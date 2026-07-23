الحظر الحوثي يرفع كلفة الممر البديل للنفط السعودي

انتهى اليوم الأول من الحظر الذي أعلنت جماعة الحوثي فرضه على الملاحة المرتبطة بالسعودية، ضمن ما تسميه معادلة "الحصار بالحصار"، وسط مؤشرات إلى تغيير عدد من السفن مساراتها والعودة إلى قناة السويس، بدلاً من استخدام الممر البحري الذي اعتمدت عليه السعودية لتصدير جزء من شحناتها النفطية بعد تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع التابعة لسلطة صنعاء، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة للحوثيين، إن ست سفن عادت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد تلقيها تحذيرات من الجماعة، في حين أظهرت بيانات مواقع تتبع حركة السفن عودة خمس سفن خلال اليوم الأول من تطبيق الحظر.

وسبق إعلان الحظر إصدار مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين في صنعاء تحذيرات إلى شركات الشحن، دعاها فيها إلى الامتناع عن تحميل البضائع أو تفريغها في الموانئ السعودية، محذراً من أن مخالفة تلك التعليمات قد تعرض السفن للاستهداف. وتقول الجماعة إن عدداً من شركات الملاحة استجاب لهذه التحذيرات، بينما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من حجم هذه الاستجابة. ويعد باب المندب أقصر الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، ويؤدي تعذر استخدامه إلى اضطرار السفن إلى الدوران حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف نحو 9 آلاف كيلومتر إلى الرحلة، ويطيل زمن الإبحار بنحو أسبوعين، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين والتشغيل، الأمر الذي ينعكس على تكاليف الشحن وأسعار السلع والطاقة عالمياً.

دوران حول رأس الرجاء الصالح

ويؤكد مختصون يمنيون في علوم البحار والملاحة أن السفن التي تتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر بعد الحظر الذي أعلنته جماعة الحوثي، لن تجد بديلاً عملياً سوى الالتفاف حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مسار يطيل الرحلة بنحو 20 يوماً مقارنة بالطريق التقليدي عبر باب المندب وقناة السويس، ويرفع بصورة كبيرة تكاليف الوقود والتأمين والتشغيل. وبدأت شركات شحن آسيوية بالفعل دراسة هذا الخيار بوصفه حلّاً طارئاً للتعامل مع اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، إذ أفادت وكالة رويترز بأن بعض الشركات تبحث نقل النفط السعودي عبر قناة السويس ثم مواصلة الرحلة بالدوران حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى الأسواق الآسيوية، في محاولة لتفادي المخاطر المتزايدة في المنطقة.

وأدت التطورات الأخيرة إلى تصاعد المخاوف داخل قطاع الشحن من ارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن أمن الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، رغم أن بيانات تتبع السفن أظهرت خلال الساعات الأولى استمرار عبور عدد من السفن التجارية وناقلات البضائع من دون توقف واسع للحركة الملاحية. وفي موازاة ذلك، يلاحظ مراقبون أن عدداً متزايداً من السفن أصبح يضيف عبر نظام التعريف الآلي للسفن (AIS) بيانات تتعلق بجنسية أفراد الطاقم، مثل الإشارة إلى أن الطاقم صيني أو وجود ارتباطات صينية أو حراس أمن مسلحين على متن السفينة. ويرى مختصون أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل احتمالات الاستهداف أو تجنب سوء التعرف على هوية السفن، رغم عدم وجود أدلة رسمية تؤكد أن مثل هذه الإجراءات توفر حماية فعلية.

أهمية باب المندب

ولا تقتصر أهمية باب المندب على كونه ممرّاً بحرياً يربط البحر الأحمر بخليج عدن، بل تحول خلال الأشهر الأخيرة إلى محور رئيسي في إعادة رسم مسارات تجارة الطاقة العالمية، مع تسارع المحاولات لاستحداث ممرات بديلة لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال بعيداً عن نقاط الاختناق التقليدية، وفي مقدمتها مضيق هرمز. وفي إطار استقصاء أجرته "العربي الجديد" حول مستقبل هذه الممرات، يؤكد الخبير اليمني في علوم البحار وأستاذ علوم البحار بجامعة الحديدة، يحيى فلوس، أن التقليل من الأهمية الاستراتيجية لباب المندب مقارنة بمضيق هرمز لا يستند إلى معطيات جغرافية أو اقتصادية دقيقة، موضحاً أن البحر الأحمر يمتلك من المقومات الطبيعية والبنية الملاحية ما يسمح بإنشاء أكثر من ممر لنقل النفط والغاز والشحن التجاري، بما يمنح دول الخليج خيارات أوسع لتأمين صادراتها.

