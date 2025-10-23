الحكومة اللبنانية تقر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص

- أبرم مجلس الوزراء اللبناني اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، رغم الانتقادات حول التسرع في القرار، وذلك بعد قمة لبنانية-قبرصية لتعزيز التعاون. - وافق المجلس على منح اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة رقم 8 لائتلاف "توتال إنرجيز"، "قطر للطاقة"، و"إيني الإيطالية"، مما يعزز فرص استقطاب شركات أخرى. - أشار وزير الطاقة جو صدي إلى أن نتائج حفر بئر قانا لم تكن كما هو متوقع، مع اهتمام الائتلاف بالبلوك رقم 8، والتركيز على ترسيم الحدود مع سوريا.

قرّر مجلس الوزراء اللبناني إبرام الاتفاقية مع الجانب القبرصي حول ملف ترسيم الحدود اللبنانية القبرصية، وذلك في جلسة عقدها،اليوم الخميس، في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون.

كذلك، قرّر المجلس في جلسة مطوّلة الموافقة على منح اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية مع ائتلاف "توتال إنرجيز" و"قطر للطاقة" و"إيني الإيطالية"، وذلك إلى جانب اتخاذه مقرّرات عدة، وسيره بتعيينات جديدة منها تعيين هيئة الأسواق المالية ومجلس إدارة مرفأ طرابلس، شمالي لبنان.

ويأتي قرار الحكومة الأبرز على صعيد الاتفاقية مع قبرص على الرغم من الانتقادات والملاحظات الواردة عليها والدراسات التي أجريت حول الترسيم، والاستغراب من التسرع في بتّ الملف قبل التأكد من عدم اهدار أي حق من حقوق لبنان، وقطع الطريق أمام خسارة البلاد مساحات من منطقتها الاقتصادية الخالصة، وذلك كي لا تتكرر تجربة الترسيم البحري مع إسرائيل.

وفي 9 يوليو/تموز الماضي، عُقدت في قبرص قمّة قبرصية - لبنانية، أكدت الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وبحثت التطورات في لبنان والمنطقة، وكذلك موضوع الحدود البحرية. وخلال اللقاء بين الرئيسين اللبناني جوزاف عون والقبرصي نيكوس كريستودوليدس، أكد الأخير أن "رخاء لبنان واستقراره يمثلان أهمية استراتيجية بالنسبة إلى قبرص والاتحاد الأوروبي".

وحيّا الرئيس القبرصي الجهود التي يقوم بها عون للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وأيضاً اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشدداً على أنّ "لبنان الذي يتمتع بالاستقرار والسلام والقوة من الممكن أن يقود منطقة شرق المتوسط كي تكون أقوى وأكثر سلاماً".

من جهته، أكد عون أن "لبنان يتطلع إلى قبرص كونها البلد الذي لطالما كان الداعم له وسيبقى"، مضيفاً: "تحوّلنا معاً مُستقَراً لكل من يسعى إلى السلام والحرية، وهذا هو أكثر ما يجمعنا اليوم وأعمق ما نريده لبلدينا، وشعبينا، ومنطقتنا، والعالم. السلام العادل، عبر الحوار، لتبادل كل الحقوق، والحرية المسؤولة، الحاضنة لكل ازدهار وإبداع وتطور لحياة البشر وخيرهم".

وكان لبنان قد وقع مذكرة تفاهم مع قبرص عام 2007 لترسيم الحدود البحرية، إلاّ أنّ الاتفاق لم يُصادق عليه في البرلمان اللبناني.

