الحرب وأسعار النفط تُطفئ ليل القاهرة

- إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الطاقة: تسعى الحكومة المصرية لتقليل استهلاك الكهرباء المولّدة من النفط عبر فرض مواعيد إغلاق مبكرة للمحال التجارية والمطاعم، ضمن تدابير لمواجهة تأثيرات الحرب الأميركية–الإسرائيلية مع إيران على الاقتصاد المصري. - تأثيرات اقتصادية واجتماعية: أثارت قرارات الإغلاق المبكر مخاوف من تداعيات سلبية على المشاريع الصغيرة والعمل الليلي، مع انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أكدت الحكومة أن الإجراءات مؤقتة وتستثني المناطق السياحية. - تحديات وتغيرات في نمط الحياة: أثّر القرار على نمط الحياة في المدن الكبرى مثل القاهرة، مع تحذيرات حكومية من أن البديل سيكون رفع الأسعار، مما يعكس الضغوط الاقتصادية على مصر التي تعتمد على استيراد المنتجات النفطية.

تسعى الحكومة المصرية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء المولّدة من النفط في ظل الحرب الأميركية–الإسرائيلية مع إيران، عبر تطبيق إجراءات من بينها فرض مواعيد إغلاق مبكرة تهدد صورة القاهرة بوصفها مدينة لا تنام. فقد قررت السلطات، يوم السبت، إلزام المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بالإغلاق في وقت مبكر، ما يحدّ من قدرتها على العمل خلال ساعات الذروة.

في السياق، قال يوسف صلاح، صاحب مقهى في القاهرة لـ"أسوشييتد برس": "إنه أمر مدمّر، يحرمنا من وقتنا الأكثر ربحاً". ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة للحد من تداعيات الحرب التي أثّرت في المنطقة والاقتصاد العالمي. ورغم أن مصر ليست طرفاً مباشراً في النزاع، فإنها تُعد من أكثر الدول تأثراً بانعكاساته، خصوصاً ارتفاع أسعار النفط واضطراب حركة الشحن.

وتثير قرارات الإغلاق المبكر مخاوف من تداعيات واسعة على مئات آلاف المشاريع الصغيرة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، والتي يعتمد كثير منها على العمل الليلي المستمر. ويقول صلاح، الذي يملك مقهى في حي السيدة زينب، إنه اضطر إلى تقليص عدد موظفيه البالغ 35 بنسبة 40%. وكان المقهى يعمل على مدار الساعة، إذ تبدأ ساعات الذروة مساءً وتمتد حتى الفجر، إلا أن العمل الليلي أُلغي بالكامل. وأضاف: "الأمر مؤلم"، أثناء إغلاق أبواب المقهى عند الساعة التاسعة مساءً. ورغم مرور يومين فقط على تنفيذ القرار، حاول بعض أصحاب المقاهي الالتفاف عليه، بإغلاق الأبواب الخارجية مع استمرار استقبال الزبائن في الداخل، الذين واصلوا تدخين الشيشة أو لعب الشطرنج والدومينو. كما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي موجة انتقادات للقرار.

وتنص الإجراءات الجديدة على إغلاق الأنشطة التجارية عند التاسعة مساءً لمدة شهر، ضمن خطة وصفتها الحكومة بـ"الاستثنائية". وتشمل أيضاً خفض إنارة الشوارع والإعلانات، وتقليص ساعات العمل في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى اعتماد يوم عمل عن بُعد أسبوعياً. واستُثنيت المناطق السياحية من هذه الإجراءات نظراً لأهميتها الاقتصادية، بما في ذلك منتجعات البحر الأحمر مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، ومدن جنوبية مثل الأقصر وأسوان. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الهدف هو خفض استهلاك النفط. في المقابل، دعا عاملون وأصحاب محال إلى إعادة النظر في القرار. وقال أيمن حربي، وهو يعمل في متجر بوسط القاهرة، إن الإغلاق عند التاسعة مساءً "صعب للغاية"، موضحًا أن النشاط التجاري في الصيف يبدأ أساساً بعد الثامنة مساءً. كما حذّر رجل الأعمال مجدي الديب من فقدان الوظائف، متسائلًا: "أين سيذهب هؤلاء العمال؟"، مؤكداً ضرورة حماية مصادر رزقهم.

تحولات في نمط الحياة وضغوط اقتصادية

أثّر القرار أيضاً في نمط الحياة اليومية، إذ اعتاد المصريون، خصوصاً في القاهرة والإسكندرية، على توفر الخدمات طوال الليل. إلا أن جولات ليلية أظهرت شوارع أكثر هدوءاً من المعتاد. وحذّرت الحكومة من أن البديل عن هذه الإجراءات سيكون المزيد من رفع الأسعار، في وقت كانت قد رفعت فيه بالفعل أسعار الوقود وغاز الطهي مع تصاعد أسعار الطاقة عالمياً نتيجة تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير، بعد ضربات أميركية وإسرائيلية لإيران وردّ الأخيرة باستهداف منشآت الطاقة في الخليج والتأثير على حركة الملاحة. وتنعكس هذه التطورات بشدة على مصر التي يستهلك سكانها، البالغ عددهم أكثر من 108 ملايين نسمة، منتجات نفطية بقيمة 20 مليار دولار سنوياً. كما تستورد البلاد 28% من البنزين و45% من الديزل، فيما تضاعفت فاتورة النفط لتصل إلى نحو 2.5 مليار دولار منذ يناير، بحسب تصريحات مدبولي.

(أسوشييتد برس)