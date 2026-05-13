الحسابات المصرفية المجمّدة تخنق غزة

في الوقت الذي يعيش فيه قطاع غزة كارثة إنسانية واقتصادية، تتصاعد أزمة تجميد الحسابات البنكية، لتتحول من مجرد إجراءات مصرفية إلى أزمة معيشية خانقة تمس آلاف العائلات والموظفين وأصحاب الشركات.

وأدى تعطيل الحسابات البنكية إلى حرمان مواطنين من الوصول إلى رواتبهم ومدخراتهم وتحويلاتهم المالية، في ظل انهيار شبه كامل للسيولة النقدية داخل القطاع.

ومع استمرار تداعيات الحرب والحصار وتراجع الأنشطة الاقتصادية، باتت البنوك بالنسبة للكثيرين المنفذ الوحيد للحصول على الأموال، غير أن قرارات التجميد والإيقاف المفاجئة وضعت آلاف المواطنين أمام واقع مالي قاس، انعكس مباشرة بقدرتهم على شراء الغذاء والدواء وتلبية الاحتياجات الأساسية. ويحمّل متضررون بنك فلسطين جزءاً كبيراً من المسؤولية، باعتباره أكبر مؤسسة مصرفية عاملة في القطاع.

مطالبات بحلول عاجلة

يؤكد متابعون للشأن الاقتصادي أن أزمة الحسابات المجمدة لا يمكن فصلها عن التحولات المالية التي تشهدها غزة، في ظل توجه رسمي نحو تشديد الرقابة على حركة الأموال، وتقليص التداول النقدي، ضمن سياسات مرتبطة بالامتثال المصرفي، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الأنشطة المصنفة أمنياً.

وفي وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والحقوقية بإيجاد حلول عاجلة، تواصل جهات رسمية ومصرفية التزام الصمت أو الاكتفاء بتبريرات عامة، بينما تتسع دائرة المتضررين يوماً بعد الآخر، وسط تحذيرات من أن استمرار تجميد الحسابات قد يؤدي إلى شلل اقتصادي أعمق، وانهيار إضافي في دورة الحياة المالية داخل غزة.

بدوره، يقول الموظف زكريا الدريني، الذي جُمّد حسابه البنكي منذ أكثر من ستة أشهر، إنه لم يعد قادراً على استلام راتبه، أو توفير الحد الأدنى من احتياجات أسرته، موضحاً أن الأزمة تجاوزت الجانب المالي، لتتحول إلى تهديد مباشر للاستقرار المعيشي لعائلته.

ويضيف الدريني لـ"العربي الجديد": "محاولاتي المتكررة لمعرفة سبب التجميد باءت بالفشل، إذ لم أحصل على أي رد واضح أو إشعار قانوني يوضح أسباب القرار أو آلية الاعتراض عليه". ويؤكد أن معاناة أصحاب الحسابات المجمّدة تتضاعف، في ظل الحرب والنزوح وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنّ كثيراً من الأسر باتت تعتمد على المساعدات أو الديون لتأمين احتياجاتها اليومية.

ويرى الدريني أن السياسات التي ينتهجها بنك فلسطين في هذه المرحلة تتجاوز كونها إجراءات مصرفية أو تنظيمية، لتتحول، وفق قوله، إلى "مشاركة في تضييق الخناق على المواطنين، خاصة مع استمرار تجميد حسابات مئات العائلات النازحة منذ أشهر طويلة".

في حين، يقول صاحب شركة فلسطينية، جرى تجميد حسابها المصرفي في بنك فلسطين، خالد العقاد، إن القرار تسبب بخسائر مالية وتشغيلية كبيرة وأوقف نشاط الشركة بالكامل، في وقت تعاني فيه السوق المحلية أصلاً من انهيار اقتصادي غير مسبوق.

ويوضح العقاد لـ"العربي الجديد" أن الشركة تعمل بشكل قانوني منذ نحو ثلاث سنوات، ولديها سجلات رسمية ومعاملات موثقة، "ومع ذلك فوجئت بتجميد الحساب دون أي إخطار مكتوب أو تفسير قانوني واضح". ويلفت إلى أن تجميد الحساب لم يؤثر فقط في الشركة، بل انعكس أيضاً على الموظفين والعاملين والموردين المرتبطين بها، مشيراً إلى أن توقف التحويلات البنكية، وعدم القدرة على تنفيذ المدفوعات، عطّل العقود والالتزامات المالية، وأفقد الشركة قدرتها على الاستمرار. ويتساءل: "بأي حق تُعطل شركة فلسطينية ملتزمة بالقانون دون منحها فرصة للدفاع أو حتى معرفة سبب القرار؟".

ويحمّل العقاد المسؤولية لبنك فلسطين، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن الأزمة تتجاوز البنك لتشمل سلطة النقد الفلسطينية والجهات الرقابية والحكومية المختلفة، باعتبارها الجهات المسؤولة عن حماية المستثمرين والشركات الفلسطينية.

