الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 3 ناقلات نفط أميركية وبريطانية

- نفذ الحرس الثوري الإيراني هجمات صاروخية بطائرات مسيّرة استهدفت أهدافاً أميركية وإسرائيلية، مما أدى إلى تعطيل قاعدة علي السالم البحرية في الكويت وتدمير منشآت بحرية أخرى، وإصابة ناقلات نفط في الخليج ومضيق هرمز. - زادت التوترات في المنطقة مع احتمال زرع إيران ألغام في مضيق هرمز، مما يرفع مخاطر الملاحة البحرية وأسعار التأمين من مخاطر الحرب، حيث تعرضت ناقلات نفط لأضرار. - أوصت الإدارة البحرية الأميركية السفن بتجنب مضيق هرمز وخليج عمان، بينما تعرضت ناقلة "سكاي لايت" لهجوم في سلطنة عمان، مما أدى إلى تعليق حركة الملاحة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيانه رقم 8 لـ"عملية الوعد الصادق 4" عن شن الموجتين السابعة والثامنة من العملية صباح اليوم الأحد، حيث استهدفت أهدافاً أميركية إسرائيلية بإطلاق متتالٍ للصواريخ ونشر واسع للطائرات المسيّرة. وقال إن هذه الهجمات أدت إلى "تعطيل كامل لقاعدة علي السالم البحرية الأميركية في الكويت، وتدمير ثلاث منشآت بحرية تحتية أميركية في منطقة محمد الأحمد بالكويت".

وأضاف البيان أن "ثلاث ناقلات نفط تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج ومضيق هرمز قد أُصيبت بصواريخ وهي تحترق حالياً". وقال إن "هذه العملية جاءت ضمن سلسلة من العمليات البطولية التي تنفذها القوات المسلحة الإيرانية على الأهداف الأميركية الإسرائيلية". وحذّر من أن "البحر والبر سيصبحان أكثر من أي وقت مضى مقبرة للمعتدين الإرهابيين".

ألغام مضيق هرمز

وقالت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن هناك أيضاً خطراً محتملاً من قيام القوات الإيرانية بزرع ألغام في الممرات الضيقة داخل مضيق هرمز. وقال مسؤولان أميركيان لـ"رويترز" في يوليو/تموز الماضي إن "الجيش الإيراني حمل ألغاماً بحرية على سفن في الخليج في يونيو/حزيران، ما زاد من قلق واشنطن من أن طهران تستعد لفرض حصار على مضيق هرمز".

وتوقعت مصادر بحرية ارتفاعاً كبيراً في أسعار التأمين من مخاطر الحرب عندما تراجع شركات التأمين التغطية غداً الاثنين، خاصة أن التغطية من مخاطر الحرب مطلوبة عند الإبحار في المناطق الخطرة، وقد أدرجت سوق "لويدز" في لندن بالفعل إيران والخليج وأجزاء من خليج عمان بباعتبارها مناطق عالية المخاطر.

وقال ديلان مورتيمر من شركة وساطة التأمين مارش: "نقدر أن الزيادات في أسعار التأمين على هياكل السفن في الخليج على المدى القريب قد تتراوح بين 25ُ و30%".

المخاطر الأمنية

وقال كبير مسؤولي السلامة والأمن في رابطة الشحن العالمية "بيمكو" جاكوب لارسن، لوكالة رويترز، إن "الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران يزيد بشدة من المخاطر الأمنية على السفن العاملة في الخليج والمياه المجاورة". وأضاف أن "السفن التي لها علاقات تجارية مع مصالح أميركية أو إسرائيلية أكثر عرضة للاستهداف، ولكن السفن الأخرى قد تتعرض أيضاً للاستهداف العمد أو عن طريق الخطأ".

وقال مصدران في أمن الملاحة البحرية، اليوم الأحد، إن ناقلة النفط الخام "إم.كيه.دي فيوم" التي ترفع علم جزر مارشال تعرضت لأضرار بعد أن أصابها مقذوف قبالة سواحل سلطنة عمان لدى إبحارها وعلى متنها شحنة بالفعل. وأشار أحد المصدرين إلى أن الناقلة أُصيبت على بعد نحو 44.4 ميلاً بحرياً شمال غرب مسقط. بينما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تجارية محملة بالبضائع أبلغت عن انفجار في الموقع نفسه.

وقالت مصادر أمنية بحرية إن ناقلة نفط أخرى في ميناء جبل علي بالإمارات كادت أن تتعرض لأضرار من جراء سقوط حطام من عملية اعتراض جوي بعد هجمات إيرانية استهدفت دولاً خليجية خلال الليل. بينما قال مصدران في مجال الشحن البحري إن ناقلة نفط ثالثة تعرضت لأضرار قبالة سواحل الإمارات.

ناقلة "سكاي لايت"

وأعلن مركز الأمن البحري العماني، اليوم الأحد، أن ناقلة النفط سكاي لايت التي ترفع علم بالاو تعرضت لهجوم على بعد حوالي خمسة أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم، ما أسفر عن إصابة أربعة من أفراد الطاقم، وذلك في أعقاب هجوم بطائرتين مسيرتين على ميناء الدقم التجاري. جاء ذلك بعد موجة من الضربات التي شنتها طهران على دول في منطقة الخليج رداً على الهجمات الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران، والتي أدت إلى انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة. وهذان هما أول هجومين على أهداف في سلطنة عُمان أو بالقرب منها.

وأكد مركز الأمن البحري العماني في منشور على إكس إجلاء طاقم ناقلة النفط المكون من 20 فرداً، من دون أن يحدد ما الذي أصاب الناقلة. وقال المركز: "تم إخلاء جميع (أفراد) طاقم الناقلة المكون من 20 شخصاً، بينهم 15 شخصاً يحملون الجنسية الهندية، وخمسة أشخاص من الجنسية الإيرانية. كما تفيد المعلومات الأولية بوجود إصابات متفاوتة لأربعة من أفراد طاقم السفينة، تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم".

وتشارك شبه جزيرة مسندم العمانية إيران في السيطرة على مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي حيوي يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي. وعلّقت شركات شحن الملاحة عبر الخليج العربي ومضيق هرمز نتيجة العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران وردة فعل الأخيرة، في خطوة من شأنها إبطاء حركة الإمدادات البحرية أكثر في المنطقة.

التحذيرات الأميركية

أوصت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية في مذكرة،صدرت أمس السبت، السفن بالابتعاد عن مضيق هرمز وخليج عمان بسبب خطر شن ضربات انتقامية من قبل إيران. وأضافت: "يجب على أي سفن تجارية ترفع علم الولايات المتحدة أو مملوكة لها أو طاقمها أميركي تعمل في هذه المناطق أن تحافظ على مسافة 30 ميلاً بحرياً من السفن العسكرية الأميركية لتقليل خطر اعتبارها تهديداً".