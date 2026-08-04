- أعلنت الحكومة الفلسطينية عن إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك ترحيل 4.5 مليارات شيكل إلى البنك المركزي الإسرائيلي لتحسين السيولة المصرفية، مع التركيز على تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على الشيكل. - أشار الخبير الاقتصادي ثابت أبو الروس إلى أن الإجراءات الحالية تركز على إدارة تداعيات الأزمة دون معالجة جذورها، مع الحاجة إلى تسويات مالية داخلية واسترداد أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل لمواجهة العجز المالي الكبير. - تعمل الحكومة على مسارين: تخفيف آثار أزمة الشيكل وضمان توفير السلع الأساسية، وإعداد رؤية مستدامة تشمل تحسين العلاقات المصرفية وتأمين الإفراج عن أموال المقاصة، مع تعزيز الرقابة لمكافحة التهريب.

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات لمحاولة التخفيف من الأزمة الاقتصادية المتواصلة، وفي مقدمتها أزمة تكدّس الشيكل، وحالة القلق بشأن مستقبل العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والبنوك المراسلة الإسرائيلية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي، باعتبارها من أبرز مظاهر الضغط والسياسة الإسرائيلية في هذا الملف.

من جهته، أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، في تصريح صحافي، أن الجانب الإسرائيلي وافق على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى المصارف العاملة في فلسطين، على أن يبدأ التنفيذ فورا اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وذلك عقب تدخلات واتصالات مكثفة قادتها القيادة الفلسطينية، وفي مقدمتها نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية المستدامة التي تسعى سلطة النقد الفلسطينية لإيجادها لتخفيف الاعتماد على الشيكل؟ ما هي أبرز التحديات المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية بخلاف أزمة الشيكل وأموال المقاصة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح المحافظ أن القرار يقضي بالسماح بترحيل نحو 4.5 مليارات شيكل فورا إلى البنك المركزي الإسرائيلي، في خطوة مهمة لمعالجة أزمة فائض الشيكل التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز مستويات السيولة لدى المصارف وتغذية حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية، ويدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي تمر بها فلسطين.

وأكد أن هذا التطور سيكون له أثر مباشر في تخفيف الضغوط الناجمة عن تراكم فائض الشيكل، وتحسين قدرة المصارف على إدارة سيولتها، بما ينعكس إيجابًا على تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص من الخدمات المصرفية، ويعزز استقرار السوق المالية خلال المرحلة الحالية. وفي الوقت ذاته، شدد شنار على أن هذا الإجراء، رغم أهميته، يمثل معالجة عاجلة للضغوط الراهنة، ويؤكد الحاجة إلى إيجاد آلية مستدامة لتخفيف الاعتماد على الشيكل في المعاملات اليومية، وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد والمصارف الفلسطينية.

في السياق ذاته، اعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي ثابت أبو الروس في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء تعكس متابعة حثيثة للأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاهتمام الحكومي ينصبّ حاليا على إدارة تداعياتها والتخفيف من آثارها، لكنه شدد على أنها لا تكفي لمعالجة جذور الأزمة المالية.

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وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا بالعمل على تسويات مالية داخلية لا تقل قيمتها عن ثلاثة مليارات شيكل (نحو 984 مليون دولار)، تتعلق بتسويات بين البلديات والحكومة والمؤسسات المحلية، بما يسهم في تعزيز إيرادات وزارة المالية وتخفيف بعض الالتزامات المالية الحكومية.

وأشار إلى أن تقديم الجانب الإسرائيلي موعد شحن الشيكل بقيمة 4.5 مليارات شيكل (1.48 مليار دولار)، يعكس متابعة تهدف إلى الحد من الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي، لافتا إلى أن تأكيد الحكومة عدم التنازل عن الحقوق المالية، وفي مقدمتها أموال المقاصة، يعكس استمرار التحرك المحلي والإقليمي والدولي لضمان استرداد هذه المستحقات، مع التشديد على أن المال العام مصون رغم مرور الوقت.

وأكد أبو الروس أن هذه الخطوات لا تمثل حلا نهائيا للأزمة، موضحا أن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا ماليا يقدَّر بنحو 50 مليار شيكل (نحو 16.4 مليار دولار)، في حين تبلغ مستحقات المقاصة قرابة 16 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار)، ما يعني أن استرداد أموال المقاصة وحده لن ينهي الأزمة، بل قد تستمر آثارها السلبية على الاقتصاد الفلسطيني لسنوات قادمة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء: "تواصل اللجنة الوزارية، التي شكّلها مجلس الوزراء بالشراكة مع سلطة النقد والقطاع الخاص، عملها على مسارين متوازيين: الأول اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف آثار أزمة الشيكل وضمان استمرار توفير الوقود والسلع الأساسية، والثاني إعداد رؤية لمعالجة هذه التحديات بصورة أكثر استدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها الظروف الأمنية والسياسية في المنطقة".

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وناقشت اللجنة في أول اجتماعين لها الأسبوع الماضي أزمة تكدّس الشيكل في البنوك الفلسطينية ولدى سلطة النقد، الناتجة عن القيود الإسرائيلية المفروضة على حجم الأوراق النقدية المسموح بإعادتها إلى الجانب الإسرائيلي، والتي تُستخدم في تمويل الأنشطة التجارية مع الخارج، بما في ذلك التجارة مع إسرائيل، ولا سيما استيراد المشتقات البترولية.