تشكيل النظام المالي

من جهته، يقول الناشط والصحافي، محمد العايدي، إن رفع الصوت ضد ما وصفه بـ"الظلم المالي" أصبح واجباً وطنياً وإنسانياً، مشيراً إلى أن آلاف العائلات المتضررة من الحرب والنزوح تجد نفسها اليوم عاجزة حتى عن الوصول إلى رواتبها وأموالها الخاصة.

ويؤكد العايدي في رسالة وجّهها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك حالات عديدة لموظفين وأطباء ومحامين جرى تجميد حساباتهم دون وجود أي مخالفات قانونية واضحة. ويشير إلى أن استمرار هذه الإجراءات يضاعف معاناة المواطنين، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، مؤكداً أنّ هناك نحو ألفي موظف، فضلاً عن مئات المحامين، يواجهون المشكلة نفسها. ويطالب بالإفراج الفوري عن الحسابات المجمدة، وإعادة الأموال لأصحابها، داعياً الجهات الرسمية إلى التدخل لوقف ما وصفه بـ"سياسة العقاب الجماعي المالي".

وفي محاولة لتفسير خلفيات الإجراءات المصرفية الأخيرة، يقول مصدر مصرفي لـ"العربي الجديد" إن ما يجري لا يمكن قراءته باعتباره قرارات منفصلة تخص بنك فلسطين وحده، بل يأتي ضمن إطار أوسع يتعلق بإعادة تشكيل النظام المالي في قطاع غزة، في ظل رقابة مالية معقدة ومتشابكة. ويوضح أن البنوك الفلسطينية العاملة في القطاع تخضع لسياسات وتعليمات سلطة النقد، المرتبطة بدورها بمنظومة رقابة مالية دولية تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل، خصوصاً في الملفات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الأنشطة المصنفة أمنياً أو سياسياً.

ويشير المصدر إلى أن الإجراءات المتخذة بحق الحسابات البنكية تتدرج بين التجميد المؤقت والدائم والإيقاف أو حتى المصادرة في بعض الحالات، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى إحكام الرقابة على حركة الأموال والتدفقات النقدية. ويقول إنّ التحويلات المالية، بخاصة الكبيرة منها، تخضع لرقابة دولية معقدة، ما يعكس حجم التداخل بين القرارين المالي والسياسي في المنطقة.

وبحسب المصدر، فإن قطاع غزة يتجه تدريجياً نحو نظام مالي رقمي أكثر تشدداً من حيث الرقابة والمتابعة، مدفوعاً بعوامل سياسية وأمنية واقتصادية متشابكة، في وقت تشهد فيه البنوك ضغوطاً متزايدة تتعلق بالامتثال المصرفي والمعايير الدولية.

التخلّص من النقد

يعيش قطاع غزة، منذ بدء حرب الإبادة، أزمة سيولة حادة نتيجة تدمير كميات كبيرة من النقد، وخروج جزء من الأموال من الدورة الاقتصادية، إلى جانب تلف أوراق نقدية وصعوبة استبدالها.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن حجم السيولة المتداولة انخفض إلى نحو 30% مقارنة بما كان عليه قبل الحرب، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية إلى تعزيز الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، وتقليل استخدام النقد المباشر.

وفي هذا السياق، صدر القرار بقانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن خفض استخدام النقد، الذي يهدف إلى تقليص المعاملات النقدية، ودفع الاقتصاد نحو "الحوسبة المالية" الكاملة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمنح الجهات الرسمية قدرة أكبر على تتبع التدفقات المالية، وقياس النشاط الاقتصادي، والحد من التهرّب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي.

من جهته، يقول مصدر مسؤول في بنك فلسطين، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الإجراءات التي تُتخذ تأتي بهدف حماية المنظومة المصرفية الفلسطينية من أية مساءلات أو عقوبات قانونية خارجية. ويؤكد المصدر لـ"العربي الجديد" أن بعض الحسابات تُجمد بسبب مخالفات تتعلق بقواعد الامتثال التنظيمي والمصرفي، مضيفاً: "البنك لا يسعى للإضرار بأي عميل، لكنه يتعامل مع ظروف وإجراءات تتجاوز أحياناً نطاق تحكّمه المباشر". ويشير إلى أنه لا توجد حتى الآن حلول عملية واضحة لأزمة الحسابات المصرفية المجمدة، إلا أن هناك تواصلاً مع عدة جهات وأطراف لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة المتفاقمة، في ظل تزايد أعداد المتضررين من المواطنين والشركات داخل غزة.

ولم يتسنّ لـ"العربي الجديد" الحصول على تعليق رسمي من سلطة النقد الفلسطينية، رغم محاولات التواصل المتكررة بشأن ملف الحسابات المجمدة، والإجراءات المصرفية المتخذة في القطاع.