ويضرب فلوس مثالاً بالممر الذي اعتمدته السعودية خلال الأشهر الماضية لنقل جزء من صادراتها النفطية عبر خط أنابيب شرق - غرب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، قبل عبورها باب المندب، لتجنب المخاطر المتصاعدة في مضيق هرمز. ويقول إن هذا المسار أسهم في الحفاظ على تدفق الإمدادات وتهدئة الأسواق، لكنه بات اليوم يواجه اختباراً جديداً مع تصاعد المخاطر الأمنية في باب المندب. ويرى أن أي تعطل طويل الأمد للملاحة في هذا الممر سيدفع شركات الشحن وناقلات النفط إلى الالتفاف حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف آلاف الكيلومترات إلى الرحلات البحرية ويزيد زمن النقل بنحو أسبوعين، فضلاً عن ارتفاع استهلاك الوقود وأقساط التأمين وتكاليف التشغيل، وهي عوامل ستنعكس مباشرة على أسعار النفط وتكاليف الشحن العالمية، ومن ثم على أسعار السلع وسلاسل الإمداد الدولية.

الحظر يرفع كلفة الملاحة

ويرى الخبير الاقتصادي في صنعاء، رشيد الحداد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الحظر الذي أعلنته جماعة الحوثي على الملاحة المرتبطة بالسعودية يستهدف مسارين متوازيين؛ الأول تعطيل حركة الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، وفي مقدمتها ميناء جدة الذي يستخدم محطة رئيسية لتفتيش السفن المتجهة إلى اليمن، والثاني تعطيل الممر البحري البديل الذي اعتمدته السعودية لتصدير نفطها عبر باب المندب بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

ويقول إن هذه الإجراءات تأتي في وقت لا تزال فيه صادرات النفط اليمنية متوقفة، بينما تعثرت الجهود الرامية إلى إيجاد بدائل لتصديرها، الأمر الذي منح قرار الحظر بعداً اقتصادياً يتجاوز استهداف الملاحة إلى التأثير في تجارة الطاقة وسلاسل الإمداد.

طاقة ناقلتان محملتان بالنفط السعودي تعودان من البحر الأحمر لقناة السويس

وبدأت التداعيات تظهر سريعاً، إذ حذرت شركة أمبري المتخصصة في الأمن البحري من أن السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية أو المملوكة أو المشغلة من جهات سعودية تواجه مستوى مرتفعاً من المخاطر في البحر الأحمر. ويتوقع الخبير أن ينعكس ذلك مباشرة على أقساط التأمين، مرجحاً ارتفاعها بنسبة تراوح بين 250% و400% خلال الفترة المقبلة، مع احتمال زيادة أكبر إذا تعرضت أي سفينة تحاول عبور المنطقة لهجوم. ووفقاً لمصادر مطلعة في صنعاء، فإن معادلة "الحصار بالحصار" تهدف إلى تحميل السعودية أعباء اقتصادية مماثلة لما تتحمله السفن المتجهة إلى اليمن من رسوم تأمين وغرامات تأخير في موانئ جدة وجيبوتي، والتي تقدرها الجماعة بنحو ملياري دولار سنوياً، متوقعة أن تتجاوز كلفة التأمين والتأخير على الملاحة السعودية هذا المستوى إذا استمر الحظر.

ويشير الخبير إلى أن ميناء جدة اكتسب خلال الأسابيع الماضية أهمية متزايدة بعد تحوله إلى مركز لوجستي للممر البحري البديل لصادرات النفط والواردات السعودية، محذراً من أن أي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة عبر البحر الأحمر قد يهدد استقرار الإمدادات، في ظل اعتماد المملكة على الميناء لاستقبال أكثر من 70% من وارداتها. وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التحذيرات الصادرة عن شركات إدارة المخاطر البحرية، التي دعت مالكي السفن إلى مراجعة أي ارتباطات تشغيلية أو تجارية بالسعودية قبل عبور البحر الأحمر، في ظل ارتفاع مستوى المخاطر الأمنية عقب إعلان الحوثيين فرض الحظر.