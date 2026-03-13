- تعهدت الحكومة البريطانية بمواجهة استغلال شركات الطاقة لارتفاع أسعار النفط، حيث أكد وزير الطاقة استعداد هيئة مراقبة المنافسة للتدخل لمنع استغلال أسعار البنزين. - من المقرر أن يجتمع وزير الطاقة ووزيرة الخزانة مع تجار الوقود لمواجهة الأسعار الاستغلالية، مع تأكيد الحكومة على التزاماتها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية والاعتماد على طاقة نظيفة. - تواجه الحكومة ضغوطًا لاتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، خاصة مع استمرار الحصار في مضيق هرمز وتفاوت أسعار البنزين بين المحطات.

تعهدت الحكومة البريطانية اليوم بالتصدي لمحاولات شركات الطاقة وتجار الوقود التربح من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. وقال وزير الطاقة البريطاني إيد ميليباند، إن الحكومة لن تتسامح مع تحقيق شركات الطاقة أرباحاً مفرطة بسبب ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن هيئة مراقبة المنافسة مستعدة للتدخل لمنع "استغلال" أسعار البنزين.

وجاءت تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) بعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب مع إيران، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في فواتير مستخدمي زيت التدفئة وارتفاع أسعار البنزين والديزل في محطات التزود بالوقود. ولم يستبعد ميليباند تقديم دعم مباشر أو تمديد تجميد ضريبة الوقود إذا استمرت الحرب وأزمة الطاقة العالمية، لكن أحزاب المعارضة اتهمت حكومة حزب العمال بعدم اتخاذ إجراءات كافية.

ومن المقرر أن يجتمع ميليباند ووزيرة الخزانة راتشيل ريفز في وقت لاحق اليوم مع تجار الوقود وموردي الطاقة، في خطوة وصفاها بأنها "حملة صارمة" على الأسعار "الاستغلالية". كما رفض ميليباند الدعوات التي أطلقها مسؤولون في قطاع الطاقة وسياسيون من المعارضة للحكومة من أجل التخلي عن التزاماتها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، والتراجع عن حظر إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.

وقال إن منح تراخيص استكشاف جديدة في بحر الشمال "لن يخفض فواتير الناس ولو ببنس واحد"، مضيفاً أن "أحد الدروس الواضحة" من أزمة الشرق الأوسط هو أن المملكة المتحدة في حاجة إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري. وأضاف: "يجب أن نمتلك طاقة نظيفة محلية نتحكم فيها نحن بصفتنا دولة".

وقالت جمعية تجار التجزئة للوقود إنها ستعمل على الرد على أي اتهامات بتحقيق أرباح مفرطة خلال اجتماع بين ممثلي القطاع والحكومة في وقت لاحق يوم الجمعة. وقال المدير التنفيذي للجمعية غوردون بالمر، التي تمثل شركات تشغيل محطات الوقود: "نأمل أن ننخرط في حوار بنّاء لضمان وجود فهم واضح لكيفية عمل صناعتنا".

وتتعرض الحكومة لضغوط لاتخاذ إجراءات على المدى القصير والطويل في مواجهة خطر ارتفاع فواتير الطاقة، في ظل استمرار الحصار الفعلي في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة.

وكانت ريفز قد أشارت في وقت سابق من الأسبوع إلى وجود تفاوت في أسعار البنزين بين 1.27 جنيه إسترليني و1.80 جنيه إسترليني للتر الواحد في محطات مختلفة. في الوقت نفسه، قال مستخدمو زيت التدفئة إن فواتيرهم تضاعفت أكثر من مرة في الآونة الأخيرة.

وتتركز الأسر التي تستخدم زيت التدفئة غالباً في المناطق الريفية غير المرتبطة بشبكة الغاز. ويعتمد نحو ثلثي الأسر في أيرلندا الشمالية على زيت التدفئة، بينما تعتمد عليه أقلية من المنازل في إنكلترا وويلز واسكتلندا.

ولا تخضع أسعار الوقود (البنزين والديزل) وزيت التدفئة للقواعد المنظمة لأسعار الطاقة التي تفرضها هيئة تنظيم الطاقة على أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بالاتفاق مع الشركات. وكان الجانبان قد حددا سقف الأسعار للشهور الثلاثة المقبلة اعتباراً من إبريل/ نيسان وإلى يونيو/ حزيران المقبل، الأمر الذي يمنح ضمانة للمستهلكين بعدم تغير الأسعار. ورغم ذلك عمدت شركات الطاقة إلى سحب بعض العروض التي تضمن ثبات الأسعار متذرعة باضطراب أسواق الطاقة العالمية نتيجة للحرب.