الحكومة الليبية تشدد الرقابة وتتوعد المضاربين

- عقد وزير الاقتصاد والتجارة اجتماعًا لمناقشة تنظيم السوق وضبط الأسعار، بحضور مسؤولين وممثلين عن جهات مختلفة، مع التركيز على أوضاع العمالة الوافدة وتأثيرها على السوق، وتأكيد تنفيذ قرار يحظر مزاولة أنشطة الجملة والتجزئة على غير الليبيين. - أعلن الوزير عن إصدار قرار لتحديد أسعار السلع الأساسية وإعداد قائمة سوداء للتجار المتورطين في المضاربة، مع اعتماد آلية متابعة يومية للأسعار وعقد اجتماع مع التجار لبحث الإنتاج والمخزونات. - تأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية في ليبيا، مما يزيد الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين ويكشف عن اختلالات اقتصادية.

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، إن الوزارة تتابع آليات تنظيم السوق المحلي وضبط الأسعار، في إطار مساعٍ حكومية لضمان توفر السلع الأساسية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير، اليوم الخميس، بمقر الوزارة في طرابلس، بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوس، ووكيل وزارة العمل والتأهيل جمال شعبان، إلى جانب ممثلين عن اتحاد وغرف التجارة والصناعة والزراعة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب المختصة.

وناقش الاجتماع أوضاع العمالة الوافدة وانعكاساتها على السوق الليبي، خصوصًا في أنشطة الجملة والتجزئة، حيث شدد الحويج على ضرورة تنفيذ الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (508) لسنة 2022، المتعلق بتنظيم النشاط التجاري، وحظر مزاولة أنشطة الجملة والتجزئة على غير الليبيين.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة الاقتصاد ووزارة العمل والتأهيل وجهاز الحرس البلدي لمتابعة أوضاع العمالة والأسعار، معلنًا أن الوزارة ستصدر خلال هذا الأسبوع قرارًا يحدد قائمة أسعار السلع الأساسية، إلى جانب إعداد قائمة سوداء للتجار المتورطين في المضاربة بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة ومصرف ليبيا المركزي.

وأوضح الحويج أن الوزارة ستعتمد آلية متابعة يومية لضبط الأسعار، في ظل تراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، واتجاه بعض التجار إلى التسعير وفق سعر السوق الموازية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين. كما أعلن عن اجتماع مرتقب مع التجار خلال الأسبوع الجاري، لبحث تقديرات الإنتاج والمتوفرات والمخزونات من السلع، والعمل على إحالة الموازنة الاستيرادية الاسترشادية الخاصة بتوريد السلع الأساسية.

من جانبه، قال رئيس جهاز الحرس البلدي إن الجهاز سيقدم تقارير أسبوعية بشأن تنظيم العمالة ومتابعة أسعار السلع التي سيصدر بشأنها قرار رسمي. بدوره، أكد وكيل وزارة العمل والتأهيل استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة لتنظيم سوق العمل، مشيرًا إلى إطلاق منظومة وافد لتسجيل العمالة الأجنبية. وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم السوق المحلية وضبط أسعار السلع الأساسية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تشهد فيه ليبيا موجة متسارعة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية، وصلت إلى نحو 25% لبعض الأصناف، بالتزامن مع صعود سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية، الذي بلغ نحو 5.4 دنانير للدولار، ما زاد من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، وكشف عن اختلالات عميقة في الاقتصاد الوطني، بحسب مواطنين وخبراء اقتصاد.

وأظهرت بيانات رصد محلية أن أسعار مجموعة من السلع الأساسية سجلت زيادات تراوحت بين 5 و25%، في مؤشر على استمرار موجة الغلاء التي تثقل كاهل المستهلك الليبي. ووفق هذه البيانات، ارتفع سعر طحين المخابز من 240 دينارًا إلى 270 دينارًا، مسجلًا زيادة بنحو 5%، فيما شهدت أسعار زيوت الطهي، بما فيها زيت الذرة وعباد الشمس، ارتفاعًا وصل إلى 7% مقارنة بالشهر السابق.

كما زادت أسعار معظم أصناف السكر المعبأ بوزن 900 غرام بنسب تراوحت بين 5 و12%، في حين سجل معجون الطماطم المحلي والمستورد زيادة بنحو 6%، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في السوق، لا سيما مع لجوء بعض التجار إلى التسعير وفق سعر الصرف في السوق الموازية.