- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا بعد استهداف الحوثيين لناقلتي نفط سعوديتين، مما يهدد بإغلاق مضيق باب المندب ويزيد من المخاوف بشأن انقطاعات الإمدادات وعدم استقرار الأسواق العالمية. - هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعقاب عسكري كبير للحوثيين وإيران، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني سيطرته على مضيق هرمز، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة. - عرضت أرامكو السعودية شحنات إضافية من النفط الخام من ميناء سيدي كرير لتعزيز مرونة الإمدادات والوصول إلى الأسواق العالمية في ظل التهديدات المتزايدة.

في تصعيد خطير يهدد بإشعال المنطقة بأكملها، تجاوز سعر خام برنت عتبة 100 دولار للبرميل يوم الخميس، مع إعلان المتمردين الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مما فتح جبهة جديدة في الحرب التي تمتد تدريجياً إلى الممرات المائية الحيوية. وبينما يلوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"عقاب عسكري كبير" للحوثيين وإيران، تستعد الأسواق العالمية لموجة صدمة جديدة قد تدفع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة.

في السياق، ذكرت وكالة فرانس برس أن سعر خام برنت المستخرج من بحر الشمال تجاوز عتبة 100 دولار للبرميل قرابة الساعة 13:40 بتوقيت غرينتش، مسجلاً 99.56 دولاراً بنسبة ارتفاع 5.84%، وهو أعلى مستوى له منذ مايو/أيار الماضي. في المقابل، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4.68% ليصل إلى 90.89 دولاراً. وجاء هذا الارتفاع الحاد بعد أن تبنى الحوثيون "العملية العسكرية" التي استهدفت، وفق قولهم، "ناقلتي نفط سعوديتين انتهكتا الحصار" تحملان اسمَي "إنسيليا" و"ليلى"، علماً أن الجماعة كانت قد أعلنت الاثنين الماضي فرض حصار بحري على الموانئ السعودية.

وأفادت وكالة رويترز نقلاً عن أحمد عسيري، المحلل لدى "بيبرستون"، بأن "التوقعات القريبة للنفط الخام لا تزال إيجابية، إذ تقيم الأسواق احتمالاً مقلقاً لحدوث انقطاعات في الإمدادات عبر مضيق آخر". وأوضح عسيري أن الحوثيين فتحوا جبهة جديدة في الحرب بالتهديد باستهداف السفن الناقلة للنفط السعودي في مضيق باب المندب، معلنين فرض حصار بحري على السعودية. وأكدت وكالة أنباء سعودية رسمية لاحقاً اشتعال النيران في إحدى الناقلتين بعد تعرضها للهجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر، في تأكيد لخطورة التهديدات الحوثية.

وفي ردّ سريع، هدد الرئيس ترامب، وفقاً لفرانس برس، الحوثيين وإيران على منصته "تروث سوشال" بـ"عقاب عسكري كبير"، دون أن يحدد طبيعة هذا العقاب أو توقيته، فيما تشير التقديرات إلى أن خطر إغلاق مضيق باب المندب، الذي يطل على السواحل اليمنية، يشكل عاملاً إضافياً يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وتأتي هذه التطورات في وقت باتت فيه حركة الملاحة عبر البحر الأحمر تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للسعودية، التي عمدت منذ اندلاع الحرب إلى زيادة صادراتها عبر ميناء ينبع الواقع على الساحل الغربي للبلاد، بهدف التعويض عن إغلاق مضيق هرمز.

ونقلت "فرانس برس" عن المحلل في شركة "بي في أم" جون إيفانز قوله إن حجم الصادرات التي تمر عبر ميناء ينبع "باتت تعادل 75% من إجمالي صادرات السعودية في الظروف الطبيعية". وأضاف أن هجمات الحوثيين تؤثر بشكل خاص على صادرات النفط المتجهة من الشرق الأوسط إلى آسيا، مشيراً إلى أن "الرحلة من ينبع إلى الصين تستغرق أكثر بقليل من 20 يوماً" عند المرور قبالة السواحل اليمنية، لكن في حال قررت السفن الالتفاف حول أفريقيا عبر قناة السويس، فسوف تمتد الرحلة إلى أكثر من 50 يوماً، مما يرفع تكاليف الشحن بشكل كبير.

