الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يجتمع لوضع خطة خمسية للاقتصاد

يبدأ في الصين اليوم الاثنين أحد أهم الاجتماعات، حيث يجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ وأفراد النخبة من الحزب الشيوعي الحاكم في بكين لتحديد أهداف الأعوام الخمسة المقبلة. ومن المتوقع أن يستمر الاجتماع المغلق المعروف بالجلسة الكاملة الرابعة لمدة أربعة أيام، حيث سيناقش ويضع اللمسات النهائية لخطة الصين للأعوام الخمسة المقبلة، التي تمثل برنامج عمل من 2026 حتى 2030.

ويلتقي المسؤولون في ظل تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وقبل لقاء محتمل بين الرئيس الصيني ونظيره الأميركي دونالد ترامب خلال قمة إقليمية في وقت لاحق من هذا الشهر. وتعد الجلسة الكاملة الرابعة، التي تشير إلى الجلسة العامة الرابعة، واحدة من أصل سبع جلسات تُعقد خلال فترة ولاية اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني ومدتها خمسة أعوام. ومن المتوقع حضور الرئيس الصيني و370 عضواً باللجنة المركزية فعاليات الجلسة.

وتتزامن الجلسة مع تغييرات في الأفراد، وحيث إنها مغلقة، فإن التفاصيل ربما تظهر بعد أيام أو أسابيع لاحقة. ومن شأن مثل هذه الاجتماعات أن تساعد في وحدة المسؤولين والمواطنين وراء أجندة الحزب. ومن غير المرجح الإعلان عن خطة الأعوام الخمسة الكاملة للفترة من 2026 حتى 2030، والتفاصيل الخاصة بها حتى عقد الجلسة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب في مارس/آذار المقبل.

معوقات نمو الاقتصاد

ويشار إلى أنه من المتوقع نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.8% خلال هذا العام، وفقا لبيانات البنك الدولي، وهي النسبة القريبة من الهدف الرسمي الذي وضعته الصين وهو نحو 5%. وتواجه الصين تحديات ناجمة عن الحرب التجارية التي تصاعدت منذ تولى ترامب السلطة، ولكن أيضا عن المشاكل المحلية المزمنة التي تعوق النمو. وتتصدر الجهود القائمة منذ فترة طويلة لتعزيز إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات والحد من فائض القدرة الإنتاجية في الكثير من الصناعات قائمة الأولويات الاقتصادية.

ومن المرجح أن يبرز الرئيس الصيني سعي بكين لكي تصبح رائدة عالميا في الكثير من التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي. وقد شهد سعي الصين نحو تحقيق "الاكتفاء الذاتي" التكنولوجي تسارعا، حيث قللت اعتماد قطاعاتها الصناعية على الرقائق الإلكترونية المتقدمة القادمة من الولايات المتحدة، منذ أن شدد ترامب قيود التصدير الأميركية ورفع الرسوم الجمركية. وقال نينج زهانج، الاقتصادي البارز في بنك يو بي اس، إن هذا قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق على التكنولوجيا المتقدمة.

وقال ليا فاهي، الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن السؤال الأبرز هو عما إذا كان سيكون هناك أي تغيير جذري في توجه القيادة نحو تعزيز الاستهلاك. فقد تبنت الحكومة الصينية خطوات سياسية تدريجية - مثل زيادة الدعم الحكومي لرعاية الأطفال وقروض المستهلكين وبرامج المقايضة للأجهزة والسيارات الكهربائية.

وأوضح زهانج أن تعزيز الاستهلاك، الذي سيؤدي إلى ارتفاع الاقتراض والطلب "أهم بكثير من ذي قبل"، ولكن انفجار فقاعة العقارات في الصين منذ عدة أعوام قوض ثقة المستهلكين. ويقول الاقتصاديون إن هناك حاجة لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لتحقيق تغيير كبير. وتمثل حروب الأسعار في قطاع السيارات مثالا على مخاطر المنافسة الشرسة الناجمة على الطاقة الإنتاجية الفائضة عن الحد التي تعاني منها الكثير من القطاعات الصينية.

وقد ارتفعت الصادرات الصينية - بما في ذلك إلى جنوب شرقي آسيا وأفريقيا - في الوقت الذي تسعى فيه الشركات لدخول أسواق خارج حدودها، وهو ما يفاقم التوترات مع الولايات المتحدة وشركاء تجاريين آخرين. ومنذ الاضطرابات التي نجمت عن جائحة كورونا، تعاني الصين من أجل استعادة نشاط النمو الاقتصادي بوتيرة أسرع. وقد أدى تباطؤ قطاع العقارات لتعقيد هذه الجهود، ما تسبب في موجة كبيرة من عمليات شطب الوظائف، ودفع الأسر لخفض الإنفاق في ظل انخفاض أسعار المنازل.

الصين وأزمة الرسوم الأميركية

وأشارت ويندي لوتيرت، أستاذة الاقتصاد والتجارة بجامعة انديانا، في تقرير حديث، إلى أن الصين ما زالت تقيد الإنفاق في مجالات ربما تساعد في إحداث توازن للاقتصاد وتشجيع المزيد من إنفاق المستهلكين، مثل الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال وكبار السن، وقالت: "إجمالا، ما زال يبدو أن قادة الصين مستعدون لقبول التكاليف الاقتصادية، بما في ذلك سوء تخصيص الموارد والإخفاقات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والريادة التكنولوجية في القطاعات الصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية وتعزيز القدرة الوطنية الشاملة".

وفي الوقت الذي تواجه فيه زيادة التوترات مع أميركا وشركاء تجاريين آخرين، تتعرض الصين لضغوط ديموغرافية، حيث بدأ تعداد سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة في الانكماش، كما تعاني من ارتفاع أعمار سكانها بصورة سريعة. وقد حددت القيادة الصينية هدفا يتمثل في زيادة حجم الاقتصاد الصيني عام 2020 بحلول 2035، ومثل أي حكومة أخرى "ما زالت تهتم بالنمو وما زالت تحاول أن تصبح أكثر ثراء"، حسبما قال زهانج.

وأوضح أن الإبقاء على نمو اقتصادي بنسبة تراوح ما بين 4% و5% خلال العقد المقبل من المرجح أن يمثل "تحديا"، مضيفا أنه من الضروري أن يظهر الحزب سعيه لتحقيق مثل هذه الأهداف الطموحة لإظهار قدرة الحزب على تحقيق جودة حياة أفضل، وهذا يعد الأساس الرئيسي الذي يستمد منه شرعيته.

