الحكومة السورية تضع ملف المخيمات على طاولة الحل قبل نهاية 2026

- أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن معالجة ملف المخيمات في سوريا يتطلب تعاوناً بين الوزارات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أهمية الشأن الاجتماعي بجانب المشاريع الاقتصادية الكبرى. - انطلقت ورشة "سورية بلا مخيمات قبل نهاية عام 2026" لبحث خطط معالجة المخيمات، مع التركيز على التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق حلول مستدامة، وسط تحديات تمويلية وتنظيمية. - تسعى الحكومة لتحويل ملف المخيمات من استجابة طارئة إلى مسار منظم، مع التزام بإنهاء المخيمات بحلول عام 2026، رغم التحديات المستمرة في البنى التحتية والخدمات.

قال وزير المالية السورية، محمد يسر برنية، إن الحديث عن إعادة الإعمار وتوسيع المطارات والبنى التحتية والخدمات في سورية يفقد معناه في حال بقاء آلاف الأسر في المخيمات، معتبراً أن الشأن الاجتماعي لا يقل أهمية عن المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تعمل عليها الحكومة.

وأوضح برنية خلال انطلاق ورشة العمل "سورية بلا مخيمات قبل نهاية عام 2026" في مقر وزارة المالية بدمشق، أمس الأحد، أن التنسيق يجري بين وزارات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة والطوارئ، إلى جانب وزارة المالية، مؤكداً أن هذا الملف لا يمكن أن تضطلع به جهة واحدة بمفردها. كما شدد برنية على أهمية فتح قنوات تعاون مع المنظمات والصناديق الإقليمية والدولية القادرة على الإسهام في تمويل البرامج السكنية والخدمية، بما يساعد على تسريع وتيرة العمل، ورفع العبء عن الخزينة العامة.

تحدّ وطني

وشدّد برنية على أن ملف المخيمات "يشكل تحدياً وطنياً شاملاً لا يقتصر على الجانب الإنساني، بل يمتد إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية"، مؤكداً أن العمل جارٍ لتنفيذ توجيهات رئاسية مباشرة تهدف إلى إنهاء هذا الملف والوصول إلى "سورية بلا مخيمات قبل نهاية عام 2026". وأضاف برنية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الدولة تولي هذا الملف أولوية قصوى، مشدداً على أن معالجته تتطلب جهداً تشاركياً بين مختلف الوزارات والمؤسسات، وبالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية، بما يضمن إعادة دمج النازحين في مجتمعاتهم الأصلية بكرامة.

أعمال الورشة

وارتكزت أعمال ورشة العمل على بحث الخطط والبرامج المقترحة لمعالجة واقع المخيمات، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، تمهيداً للوصول إلى حلول مستدامة خلال العامين المقبلين. وقدّم محافظون من إدلب وحلب واللاذقية وحماة والسويداء عروضاً تناولت واقع المخيمات في محافظاتهم، وحجم الاحتياجات المطلوبة لمعالجة أوضاع النازحين، سواء على صعيد السكن، أو الخدمات الأساسية والبنى التحتية.

وتقاطعت المداخلات عند الإشارة إلى التحديات التمويلية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ الحلول المقترحة، في ظل تباين أوضاع المناطق ودرجة الدمار فيها، وغياب الموارد الكافية لدى الإدارات المحلية. وفي السياق نفسه، أكد برنية أن الورشة تشكل محطة مفصلية ضمن مسار طويل ومعقد، مشدداً على ضرورة الخروج بخطط واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ، بعيداً عن الطروحات العامة.

2026...آخر عام للمخيمات

وكان محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، قد أكد في تصريحات سابقة أن عام 2026 سيكون آخر الأعوام التي يقيم فيها الأهالي في المخيمات، مشيراً إلى التزام المحافظة بتنفيذ حلول سكنية بديلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في وقت تشهد فيه المحافظة عودة تدريجية لبعض النازحين إلى مناطقهم، بالرغم من استمرار التحديات المرتبطة بالبنى التحتية والخدمات.

وتسعى الحكومة، بحسب القائمين على الورشة، إلى تحويل هذا الملف من استجابة طارئة إلى مسار منظم يستند إلى خطط زمنية واضحة، في محاولة لإغلاق صفحة المخيمات التي تحوّلت خلال السنوات الماضية إلى واقع دائم لمئات الآلاف من السوريين، وسط آمال رسمية بأن يشكل عام 2026 نقطة تحول في هذا الملف الشائك.