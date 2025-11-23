- دعت الحكومة الأردنية العمال الأجانب إلى تصويب أوضاعهم القانونية وتحديد أماكن إقامتهم، مهددة بتسفير المخالفين وفرض غرامات على أصحاب العمل تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل. - أكدت وزارة الداخلية على ضرورة توثيق الأجانب لمكان إقامتهم وتقديم الوثائق اللازمة، مع إلزام الفنادق بالإبلاغ عن إقامة الأجانب خلال 48 ساعة، بهدف حماية حقوقهم وسلامتهم. - شددت وزارة العمل على أهمية حصول العمال الأجانب على تصاريح عمل، محذرة من تشغيل العمالة المنزلية دون تصريح، مع متابعة المخالفات المرتبطة بقانون الإقامة والعمل.

دعت الحكومة الأردنية اليوم الأحد، العمال الأجانب إلى تصويب أوضاعهم وتحديد أماكن إقامتهم لدى أقرب مركز أمني، مهددة بتسفير أي عامل يتم ضبطه يعمل من دون تصريح عمل، أو بمهنة غير المصرح له بها، ومخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها التصريح أو صاحب المنزل، بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.

وأكدت وزارات الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام في بيان مشترك اليوم، ضرورة التزام الأجانب المقيمين في المملكة بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتصويب أوضاعهم القانونية، وتحديد أماكن إقامتهم، مشددة على أن الجهات المختصة ماضية في اتخاذ الاجراءات القانونية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إيواء أي أجنبي أو تشغيله خارج إطار القانون. وقالت وزارة الداخلية إن قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته، يلزم في المادة 11 كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة مديرية الأمن العام أو أحد فروعها أو المراكز الأمنية لتنظيم إقرار يتضمن بياناته الشخصية وتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة، وذلك لضمان توثيق مكان إقامته.

وأضافت الوزارة أن المادة 14من القانون تُلزم مديري الفنادق والنزل والشقق الفندقية، وكل من يؤوي أجنبياً أو يخصص له مسكناً، بإبلاغ مديرية الأمن العام خلال 48 ساعة من وقت دخوله أو مغادرته مكان الإقامة، مبينة أن مخالفة الحُكمين الواردين في المادتين 11 و14تعرّض المخالف لغرامة مقدارها 200 دينار (نحو 282 دولاراً) وفق المادة 36 من القانون. كما أشارت إلى أن المادة 4 من نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998 تلزم مالكي الشقق المفروشة ومؤجريها بإبلاغ أقرب مركز أمني خلال 24 ساعة عن أي أجنبي يشغل تلك الشقق أو يغادرها، مؤكدة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون ستطبق بحق كل من يخالف هذه الأحكام.

وشددت وزارة الداخلية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها للتصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يؤوي أي أجنبي، وأن المخالفين سيُحالون على الحكام الإداريين لاتخاذ المقتضى القانوني. وبحسب الوزارة فإن" هذه الإجراءات تتضمن بعداً إنسانياً يهدف إلى المحافظة على حقوق الأجانب وسلامتهم وعدم استغلالهم من قبل أي جهة". وفي السياق ذاته، أكدت وزارة العمل أن أي عامل غير أردني يتم ضبطه يعمل من دون تصريح عمل، أو بمهنة غير المصرح له بها، سيُصار إلى تسفيره فوراً، بالإضافة إلى مخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها التصريح أو صاحب المنزل، بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.

وبيّنت الوزارة أن نظام تنظيم مكاتب استقدام العاملين في المنازل يمنع تشغيل أي عاملة من دون تصريح عمل لصاحب المنزل، ويحظر تشغيل العاملات على سبيل التجربة أو بنظام المياومة، كما يمنع نقل العاملة من منزل إلى آخر من دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة. ودعت الوزارة المواطنين إلى التعامل فقط مع مكاتب الاستقدام المرخصة والبالغ عددها 222 مكتباً، محذرة من تشغيل عمالة منزلية لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول، لما لذلك من ارتباط مباشر بصحة العاملة وصحة الأسرة، خصوصاً أن تجديد التصريح يتطلب فحصاً طبياً سنوياً.

من جهتها، أكدت مديرية الأمن العام أن كافة إداراتها المعنية ستتتابع كل المخالفات المرتبطة بقانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل لضبطها وتنفيذ الإجراءات القانونية حيالها، وأن جميع المراكز الأمنية تستقبل المراجعين لإنجاز معاملاتهم بهذا الخصوص بسهولة ويسر. وشددت على أن كل من يؤوي عاملاً أوعاملة هاربة أو يوفر مكاناً للسكن أو عملاً أو يحاول استغلال أي عامل سيتعرض للمساءلة القانونية.

وأشارت إلى أن التحقيقات ستطاول جميع المتورطين في عمليات الهروب، سواء من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو الأفراد وسيُحالون بتهم الاتجار بالبشر. وأوضحت، أن المسؤولية القانونية ستطاول كذلك كل من يسهم في تهريب عاملات المنازل أو توفير مأوى أو عمل لهن من دون التبليغ، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستتحقق من أماكن إقامتهن خلال فترات الهروب، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره.