
30 نوفمبر 2025
الحياة اليومية في الجزائر العاصمة. 21 يوليو 2025 (بلال بن سالم/Getty)
الحياة اليومية في الجزائر العاصمة، 21 يوليو 2025 (بلال بن سالم/Getty)
قررت الحكومة الجزائرية زيادات جديدة تشمل الحد الأدنى للأجر ومنحة البطالة التي يستفيد منها الشباب العاطل عن العمل. وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار، إلى 24 ألف دينار، (أي من 150 إلى 170 يورو) ابتداءً من شهر يناير/كانون الثاني القادم، واعتبر أن "هذه القيمة بهذا الحجم من الزيادة هي الأولى من نوعها، منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود، آخرها الزيادة، التي تم إقرارها عام 2020.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء الجزائري بأن الحكومة قررت رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار (في حدود 100 يورو بسعر الصرف الرسمي) وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة بمراجعة وإلغاء شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، لكون مجلس الوزراء قد حدّد صرفها، لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.

ويستفيد من منحة البطالة في الوقت الحالي ما يقارب المليوني شاب عاطل عن العمل، حيث كانت قد استحدثت منحة البطالة للمرة الأولى في الجزائر، من قبل الرئيس تبون في فبراير/شباط 2022 ، لصرف منحة مالية شهرية لصالح الشباب العاطلين عن العمل، تصرف لصالح الشباب الذين لم يحصلوا على مناصب عمل قارة، وتمنح لمدة عام وتجدد مرة واحدة، بشرط أن ينخرط المستفيد من المنحة في برنامج تكوين حرفي أو مهني يؤهله للانخراط في سوق العمل.

وشدد الرئيس الجزائري على إضافة شفافية أكبر على عمل الوكالة الوطنية للتشغيل، كوسيط بين الشركات التي تطلب يدا عاملة، وبين العاطلين طالبي مناصب الشغل، بما يتيح لها القيام بدورها بسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل، وتمييزهم من البطالين في بطاقة وطنية محيّنة.

وكشف بيان مجلس الوزراء أن وزير العمل سيتولى تقديم مقترحات تخصّ رفع المعاشات ومنح التقاعد لدراستها من قبل وزارة المالية، ثم مجلسي الحكومة والوزراء المقبلين، وفقا لتعهدات سابقة كان الرئيس تبون قد التزم بها. لكن هذه القرارات المرتبطة بزيادات في الحد الأدنى للأجر القاعدي، ومنحة البطالة والمتقاعدين، تثير مخاوف الاقتصاديين، بشأن التعبئة والمصادر المالية التي ستتم من خلالها تغطية هذه الزيادات، خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد، ونسبة العجز في موازنة العام المقبل 2026، والتي صادق عليها البرلمان في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث بلغت نسبة العجز 54%.

