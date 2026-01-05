- أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عن تشكيل فرق لمراقبة أسعار السلع وتطوير سوق لأذونات الخزينة والسندات، بهدف تمويل احتياجات الدولة عبر السوق المالية، مع التركيز على استعادة الثقة لدى المواطنين والقطاع المصرفي. - في اجتماع مع مديري المصارف، تم التأكيد على تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم التعافي الاقتصادي وتوفير السيولة اللازمة، مع التزام المصرف المركزي بتأمين المتطلبات الفنية واللوجستية. - أعلن المصرف المركزي عن معايير لتقييم أداء المصارف في استبدال العملة، مع جهود لتعزيز الشفافية واستقرار السوق، وتوعية الجمهور بعملية استبدال العملة وتأثيرها.

قال حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، إن المصرف شكّل فرقاً ميدانية لمراقبة أسعار نحو 400 سلعة وبناء قاعدة بيانات حقيقية لإدارة التضخم، كاشفاً عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية لتطوير سوق مفتوحة لأذونات الخزينة والسندات، بما يتيح تمويل احتياجات الدولة عبر السوق المالية بدلاً من المصرف المركزي. وشدد على أن العودة إلى الطباعة كأداة تمويل "ستقود إلى النتائج نفسها"، معتبراً أن استعادة الثقة، سواء لدى المواطنين أو القطاع المصرفي، تمثل الشرط الأساس لنجاح أي سياسة نقدية.

وأكد الحصرية في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً جذرياً في أدوات السياسة النقدية، مؤكداً أن الاستيراد بات مفتوحاً، وأن الأسعار بدأت ترتبط تدريجياً بكلفها الحقيقية، بالتوازي مع انضباط مالي صارم جرى الاتفاق عليه مع وزارة المالية، ودون أي توجه للتمويل بالعجز.

تعزيز دور القطاع المصرفي

وبحث الحصرية، اليوم الاثنين، مع مديري المصارف العامة والخاصة في سورية دور القطاع المصرفي في دعم مسارات التعافي الاقتصادي، إلى جانب الخطط والتوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، ولا سيما لعام 2026، والتحديات التي تواجه العمل المصرفي في ظل الظروف الراهنة، وذلك في إطار متابعة واقع القطاع وتعزيز دوره في دعم الاستقرار الاقتصادي وخدمة مصلحة المواطنين.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى المصرف، جرى التأكيد على الاستمرار في توفير السيولة اللازمة من العملة الجديدة لعمليات الاستبدال، بما يضمن انسيابية العملية، ويحد من أي إشكاليات محتملة، إضافة إلى التزام مصرف سورية المركزي بتأمين المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاحها.

وأكد الحصرية أهمية العمل المشترك بين المصرف المركزي والمصارف العامة والخاصة لتطوير الأداء المصرفي بما ينسجم مع الخطط الاقتصادية المستقبلية، ويعزز دور القطاع المصرفي في دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية، مشدداً على متابعته المباشرة للتحديات التي تواجه هذا القطاع، والتزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بالتعاون مع إدارات المصارف، بما يضمن استمرارية العمل المصرفي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الحاكم على أن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي يشكل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، لما لها من أثر مباشر في استقرار النظام المالي ورفع فعالية السياسات النقدية، مؤكداً أن المصارف تمثل حلقة الوصل الأساسية بين المدخرات والاستثمارات، وأن دورها محوري في تمويل العملية الإنتاجية وتحريك عجلة الاقتصاد.

تقييم المصارف

وفي سياق متصل، كان مصرف سورية المركزي قد أعلن، يوم أمس، اعتماد حزمة من المعايير الموضوعية لتقييم أداء المصارف العامة والخاصة المشاركة في عملية استبدال العملة، حرصاً على ضمان تنفيذ العملية بأعلى درجات التنظيم والانسيابية في تقديم الخدمات للمواطنين.

كما أجرى الحصرية ووزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار جولة ميدانية على عدد من المتاجر لمتابعة تنفيذ القرار المتعلق بعرض أسعار المنتجات بالعملتين القديمة والجديدة، حيث ركزت الجولة على تقييم مدى الالتزام بالقرار، في إطار الجهود الحكومية لتنظيم السوق، وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية. وشدد المسؤولان على ضرورة الالتزام بآلية التسعير المعتمدة لتفادي أي لبس محتمل لدى المواطنين، مؤكدين استمرار الحملات الرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وخلال الجولة، استمع الوزيران إلى ملاحظات عدد من أصحاب المحال التجارية حول آلية تطبيق القرار، مع التأكيد على استعداد الجهات المختصة لتقديم الإيضاحات اللازمة بما يضمن استقرار السوق وسلاسة الحركة التجارية. وتندرج هذه الجولة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى دعم التوجهات النقدية والاقتصادية، وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية.

آليات استبدال العملة

وفي إطار متابعة وزارة الاقتصاد والصناعة عملية استبدال العملة، كشفت الوزارة عن اعتماد مجموعة من الآليات التنظيمية لمواكبة العملية والحفاظ على توازن الأسواق خلال فترة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة، مشيرة إلى أنها تعمل على تنفيذ برامج توعوية موسعة تستهدف مختلف القطاعات التجارية لتوضيح أهمية الإعلان المزدوج عن الأسعار، وللتأكيد على أن عملية استبدال العملة لا تؤثر في القيمة الحقيقية للسلع والخدمات. وأضافت الوزارة أن الإجراءات تتضمن إطلاق حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ونشر سعر الصرف الرسمي بالعملتين، بالتوازي مع التنسيق مع غرف الصناعة والتجارة، لضمان وصول المعلومات بشكل شامل وموحد.

ومع هذه الإجراءات، يسعى مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد إلى تعزيز الشفافية والثقة في النظام المالي، وضمان انسيابية حركة الأسواق بما يخدم الاستقرار الاقتصادي وحقوق المستهلكين، وسط مرحلة تشهد تحولات مهمة في أدوات السياسة النقدية، بهدف ضبط التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.