وفي تطور موازٍ، أفادت "رويترز" بأن الحرس الثوري الإيراني أعلن أن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران إثر انفجار في أثناء محاولتها المرور عبر ما وصفه بـ"مسار ملغوم" في جنوب مضيق هرمز، مضيفاً أن ناقلتين أخريين عادتا أدراجهما. وذكر الحرس الثوري أن المضيق يخضع لسيطرته وأنه "مغلق تماماً" في ظل استمرار العمليات الأميركية في المنطقة، محذراً من أنه لن يسمح لأي ناقلة بالدخول أو الخروج عبر المضيق دون التنسيق مع إيران. وأضافت "رويترز" أن الجيش الأميركي نفذ هجمات على إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي، بعد ساعات من تهديد ترامب بتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران في كل مرة تطلق فيها النار على سفينة في مضيق هرمز، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

خام النفط برنت قد يتجاوز 120 دولاراً

وفي تحليل مثير للقلق، أفادت "رويترز" نقلاً عن بنك "غولدمان ساكس" بأن سعر خام برنت قد يتجاوز 120 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام الجاري، وتوقع أن يبلغ متوسطه 100 دولار في العام المقبل إذا استمر تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى 2027. وحذّر البنك من احتمال ارتفاع الأسعار أكثر إذا تعرض مضيق باب المندب وقناة السويس أيضاً لتعطلات مستمرة. ويتوقع "غولدمان ساكس" أن تحافظ أسعار النفط على معظم مكاسبها الأخيرة خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب، مع استمرار انخفاض المخزونات العالمية، مدعومة بانخفاض الإنتاج في الشرق الأوسط، والطلب الموسمي على السفر في الصيف، والتباطؤ الحاد في السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط.

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في الوقت نفسه، سجلت هوامش الديزل الأوروبية رقماً قياسياً بلغ 66.25 دولاراً للبرميل في 17 يوليو/تموز، مدعومة بحظر روسيا تصدير الديزل في أعقاب الهجمات الأوكرانية المتكررة على مصافيها، والمخاوف من مزيد من الاضطرابات في إمدادات الشرق الأوسط، لتصل إلى 65.30 دولارا للبرميل اليوم، وفقاً لـ"رويترز".

أرامكو تعزز مرونة إمدادات النفط عبر ميناء مصري بديل

وفي إشارة إلى استعدادات السعودية لمواجهة أي انقطاع في الإمدادات، أفادت "رويترز" نقلاً عن خمسة مصادر تجارية بأن شركة أرامكو السعودية عرضت شحنات إضافية من النفط الخام للتحميل من ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط، في ظل تزايد المخاطر التي تشكلها تهديدات الحوثيين لحركة الملاحة السعودية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأوضحت المصادر أن هذه الشحنات تطرح بنظام البيع الفوري، لتضاف إلى الإمدادات المخصصة للمشترين المرتبطين بعقود محددة الأجل مع الشركة. ويتم توريد الخام إلى ميناء العين السخنة المصري على البحر الأحمر قبل نقله عبر خط أنابيب "السويس-المتوسط" (سوميد) إلى سيدي كرير.

وتزود أرامكو بالفعل بعض عملائها في أوروبا وأميركا الشمالية عبر ميناء سيدي كرير، لكن هذه الكميات الإضافية تشير إلى سعي الشركة السعودية لتعزيز مرونتها في الوصول إلى الأسواق بعد أن توعد الحوثيون بمهاجمة صادرات النفط الخام السعودية التي تعبر مضيق باب المندب. وأحجمت أرامكو عن التعليق على هذه الأنباء. وأشارت بيانات "قائمة لويد" المتخصصة في بيانات الملاحة البحرية، التي نقلتها فرانس برس، إلى أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت الأسبوع الماضي انخفاضاً بنسبة 57% مقارنة بالأسبوع السابق المنتهي في 12 يوليو/تموز، في مؤشر واضح على حجم التأثير الفعلي للحرب على الممرات المائية الحيوية في المنطقة.