالة الحكومية الملحقة بالمشروع، وهو ما يفتح ثلاثة سيناريوهات رئيسية بحسب أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالمحطة، الذين أكدوا لـ"العربي الجديد" أن هيئة الطاقة المتجددة تدرس: إما بقاء العاملين ضمن قوة هيئة تنمية أو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتستمر الهيئة في إدارة بعض الأعمال الفنية والإشرافية بالموقع بينما تتولى الشركة الإماراتية التشغيل التجاري للمحطة، أو نقل جزء من العاملين إلى مشروعات جديدة تنفذها الهيئة، خاصة في ظل التوسع الكبير في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية بالمنطقة ذاتها الواقعة على ساحل البحر الأحمر شرق البلاد، بما يحافظ على أوضاعهم الوظيفية باعتبارهم موظفين حكوميين؛ أو إبرام اتفاقات انتداب أو إعارة أو تعاقدات تشغيل بين الهيئة والشركة الجديدة، للاستفادة من الخبرات الفنية الحالية دون المساس بالوضع الوظيفي للعاملين.

وبحسب البيانات الرسمية، من المتوقع أن توفر محطة الزعفرانة الجديدة كهرباء نظيفة تكفي لنحو 775 ألف منزل، مع خفض الانبعاثات الكربونية ودعم أهداف التنمية المستدامة. كما ارتفعت قدرات الطاقة المتجددة في مصر إلى نحو 9.26 غيغاوات بنهاية عام 2025، منها 3.1 غيغاوات من طاقة الرياح، بينما تجاوزت مشروعات الرياح الجاري تطويرها أو المعلنة 10 جيغاوات، بما يعكس تسارع استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.