وأكد مصطفى المباشرة بتنفيذ إجراءات عاجلة لتخفيف وطأة أزمة المحروقات والحد من تداعياتها، إذ بدأت الأطراف المعنية العمل عليها من خلال تخصيص هيئة البترول ووزارة المالية مبالغ مالية إضافية لتأمين زيادة كميات المشتقات البترولية المشتراة وتلبية احتياجات السوق، وتخصيص حصة أكبر من الشيكل الإلكتروني لتمويل عمليات توريد المشتقات البترولية، والعمل على تأمين العدد اللازم من سيارات نقل المحروقات في ضوء القيود المفروضة من الطرف الآخر.

أما بخصوص حالة عدم اليقين بشأن العلاقة بين البنوك الفلسطينية والبنوك المراسلة الإسرائيلية وتأثيرها على الاقتصاد، فقد أكد مصطفى أن سلطة النقد تعمل، بدعم من الجميع، بكفاءة واقتدار على إيجاد الحلول الكفيلة بالحفاظ على استقرار القطاع المصرفي واستمراريته. وشكر الجهود الدولية، وعلى رأسها جهود الولايات المتحدة ودول أوروبية ودول صديقة أخرى، التي ساهمت في العمل من أجل استمرار العلاقة المصرفية، والتي أثمرت أخيرًا تمديدها حتى نهاية العام.

وشدد على أهمية التزام البنوك الإسرائيلية بهذا القرار، وعدم الاكتفاء بتمديدها إلى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل كما جرى تداوله، مؤكدًا استعداد دولة فلسطين للعمل مع مختلف الأطراف المعنية لإيجاد ترتيبات أكثر استدامة للعمليات المصرفية مستقبلًا، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والتجاري، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين، ويحافظ على الأمن والاستقرار.

وفي ما يخص أموال المقاصة، قال مصطفى: "استعرضنا مع اللجنة الوزارية آخر الجهود المبذولة من طرفنا للإفراج عن عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، والاتصالات والتحركات التي نقوم بها مع مختلف الأطراف الفاعلة لضمان الإفراج عنها، وكان آخرها اجتماعاتنا مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى فاعلة والمؤسسات الدولية في اجتماعات بروكسل". وتابع: "لن نتوقف عن بذل كل جهد ممكن لتأمين الإفراج عن هذه الأموال الضرورية لتأمين التزاماتنا نحو شعبنا".

وأضاف: "إن ما نقوم به لمواجهة مشكلة المقاصة وأزمتَي السيولة والوقود اليوم لا ينفصل عن العمل الذي بدأناه منذ عامين لمعالجة أسباب الضعف المالي، وحماية المال العام، واستعادة حقوق الخزينة العامة، والحد من قدرة أي طرف على ابتزاز اقتصادنا ومؤسساتنا"، مؤكدًا أن حماية المال العام وصون موارد الدولة وأصولها ومكافحة الغش والتهريب مسؤولية وطنية لن يتم التخلي عنها.

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وقال: "نفّذنا برنامجا واسعا للتسويات المالية أعاد تنظيم الحقوق والالتزامات المالية بين الحكومة و162 هيئة محلية، وكل شركات توزيع الكهرباء ومرافق المياه الرئيسية، بعد سنوات طويلة من عدم الوضوح، وأدى ذلك إلى تثبيت قيود مالية لصالح الدولة بقيمة ثلاثة مليارات شيكل تقريبا، والاتفاق على ترتيبات السداد".

وأضاف: "قطعنا شوطا كبيرا في معالجة التعديات على خطوط المياه في عدة محافظات، كانت تُسرَق فيها آلاف الأمتار المكعبة من المياه يوميًا، بينما يُحرم منها آلاف المواطنين الذين عانوا لسنوات طويلة من نقص المياه"، وأشار إلى إطلاق برنامج لتسريع عمليات تسجيل الأراضي واستكمال أعمال التسوية في كافة المحافظات، إلى جانب تنفيذ برنامج وطني لحماية أملاك الدولة من الأراضي، عبر اتخاذ 53 إجراءً حتى الآن لمعالجة التعديات وإزالة المخالفات ومراجعة عقود الإيجار، وإصدار ونشر نظام التفويض أخيراً.

وقال: "نعمل على تشديد الرقابة في المعابر والأسواق لمكافحة تهريب السلع على اختلاف أنواعها، إضافة إلى بدء العمل بإجراءات لإعادة حوكمة منظومة الكوتا والإعفاءات الجمركية، لضمان ألا تتحول الإعفاءات الجمركية والضريبية إلى أرباح خاصة، ولضمان وصول أثرها إلى المواطن"، وأكد العمل على تطوير وحوكمة قطاع المحروقات لتعزيز الرقابة ومنع التهريب وتطوير القدرات التخزينية ومعالجة الديون المتراكمة على هيئة البترول، والتي وصلت إلى نحو ثلاثة مليارات شيكل.

واختتم مصطفى بالقول: "نحن لا نقول إن كل الأمور تم حلها، خاصة أن الإجراءات الإسرائيلية لم تتوقف حتى الآن، لكننا نقول بكل وضوح إن الحكومة تواصل العمل مع الشركاء في جميع هذه القطاعات، ليس فقط بهدف معالجة أعراض الأزمة، بل لمعالجة مسبباتها، وضمان بناء حلول أكثر استدامة، والتأسيس لمستقبل أفضل، رغم ما نواجهه من ظروف بالغة التعقيد".