الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أميركية في شمال الخليج

- استهدفت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "Safe Sia" في شمال الخليج، مبررة ذلك بعدم امتثالها للتحذيرات، وسط توتر متزايد في المنطقة بسبب ما وصفته بالعدوان الأميركي. - أكد الحرس الثوري أن مضيق هرمز مغلق فعلياً، مع السماح فقط لسفن حلفاء إيران بالعبور، مشيراً إلى أن أي دولة تطرد سفيري الولايات المتحدة وإسرائيل ستحصل على حرية العبور. - منذ بداية مارس، استهدفت بحرية الحرس الثوري 15 ناقلة نفط في مضيق هرمز، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن قواته البحرية استهدفت ناقلة النفط "Safe Sia" في شمال الخليج، التي قال إنها مملوكة للولايات المتحدة الأميركية وكانت ترفع علم جزر مارشال، مؤكداً أن استهدافها جاء بعد عدم امتثالها للتحذيرات الصادرة عن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري.

وأضاف البيان أن على ناقلات النفط والسفن التي تعبر الخليج ومضيق هرمز أن تدرك أن حالة عدم الاستقرار الحالية نتيجة لما وصفه بـ"العدوان الأميركي الظالم" في المنطقة. وأكد أن على السفن الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالملاحة في الخليج ومضيق هرمز وفق التعليمات الإيرانية خلال الظروف الحربية، وذلك "حفاظاً على سلامتها وتجنب التعرض لإصابة المقذوفات الطائشة"، بحسب بيان الحرس الإيراني.

وحتى الآن، استهدفت بحرية الحرس الثوري الإيراني، منذ بداية الحرب في الأول من مارس/ آذار الجاري، نحو 15 ناقلة نفط في مضيق هرمز والخليج بسبب تجاهلها تحذيراتها بعدم العبور من المضيق من دون إذنها. وتعرضت، أمس الأربعاء، ثلاث سفن لضربات بـ"مقذوفات مجهولة" في مضيق هرمز الحيوي قبالة إيران، أدت إحداها إلى اندلاع حريق على متن سفينة شحن البضائع "مايوري ناري" التي كانت ترفع علم تايلاند.

والاثنين الماضي، أكد كبير مستشاري الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إبراهيم جباري، في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد"، أن مضيق هرمز "مغلق فعلياً، على الأقل إلى إشعار آخر ولمدة معينة". وأضاف، رداً على سؤال عن تصريحات إيرانية متضاربة بشأن إغلاقه من عدمه: "نحن نقول إننا لم نغلقه رسمياً، لكن المرور فيه يحدث بإذننا؛ فلا يستطيع أي طرف العبور من هذه المنطقة أو التحرك فيها من دون موافقتنا".

ولفت إلى أنه يُسمح حالياً فقط لسفن حلفاء إيران، مثل روسيا والصين وبعض الدول الأخرى، بالعبور، مؤكداً: "لن يُسمح بمرور حتى قطرة نفط واحدة أو متر مكعب واحد من الغاز عبر هذه المنطقة". وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الاثنين الماضي، أن أي دولة عربية أو أوروبية تطرد سفيري الولايات المتحدة وإسرائيل من أراضيها ستحصل، ابتداءً من اليوم التالي، على كامل حرية عبور سفنها من مضيق هرمز، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني.