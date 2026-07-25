الحر وأزمة الكهرباء يفرغان أسواق تونس

- تعاني الأسواق التونسية من نقص في الخضراوات والفواكه واللحوم بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء، مما دفع التجار لتقليل التزود وتعديل ساعات العمل لتجنب الخسائر. - يواجه تجار الأسماك تحديات في الحفاظ على جودة المنتجات بسبب انقطاع الكهرباء، مما يؤثر على التبريد الضروري، ودفع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لإطلاق نداء استغاثة لإنقاذ السردين. - يعاني قطاع الدواجن من أزمة بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء، مما أدى إلى نفوق الطيور ونقص المعروض، مع سيطرة السياسات الاحتكارية وارتفاع أسعار اللحوم.

تمتد تداعيات موجة الحر الاستثنائية المتواصلة وأزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لتلقي بظلالها الثقيلة على الأسواق التونسية بمختلف مناطقها، والتي بدأت تفقد تدريجياً وبشكل ملحوظ جزءاً أساسياً من معروضها اليومي من الخضراوات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك وغلال البحر. أدى هذا الواقع المتردي إلى إحجام عدد متزايد من التجار والباعة عن التزود بكميات كبيرة خوفاً من التلف السريع للسلع في ظل غياب التبريد الملائم، واقتران ذلك بتراجع حاد في إقبال المواطنين على التسوق خلال ساعات النهار التي تشهد ذروة درجات الحرارة.

وكانت الحركة التجارية في مختلف أسواق تونس، منذ بداية موجة الحر القاسية التي تستمر نحو أسبوعين، ضعيفة للغاية وموسومة بالحذر الشديد، مع اقتراب ساعات القطع المبرمج للكهرباء التي تعلنها دورياً الشركة التونسية للكهرباء والغاز، حيث يضطر التجار مجبرين إلى تعديل ساعات عملهم اليومية بدقة على وقع روزنامة الكهرباء المتعبة، مع خفض مستويات التزود بالبضائع إلى الحد الأدنى لتفادي أي خسائر مالية فادحة.

أزمة الأسماك

يقول محمد الورتاني، وهو تاجر أسماك بالعاصمة تونس، إنه تعود على التزود بالسلع في الفترات العادية أربع مرات أسبوعياً على الأقل، حيث يتنقل بين موانئ الصيد البحري بمنطقة الوطن القبلي (شمال شرق)، مؤكداً أن معدل التزود تراجع إلى مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً منذ بداية موجة الحر بسبب الخوف من تلف السلع في البرادات. يتابع الورتاني لـ"العربي الجديد" أنه يكتفي بالتزود بكميات قليلة من الأصناف الأكثر صموداً أمام الحر.

ويضيف: "الأسماك وغلال البحر منتجات شديدة الحساسية للحر، وتتطلب ظروف تخزين دقيقة تكون فيها درجة البرادات أقل من خمس درجات تحت الصفر، وهو أمر صعب في ظل انقطاعات الكهرباء المتواترة". وبحسب المتحدث، يحرص العاملون في المحل على بيع كامل السلع حتى بأسعار دون الكلفة قبل الإغلاق يومياً، ما يكبدهم خسائر كبيرة. ولا يستبعد الورتاني أن يضطر إلى إغلاق المحل ظرفياً وتسريح العمال إذا استمرت أزمة الكهرباء، رغم تواصل الطلب على الأسماك.

أطلق الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة نداء استغاثة لإنقاذ كميات سمك السردين من الإتلاف، محذراً من المخاطر التي باتت تهدد هذا المنتج البحري في ظل الظروف الحالية. وأكد بن خليفة، في تصريح لإذاعة محلية، أن موجة الحرارة التي تشهدها البلاد تؤثر بشكل مباشر على عمليات حفظ الأسماك، خاصة السردين، مضيفاً أن انقطاع التيار الكهربائي يعرض المنتوج للتلف، وهو ما ينعكس سلباً على مردودية البحارة ويؤدي إلى خسائر اقتصادية كان بالإمكان تفاديها.

