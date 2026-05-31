الحكومة الأردنية ترفع سعر السولار وتثبت معظم المحروقات لشهر يونيو

- قررت الحكومة الأردنية تثبيت معظم أسعار المشتقات النفطية لشهر يونيو، مع تعديل سعر الديزل، بهدف احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وحماية المواطنين والاقتصاد. - الحكومة جمدت جزءًا من الضرائب على البنزين وقدمت دعمًا مباشرًا للمحروقات بقيمة 170 مليون دينار، مع تخصيص 29 مليون دينار لدعم تسعيرة يونيو و3 ملايين دينار للقطاع الصناعي. - تم تثبيت أسعار البنزين والكاز وأسطوانة الغاز المنزلي، بينما خُفّض سعر وقود الطائرات المحلية وزيد سعر الديزل، مع استمرار التدخل الحكومي لتخفيف أثر تقلبات أسعار الطاقة.

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، تثبيت معظم أسعار المشتقات النفطية لشهر يونيو/حزيران المقبل، مع إجراء تعديل على سعر (الديزل) السولار، في إطار مساعيها لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميا والحد من انعكاساتها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، بحسب بيان صادرعن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وجاء القرار خلال الاجتماع الدوري للجنة تسعير المشتقات النفطية، التي راجعت أسعار المشتقات خلال شهر مايو/أيار الماضي مقارنة بشهر إبريل/نيسان، قبل إقرار التسعيرة الجديدة لشهر يونيو/حزيران.

وقالت اللجنة إن "القرار يستند إلى توجيهات حكومية تقضي بعدم عكس كامل الارتفاعات العالمية على السوق المحلية، والاكتفاء بتحميل المستهلك جزءا من الزيادة، حفاظا على الاستقرار الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين".

وأضافت أن "الحكومة واصلت منذ بداية الأزمة الإقليمية سياسة التدخل لتخفيف أثر تقلبات أسعار النفط"، وأشارت إلى تجميد ما يقارب 41% من الضريبة على البنزين "أوكتان 90" ونحو 22% من الضريبة على البنزين "أوكتان 95" خلال إبريل/نيسان، إضافة إلى تجميد نحو 16% من الضريبة على البنزين "أوكتان 90" خلال مايو/أيار.

وبحسب اللجنة، بلغ حجم الدعم الحكومي التراكمي المباشر للمحروقات خلال فترة الأزمة نحو 170 مليون دينار (240 مليون دولار)، فيما يُتوقع أن يصل الدعم المخصص لتسعيرة يونيو/حزيران إلى نحو 29 مليون دينار (41 مليون دولار)، إضافة إلى 3 ملايين دينار (4.2 ملايين دولار) دعما موجها للقطاع الصناعي.

كما قررت الحكومة دعم القطاع الصناعي عبر تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.81 ديناراً للطن (نحو 981 دولاراً)، رغم أن سعره الفعلي يبلغ 929.58 ديناراً للطن (نحو 1311 دولاراً)، في إطار دعم القطاعات الإنتاجية والتخفيف من آثار ارتفاع كلف الطاقة بحسب البيان.

ووفق التسعيرة الجديدة، جرى تثبيت سعر البنزين "أوكتان 90" عند 1000 فلس للتر، والبنزين "أوكتان 95" عند 1310 فلوس للتر، و"الكاز" عند 550 فلسا للتر، كما تقرر تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلوغراما عند 7 دنانير (9.9 دولارات) رغم ارتفاع كلفتها العالمية.

في المقابل، خُفّض سعر وقود الطائرات المحلية بمقدار 10 فلوس للتر ليصل إلى 783 فلساً، بينما جرى تعديل سعر (الديزل) السولار بزيادة 60 فلساً للتر ليبلغ 850 فلساً.

وأوضحت اللجنة أن الكلفة الفعلية للمشتقات النفطية خلال يونيو/حزيران بلغت 1069 فلساً للتر للبنزين "أوكتان 90"، و1310 فلوس للبنزين "أوكتان 95"، و960 فلساً للسولار، و943 فلساً للكاز، فيما بلغت الكلفة الفعلية لأسطوانة الغاز المنزلي 12.3 ديناراً (17.3 دولاراً).

وقالت اللجنة إن "الحكومة عكست نحو 35% فقط من الزيادة الفعلية على السولار، فيما استوعبت كامل الارتفاعات على أسعار البنزين والكاز وأسطوانة الغاز المنزلي، دون تحميل المستهلكين أي زيادات إضافية". وأشارت إلى أن قرارات التسعير تأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف العالمية والأسعار المحلية، مع مواصلة التدخل الحكومي لتخفيف أثر تقلبات أسواق الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي.