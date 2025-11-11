الحكومة السورية تخفّض أسعار المشتقات النفطية

- أصدرت وزارة الطاقة السورية قراراً بخفض أسعار المشتقات النفطية كجزء من خطة إصلاح شاملة، بهدف تحقيق التوازن في الاستهلاك وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مما يخفف الأعباء المعيشية. - المحلل الاقتصادي ناصر الخطيب يرى أن القرار يهدف لتحسين المؤشرات الاقتصادية وامتصاص الغضب الشعبي، لكنه يعكس فقدان الثقة بالعملة المحلية، مع توقعات بمراقبة تأثيره على تكاليف النقل وأسعار السلع. - عبرت راميا أبو أكرم عن شكوكها في تأثير التخفيضات على الحياة اليومية، بينما أبدى محمود الدرويش تفاؤلاً حذراً، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد رفع أسعار الكهرباء.

أصدرت وزارة الطاقة السورية قراراً بخفض أسعار المشتقات النفطية مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار خطة الإصلاح الشاملة لقطاع الطاقة وفق ما أكد الوزير محمد البشير عبر حسابه على "إكس"، موضحاً أن التخفيض جاء ليحقق التوازن في الاستهلاك وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وقال البشير إن "هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي، وتخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء، فترشيد الطاقة مسؤولية وطنية، والاستدامة خيار لا بديل له".

ووفق القرار رقم 731 الصادر اليوم، حددت الوزارة سعر البنزين 90 بمبلغ 0.85 دولار، وكان سعره السابق 1.1 دولار، أما سعر ليتر المازوت، فحددته الوزارة بمبلغ 0.75 دولار، بينما كان يُسعَّر سابقاً بمبلغ 0.95 دولار، وبلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي وفق القرار الحالي 10.5 دولارات، بينما بلغ سعرها السابق 11.8 دولاراً، كذلك حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بمبلغ 16.8 دولاراً، بتخفيض عن سعرها السابق البالغ 18.8 دولاراً.

ويقول المحلل الاقتصادي ناصر الخطيب إن القرار يأتي في سياق "محاولة حكومية لامتصاص الغضب الشعبي، وتجميل المؤشرات الاقتصادية مع نهاية العام"، وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "تسعير المشتقات بالدولار يعبّر عن فقدان الثقة بالعملة المحلية، ويكشف استمرار الاعتماد على الاستيراد في ظل ضعف الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية".

ويتوقع الخطيب أن تراقب الأوساط الاقتصادية والشعبية خلال الأيام المقبلة مدى التزام محطات الوقود والموزعين الأسعار الجديدة، وما إذا كانت ستنعكس فعلاً على تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، أو ستبقى حبراً على ورق كما يرى كثيرون.

وقالت راميا أبو أكرم، ربة منزل من ريف حمص، إن الأسعار الجديدة "لن تحدث فرقاً كبيراً في حياة الناس، لأن الأجور لا تزال منخفضة جداً، وكل تخفيض في المحروقات لا يترجم فعلياً في السوق". وأضافت لـ"العربي الجديد": "في كل مرة تعلن الحكومة تعديل الأسعار، نلاحظ أن التجار يسارعون لرفع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية بحجة ارتفاع كلفة النقل، لكنهم لا يخفضونها عندما تنخفض أسعار الوقود، المواطن هو الخاسر في الحالتين".

وتابعت أبو أكرم: "نحن لا نعارض القرار. بالعكس، نريد أن تنخفض الأسعار أكثر، لكن المشكلة في التنفيذ والرقابة، إذا لم تراقب الأسواق وتضبط حركة النقل والتوزيع، فالتخفيض سيبقى رقماً على الورق فقط"، وأضافت: "نحن نعيش على الأمل، كل قرار جديد نرجو أن يفتح باباً لتحسن بسيط، لكن التجربة علمتنا ألا نتفاءل كثيراً، لأن الأسعار في النهاية لا تقاس بالدولار، بل بقدرة الناس على الشراء".

في المقابل، عبّر محمود الدرويش، سائق أجرة من حلب، عن تفاؤله الحذر، قائلاً لـ"العربي الجديد": "الأسعار الجديدة خطوة إيجابية، ولو بسيطة، نأمل أن تستقر الأسعار وأن يلتزم أصحاب المحطات التسعيرة الرسمية، فأي تخفيض مهما كان بسيطاً ينعكس علينا نحن أصحاب الدخل المحدود".

وجاء القرار بعد أيام من رفع وزارة الطاقة أسعار الكهرباء في البلاد، حيث أصدرت تعرفة كهرباء جديدة مقسمة على أربع شرائح استهلاك نهاية الشهر الماضي، جاءت كالآتي: الشريحة الأولى – حتى 300 كيلوواط خلال دورة شهرين – بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط (بدعم حكومي بنسبة 60%). الشريحة الثانية – للمشتركين أصحاب الدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة – حُدِّدَت بـ1400 ليرة سورية للكيلوواط.