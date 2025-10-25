الحظر التركي يُفلس شركة إسرائيلية

- أفلست شركة "شاؤول غوئيتا" الإسرائيلية بسبب الحظر التجاري التركي على إسرائيل، حيث كانت تعتمد بشكل كبير على السوق التركية، مما أدى إلى تراجع حاد في أعمالها وديون بلغت 105 ملايين شيكل. - أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع قرارًا بوقف نشاط الشركة وتعيين وصي قانوني لإدارة أصولها، مع احتمالية تصفيتها أو إعادة هيكلتها. - تحقق المحكمة العليا في إسبانيا مع شركة "سيدينور" بتهمة بيع صلب لشركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة، في ظل حظر إسباني على مثل هذه الصفقات.

أفلست شركة إسرائيلية تعمل في مجال الحديد والخردة بمدينة أسدود (جنوب) إثر قرار تركيا حظر التجارة مع تل أبيب من جراء حرب الإبادة الجماعية في غزة. وذكرت صحيفة "كلكليست" العبرية المختصة بالشؤون الاقتصادية أن شركة "شاؤول غوئيتا" الموجودة بمدينة أسدود، جنوبي إسرائيل، أفلست وانهارت بسبب الحظر التجاري الذي فرضته أنقرة على تل أبيب بسبب حرب الإبادة في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة وفقا لوكالة الأناضول، أمس الجمعة، إلى أن الشركة الإسرائيلية كانت تعتمد بنسبة 70% من مبيعاتها على التصدير إلى تركيا. وأضافت أن إجمالي ديون الشركة بلغ نحو 105 ملايين شيكل (أكثر من 32 مليون دولار)، بعد أن تراجع حجم أعمالها من 200 مليون شيكل في عام 2022 إلى نحو 35 مليون شيكل خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكانت الشركة الإسرائيلية تحصل على 70% من دخلها من التصدير إلى السوق التركية قبل الحرب على غزة، الأمر الذي تسبب في انهيار حاد لحجم تجارتها بعد وقف التبادل التجاري. وأصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع (جنوب) قرارا بوقف نشاط الشركة وتعيين وصي قانوني لإدارة أصولها.

وأضافت الصحيفة أن الوصي القانوني سيقرر لاحقا ما إذا كان الشركة ستُصفّى أو ستُعاد هيكلتها. وأفاد ممثلو الشركة أمام المحكمة بأن "الهجمات الإسرائيلية" على قطاع غزة والحظر التجاري التركي كانا العاملين الأكثر تأثيرا في انخفاض حجم المبيعات، حيث كان الجزء الأكبر من دخل الشركة يعتمد على الصادرات إلى تركيا.

جدير بالذكر أن تركيا قلصت التجارة مع إسرائيل منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة وحتى الثاني من مايو/ أيار 2024 بنحو 30%. وفي الثاني من مايو 2024، أوقفت تركيا كليا جميع عمليات التصدير والاستيراد والتجارة العابرة مع إسرائيل بكل فئات السلع، ولم يعد هناك أي نشاط تجاري لتركيا مع إسرائيل، بما في ذلك المعاملات في الجمارك والمناطق الحرة.

وتزايدت حملات حظر التجارة والتعامل مع إسرائيل منذ شنها حربَ الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، و قالت المحكمة العليا في إسبانيا، أمس الجمعة، إنها تحقق مع شركة صناعة الصلب ذات الملكية الخاصة (سيدينور) على خلفية اتهامات ببيعها صلبا لشركة إسرائيلية بغرض تصنيع الأسلحة، وهي من أول التداعيات القضائية المحتملة لحظر فرضته إسبانيا على الصفقات مثل هذه.

وذكر بيان أن القاضي فرانثيسكو دي خورخي يقود التحقيق الذي يستهدف رئيس سيدينور التنفيذي خوسيه أنتونيو خايناجا جوميث واثنين من المسؤولين التنفيذيين الآخرين على خلفية اتهامات بالتهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية. وصدر قرار باستدعائهم للإدلاء بشهاداتهم في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وإسبانيا من أشد المنتقدين لجرائم إسرائيل في غزة ووصفتها في عدة مناسبات بأنها إبادة جماعية، ومنعت إسبانيا في سبتمبر/ أيلول السفن والطائرات التي تحمل أسلحة أو وقود طائرات إلى إسرائيل من الرسو في موانئها أو دخول مجالها الجوي. وعززت أيضا حظرا يمنع الشركات الإسبانية من بيع الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيعها لإسرائيل. وحافظت على هذه القيود حتى بعد دخول وقف إطلاق النار الهش في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن.

(الأناضول، العربي الجديد)