وأشار الناطق الرسمي باسم الاتحاد إلى أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والماء وعدم توفر الثلج بالكميات المطلوبة أصبحا يمثلان عائقاً حقيقياً أمام المحافظة على جودة المنتج البحري. تراجع الإقبال التجاري وبسبب موجة الحر، بدّل تونسيون في عادات التسوق، إذ يشير تجار إلى أن الإقبال على الأسواق يتراجع بشكل لافت في فترات ذروة التسوق العادية صباحاً، ويفضل المواطنون البقاء في منازلهم أو الخروج بعد غروب الشمس.

ويقول عادل العيوني، وهو تاجر خضار بسوق بلدي في حي الانطلاقة بالعاصمة تونس، إن ذروة البيع أصبحت في فترة ما قبل المغرب، حيث يجبر التجار على الاستمرار في العمل ساعات طويلة أو العودة إلى بسطاتهم قبل المساء لتسويق المعروض من الخضر والفواكه تجنباً لتلفها.

ويشير لـ"العربي الجديد" إلى أنّ موجة الحر وصعوبة ظروف التخزين أضعفت مستويات التزود، إلى جانب تأثيرها على جودة السلع التي سرعان ما تذبل وتتعفن. ويضيف: "تعيش الأسواق حالة من التوازن الحذر، إذ يحاول التجار تقليص الكميات المعروضة بما يتلاءم مع الطلب اليومي لتجنب إتلاف السلع، وهو ما ينعكس في صورة رفوف فارغة".

ويقول التجار، في شهادات جمعتها "العربي الجديد"، إن نقص التزويد في الأسواق لا يشكل أزمة تموين هيكلية، بل أزمة ظرفية فرضتها موجة الحر الاستثنائية والقطع الدوري للكهرباء، مؤكدين أن سلاسل الإمداد لا تزال تعمل، غير أنّ وتيرة التزود أصبحت أبطأ وأكثر حذراً إلى حين انحسار موجة الحر وعودة استقرار التزويد بالكهرباء.

أزمة احتكار عميقة

في المقابل، تبدو الأزمة أكثر عمقاً في قطاع الدواجن الذي يصنف من أكثر القطاعات تضرراً من أزمة الكهرباء، بعد إعلان صغار المربين عن نفوق آلاف الطيور من صغار الدواجن بنقص حاد في المعروض قد يستمر مدة أشهر. ويؤكد الخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني أن منظومة الدواجن فقدت جزءاً من المتعاملين فيها قد تصعب عودتهم إلى القطاع بسبب السياسات الاحتكارية التي تمارس فيه وهيمنة كبار المنتجين على كامل المنظومة إنتاجاً وتسويقاً.

ويقول لـ"العربي الجديد" إن ارتباط أزمة نقص الدواجن في الأسواق بموجة الحر قد يكون ظرفياً، مشيراً إلى أن أزمة المنظومة أعمق بكثير بسبب المنافسة غير الشريفة بين صغار المربين والشركات الريعية التي تحتكر القطاع وتتحكم في مفاصله. ويلفت إلى أنّ عدد صغار مربي الدواجن تراجع من نحو 6 آلاف مربٍ قبل سنوات إلى 500 مربٍ فقط حالياً، ما يؤدي إلى احتكار واسع لكبار المربين وسيطرتهم على بورصة الأسعار.

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ويعتبر الزياني أن منظومة الدواجن، التي تعد المصدر الأول للبروتين الحيواني في تونس، تواجه أزمة عميقة قد تؤدي إلى حرمان طيف واسع من التونسيين من آخر مصادر اللحوم بالنسبة إليهم، بعد فقدان قدرتهم على شراء اللحوم الحمراء والأسماك نتيجة ارتفاع أسعارها.

بدورها، دعت المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لمواجهة الإجهاد الحراري، في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاعات التيار الكهربائي، بما قد يهدد صحة الدواجن وإنتاجيتها. وبخصوص انقطاع الكهرباء، دعت المصالح البيطرية المربين إلى الاستعداد المسبق عبر اختبار المولد الاحتياطي يومياً، وتوفير الوقود الكافي، والتأكد من جاهزية التشغيل الآلي، إلى جانب الاستعداد للتدخل الفوري عند الحاجة.