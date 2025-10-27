الحكومة المصرية تبيع 5 آلاف تأشيرة حج مجانية بالدولار

- قامت وزارة السياحة المصرية ببيع خمسة آلاف تأشيرة حج مميزة بسعر خمسة آلاف دولار للتأشيرة، مستهدفة المواطنين الميسورين، لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد. - أدى بيع التأشيرات بالدولار إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، مع عدم تأثر أسعار رحلات الحج فوراً بسبب التعاقدات السابقة وارتفاع تكاليف الخدمات. - تنتهي مهلة التقديم لرحلات الحج قريباً، مع تفاوت في الأسعار بين برامج الجهات المختلفة، وارتفاع سنوي في عدد الحجاج المصريين.

تمكنت وزارة السياحة المصرية من بيع خمسة آلاف تأشيرة حج مجانية بسعر خمسة آلاف دولار للتأشيرة الواحدة، خلال أسبوع، من طرح التأشيرات أمام المواطنين الراغبين في السفر لأداء المناسك، ممن يملكون القدرة المالية، مقابل إعفائهم من الخضوع لنظام القرعة بين المسافرين، وقيود تعدد أداء الفريضة وشروط السن والحالة الصحية للمسافر.

جاء التسويق المبكر لتأشيرات الحج " المميزة" لصالح وزارة المالية، التي حصلت على التأشيرات من حصة الحج للمواطنين المصريين المخصصة من السلطات السعودية لصالح الحكومة المصرية، مستهدفة شريحة ميسورة من المواطنين، تبحث عن خدمات حج" VIP" توظف عوائدها في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد الذي بلغ 49.50 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي 2025.

جرى توزيع التأشيرات الدولارية على شركات سياحة تقدمت بعروض للشراء بلغت نحو 18 ألف تأشيرة، على مدار الأسبوعين الماضيين، بما دفع وزارة السياحة إلى غلق أبواب قبول طلبات جديدة، قبل الموحد المحدد بثلاثة أسابيع، ورفع معدل البيع للتأشيرة من مستوى 4000 دولار للعام الماضي إلى خمسة آلاف دولار، مع السماح للشركات بتقديم خدمات الحج بالدولار لباقة الحج الكاملة، التي تتراوح ما بين عشرة آلاف إلى 15 ألف دولار للحاج الواحد، عدا تكلفة الطيران ورسوم بيع التأشيرة.

لفت أعضاء بغرفة شركات السياحة إلى دفع الحكومة المواطنين إلى تدبير الدولار لشراء رحلة الحج المتاح من مدخراتهم الشخصية أو عبر شرائها من البنوك المحلية، بما اعتبروه إحدى الثغرات التي تدفع إلى زيادة الطلب على الدولار، في الوقت الذي قامت شركات السياحة بتدبير احتياجاتها من الدولار أو الريال لدفع رسوم السكن والخدمات للحجاج بالأراضي السعودية بالعملة الصعبة، بالشراء من البنوك أو شركات الصرافة المحلية.

وبرغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه رسمياً في الأسابيع الأخيرة، أكد مسؤولون بشركات سياحية لـ"العربي الجديد" أن الأسعار الحالية لرحلات الحج، تعكس تعاقدات تمت منذ شهور بأسعار صرف مختلفة، إضافة إلى ارتفاع رسوم الخدمات السعودية وتكاليف النقل والطيران، مشيرين إلى أن أي تراجع في سعر الصرف لن ينعكس فوراً على أسعار هذا الموسم.

وقال عضو غرفة الشركات عادل ضيغم لـ"العربي الجديد" إن لجوء بعض الشركات إلى تخفيض أسعار رحلات الحج ما بين خمسة آلاف إلى 20 ألف جنيه للرحلة، استهدف جذب شريحة من الراغبين في السفر، ومواجهة تراجع الطلب على رحلات الحج، بسبب الضغوط المالية التي تواجه الأسر المصرية، التي تسعى إلى أداء الفريضة لمرة واحدة في العمر، مشيراً إلى تفضيل بعض المسافرين خفض السعر مقابل تقليل بعض الخدمات، لاهتمامهم بأداء الفريضة بأي وسيلة، وبما يتناسب مع مدخراتهم.

وتنتهي خلال الأسبوع الجاري مهلة التقدم لرحلات الحج بجميع أنواعها، سواء عبر وزارة السياحة أو التضامن الاجتماعي أو الداخلية (قرعة الحج)، وسط تفاوت واضح في الأسعار بين برامج كل جهة، وتأكيد المسؤولين أن الزيادة في التكلفة ترجع إلى ارتفاع تكاليف الخدمات والإقامة في الأراضي المقدسة رغم استقرار سعر الدولار رسمياً.

في سياق متصل، أعلنت وزارة السياحة والآثار أن آخر موعد لتلقي طلبات الحج السياحي بنظام القرعة بين الراغبين في الحج، هو الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، تمهيداً لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين. وتراوحت أسعار برامج الحج السياحي لهذا الموسم بين 225 ألف جنيه (نحو 4737 دولار) للبرنامج الاقتصادي و580 ألف جنيه لبرامج الخمس نجوم، فيما تقدم بعض الشركات مستويات مميزة تتجاوز 620 ألف جنيه بحسب درجة الإقامة وقرب السكن من الحرم المكي.

أما وزارة التضامن الاجتماعي، فقد حددت الموعد ذاته لغلق باب التقديم في حج الجمعيات الأهلية، على أن تجرى القرعة الإلكترونية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذ تتراوح الأسعار بين 240 ألف جنيه للمستوى الثالث، و395 ألف جنيه للمستوى الأول، دون تكلفة تذاكر الطيران. وتبرر الوزارة ارتفاع الأسعار بزيادة رسوم الخدمات والنقل داخل المملكة وارتفاع تكاليف الإعاشة والتأمين الصحي للحجاج. في المقابل، أغلقت وزارة الداخلية باب التقديم في قرعة الحج يوم 28 أكتوبر الجاري، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 220 ألف جنيه دون تذكرة الطيران، وهو البرنامج الأرخص بين الجهات الثلاث، ويستهدف محدودي الدخل عبر سكن جماعي وخدمات أساسية.

تتقاسم الجهات الثلاث الحصة الرسمية لمصر من تأشيرات الحج بواقع 36 ألف تأشيرة للحج السياحي، و12 ألفاً لحج الجمعيات، و14 ألفاً لحج القرعة، وفق ما أعلنته اللجنة العليا للحج بمجلس الوزراء. تظهر إحصاءات سعودية ارتفاعاً سنوياً في عدد المصريين المتوجهين لرحلات الحج بما يزيد عن 80 ألف حاج، بما يعكس وجود أكثر من جهة تعمل على توزيع التأشيرات المجانية بعيداً عن نظام القرعة بالوزارات الثلاث، والتي أصبحت تباع عبر وزارة المالية وتوزع سراً عبر مكاتب مجلس الوزراء والبرلمان وجهات سيادية بالدولة.

(الدولار= 47.5 جنيهاً مصرياً تقريباً)