الحكومة الفلسطينية: مخزون القمح آمن ولا زيادة في أسعار الطحين

- أكدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ونقابة أصحاب المخابز على توفر المخزون الاستراتيجي من القمح والطحين، مع عدم وجود زيادة في الأسعار، بفضل استمرار التوريد من الأسواق العالمية. - عمليات استيراد القمح والطحين مستمرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي، مما يضمن توافر السلع الأساسية لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، مع متابعة مستمرة لتطورات الأسواق العالمية. - تراقب الجهات المختصة حركة الأسواق وأسعار القمح لضمان استقرار الإمدادات، مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب الشائعات.

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ونقابة أصحاب المخابز، اليوم الأحد، أن المخزون الاستراتيجي من القمح والطحين متوفر ويغطي احتياجات المواطنين، مشددتين على عدم وجود أي زيادة في أسعار الطحين حتى الآن، في ظل استمرار عمليات التوريد من الأسواق العالمية وتعزيز المخزون الاستراتيجي. وقالت الوزارة والنقابة، في بيان مشترك، إن أسعار الطحين لم تشهد أي تغيير، موضحتين أن الكميات المتوفرة حالياً وُرِّدَت قبل الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات وتكاليف النقل، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق الفلسطينية.

وأضاف البيان أن عمليات استيراد القمح والطحين من الأسواق العالمية مستمرة بصورة منتظمة، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي ورفع كمياته، بما يضمن استدامة توافر السلع الأساسية في السوق، رغم التطورات والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وأكد أن المخزون التمويني من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وفقاً لخطط التوريد والمتابعة المستمرة، بما يوفر هامشاً آمناً لاستقرار الإمدادات الغذائية. وأوضح البيان أن وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع نقابة أصحاب المخابز، تتابع بصورة مستمرة أوضاع المخزون الاستراتيجي، وتعمل على تقييم الكميات الجديدة وتكاليفها وفقاً لتطورات الأسواق العالمية والتقلبات الاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية.

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وأشار إلى أن الجهات المختصة تراقب بشكل متواصل حركة الأسواق العالمية وأسعار القمح وتكاليف الشحن والنقل، في إطار الاستعداد للتعامل مع أي متغيرات قد تؤثر في تكلفة الاستيراد أو توفر الإمدادات، مع الاستمرار في تنفيذ خطط تعزيز المخزون الاستراتيجي. وشددت الوزارة والنقابة على أن استقرار إمدادات القمح والطحين يمثل أولوية، في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الغذاء والطاقة عالمياً، مؤكدتين استمرار التنسيق مع الموردين وأصحاب المطاحن والمخابز لضمان انسياب السلع الأساسية إلى الأسواق دون انقطاع. وجدد البيان طمأنة المواطنين بشأن استقرار السوق وتوفر السلع الأساسية، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق أو التأثير في استقرار الأسواق.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات في أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاعاً في تكاليف الشحن والنقل، ما دفع عدداً من الدول إلى تعزيز احتياطياتها من السلع الأساسية تحسباً لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد. وتعتمد فلسطين على الاستيراد لتأمين معظم احتياجاتها من القمح والطحين، في ظل محدودية الإنتاج المحلي، ما يجعل السوق المحلية أكثر تأثراً بتقلبات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن والطاقة، وفق بيانات وزارة الاقتصاد الوطني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن قيمة الواردات الفلسطينية بلغت 719.7 مليون دولار خلال مايو/ أيار 2026، مقابل صادرات بقيمة 193.3 مليون دولار، ليسجل الميزان التجاري عجزاً بقيمة 526.4 مليون دولار، وهو ما يعكس اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الواردات لتلبية جانب كبير من احتياجاته الغذائية والسلعية.