وانتقدت "المفكرة القانونية" قرار الحكومة حينها في 17 يناير/كانون الثاني 2007، بحيث كانت النتيجة التفريط بنحو 860 كيلومتراً مربعاً في الجنوب، قبل أن يتبين لاحقاً أنه كان يمكن أن يطالب بـ1430 كيلومتراً مربعاً إضافية. إذ إنّ لبنان وافق على أن تكون النقطة الثلاثية بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة هي النقطة 1، بالرغم من أن هذه النقطة لا سند قانونياً لها. تلك السقطة، وبالرغم من أن هذه الاتفاقية لم تُبرم في مجلس النواب ولم يعتمدها لبنان رسمياً، استغلّتها إسرائيل سريعاً لترسّم حدودها على أساسها، كما استغلتها مع قبرص لتوقيع اتفاقيّة ترسيم بينهما على أساسها.

وقال وزير الطاقة جو صدي بعد الجلسة: "استلمت اليوم الدولة اللبنانية من ائتلاف شركات: توتال إنرجي، قطر للطاقة، إيني الإيطالية، التقرير النهائي لحفر بئر قانا (البلوك رقم 9)، وقدمنا عرضاً مقتضباً لهذا التقرير إلى مجلس الوزراء. إن البيانات الصادرة عن التقرير الخاص بالبلوك رقم 9، إضافة الى تلك المأخوذة من حفر البئر في البلوك رقم 4، من شأنها أن تساعد هيئة إدارة قطاع النفط على تطوير استراتيجيتها للدورات والتراخيص المقبلة.

وأضاف: "من جهة أخرى، رفعت مع الهيئة طلباً كانت تقدمت به شركات الائتلاف المذكورة للدخول في اتفاق استكشاف وإنتاج في البلوك رقم 8، وهو مقسم إلى مرحلتين. تشمل المرحلة الأولى مسحاً زلزالياً ثلاثي الابعاد (Seismic 3D) على مساحة 1200 كيلومتر مربع، وبناء عليه، يصبح بإمكان الائتلاف حفر بئر في البلوك رقم 8. ومن جهتنا، سنقوم بكل ما يلزم لتسريع المرحلة الأولى".

وأشار صدي إلى أن "أهمية هذه الاتفاقية أنه من مصلحة لبنان العليا أن يشهد أحد البلوكات (حالياً الرقم 8) نشاطاً، لأنه يشجع في الدورات المقبلة شركات أخرى على الاستطلاع والمساعدة في تطوير الشروط والتهيئة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات".

وسئل صدي عمّا إذا "كانت توتال أشارت إلى عدم وجود نفط وغاز في البلوك رقم 9، فلماذا لم يُفتح المجال أمام الشركات العالمية سابقاً، وكيف نتحدث عن البلوك رقم 8 فيما الجنوب لا يزال تحت النار"، فأجاب بأن "الحدود البحرية تم ترسيمها عام 2022، وليست هناك مشكلة في البلوك رقم 8. إن الائتلاف أبدى اهتماماً بالبلوك رقم 8 والبلوك رقم 10، وأكد اليوم التزامه بالمسح الزلزالي في البلوك رقم 8".

وتابع: "في البلوك رقم 9، أجرى الائتلاف مسحاً زلزالياً ثلاثي الابعاد بشكل أفقي، وحفر بئراً بعمق 3905 أمتار، وظهر أن النتائج لم تكن على قدر توقعاته".

ورداً على سؤال حول العمل بالبلوك رقم 8 وارتباطه بالوضع السياسي في المنطقة، يقول صدي إن "حفر بئر بهذا العمق يكلف نحو 120 مليون دولار، وبالتالي لا أحد سيتكلف هذا المبلغ ليصدر تقريراً مغايراً لما سيكون عليه الوضع فعلياً. فإذا أتت نتائج المسح الزلزالي إيجابية، فالخيار قائم بحفر بئر، وبالتالي ليس كل شيء مرتبط بالسياسة، وقد التزم الائتلاف بعملية الحفر".

وحول الخطوات التالية مع قبرص بعد الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، في ظل تداخل هذه الحدود مع دول أخرى، يجيب صدي: "الخطوة المقبلة ستكون الاهتمام بترسيم الحدود البحرية مع سورية، وهو ما يجب القيام به".