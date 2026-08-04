الحرب على إيران وقفزة سعر وقود الطائرات تزيد أعباء لوفتهانزا

- تأثرت مجموعة لوفتهانزا الألمانية بشكل كبير بسبب الحرب في إيران وارتفاع أسعار وقود الطائرات، مما أدى إلى تراجع أرباحها التشغيلية وصافي الربح رغم ارتفاع المبيعات. - الأزمة في قطاع الطيران تعود إلى ارتفاع أسعار النفط والوقود بسبب الحرب الإيرانية، مما أثر على شركات عالمية وزاد الفاتورة الإجمالية لوقود الطائرات. - رغم التحديات، يظل الطلب على السفر قوياً، لكن القطاع يواجه أزمة مركبة تشمل صدمة وقود وأزمة في سلاسل إنتاج الطائرات، مما أدى إلى انهيار شركات أضعف مالياً.

ألقت الحرب على إيران وقفزة سعر وقود الطائرات بظلالها على المركز المالي وأرباح مجموعة لوفتهانزا الألمانية، التي تصنف على أنها أكبر شركة طيران في أوروبا. وأعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية، أكبر شركة طيران في أوروبا، اليوم الثلاثاء، أن الأرباح التشغيلية المعدَّلة، بعد استبعاد البنود الاستثنائية، تراجعت بشدة في الربع الثاني من العام الجاري بفعل تأثير ارتفاع كلفة وقود الطائرات على نتائجها، ومن المتوقع أن تتراوح خلال العام بأكمله بين 1.7 مليار و2.2 مليار يورو. وتكبّدت مجموعة لوفتهانزا للطيران خسائر كبيرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة تداعيات الحرب في إيران والإضرابات، وهو ما دفع الرئيس التنفيذي للشركة كارستن شبور إلى توقع احتمال تراجع الأرباح خلال عام 2026. وكان شبور قد توقع سابقاً أن تتجاوز الشركة بوضوح أرباح العام الماضي البالغة 1.96 مليار يورو، رغم الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود الناجم عن الحرب.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي توقعات الأرباح التشغيلية المعدلة لمجموعة لوفتهانزا خلال العام بأكمله؟ كيف أثرت الحرب في إيران على أسعار وقود الطائرات وشركات الطيران الأخرى؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

غير أن الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات خلال الربع الثاني أدى إلى تراجع كبير في أرباح المجموعة، إذ انخفضت الأرباح التشغيلية المعدَّلة بنسبة 56% لتصل إلى 383 مليون يورو. كما تراجع صافي الربح بنسبة 88% ليبلغ 123 مليون يورو، ويعود ذلك أيضا إلى أثر ضريبي إيجابي كانت الشركة قد سجلته في العام الماضي. وبذلك جاءت نتائج لوفتهانزا أقل من متوسط توقعات المحللين.

وأوضحت "لوفتهانزا" أن الأرباح الأساسية المستثناة منها البنود الظرفية ذات التأثيرات لمرة واحدة، هبطت بنحو 56%، إذ بلغت 440 مليون دولار، رغم ارتفاع المبيعات إلى 12.77 مليار دولار، أي بنسبة 10%، خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/حزيران. وأضافت المجموعة التي تضم شركات طيران "سويس إيرلاينز" و"بروكسل إيرلاينز" و"يورووينغز" و"لوفتهانزا" أن ارتفاع أسعار الوقود زاد التكاليف بنحو 863 مليون دولار.

توقعات أرباح قطاع الطيران العالمية أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وذكّر المدير المالي لـ"لوفتهانزا"، تيل شترايخر، بأن "الربع الثاني شهد ارتفاعاً استثنائياً في كلفة الوقود وتصاعداً في حال الغموض الجيوسياسي". وأعرب عن ثقته بأن استراتيجية المجموعة "واستمرار الطلب القوي" سيعوّضان "جزءاً كبيراً من زيادات التكاليف". وتأثرت شركات عدة أخرى، من بينها "بريتيش إيرويز"، و"إير فرانس-كيه إل إم"، و"إيزي جت"، و"أميركان إيرلاينز"، و"رايان إير"، بالارتفاع الكبير في تكلفة وقود الطائرات، بفعل استمرار الحرب في المنطقة التي تُعطِّل إمدادات المنتجات البتروكيميائية عبر مضيق هرمز.

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واندلعت الأزمة الحالية مع بدء الحرب الإيرانية في 28 فبراير/شباط 2026، والتي تسببت في ارتفاع فوري وحاد في أسعار النفط والوقود. فقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنحو 58% خلال أقل من أسبوع واحد فقط من بدء الضربات الأميركية. وحذّر الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز، سكوت كيربي، من أن أسعار النفط قد تصل إلى 175 دولاراً للبرميل وتبقى فوق 100 دولار حتى نهاية 2027، مضيفاً أن الأزمة تُعد الأكبر التي يواجهها القطاع منذ الجائحة، خصوصاً أن معظم شركات الطيران كانت قد تخلّت عن ممارسة "تحوّط الوقود" الوقائي خلال عامي 2024 و2025.

وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) هذه الأرقام رسمياً، خلال اجتماعه السنوي في ريو دي جانيرو في يونيو/حزيران 2026

تراجُع الأرباح الصافية العالمية المتوقعة من 45 مليار دولار في 2025 إلى 23 مليار دولار في 2026 (خفض حاد عن التقدير السابق البالغ 41 مليار دولار).

تراجُع هامش الربح من 4.2% إلى 2.0% فقط.

ارتفاع متوسط سعر وقود الطائرات إلى 152 دولاراً للبرميل، بزيادة نحو 70% عن 90 دولاراً في 2025.

ارتفاع الفاتورة الإجمالية لوقود الطائرات عالمياً من 252 مليار دولار إلى 350 ملياراً، أي إضافة نحو 100 مليار دولار من التكاليف.

المنطقة هي الأكثر تضرراً، إذ يُتوقع أن تسجل شركاته خسائر جماعية بقيمة 4.3 مليارات دولار (بعدما كانت حققت أرباحاً بلغت 7.2 مليارات دولار في 2025 بقيادة الإمارات والقطرية)، مقارنة بتراجع أخف في أميركا الشمالية (من 12.4 إلى 9.4 مليارات دولار) وأوروبا (من 13 إلى 9.6 مليارات دولار).

توقعات أرباح لوفتهانزا التشغيلية المعدلة (مليار يورو) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

المفارقة أن الطلب على السفر ظل قوياً رغم كل ذلك، إذ يُتوقع أن يصل عدد الركاب إلى 5.1 مليارات في 2026 (بزيادة 2.4%)، مع معدل إشغال قياسي 84%، ما يعني أن شركات الطيران تمكنت جزئياً من تمرير التكاليف عبر رفع الأسعار بدلاً من فقدان الطلب.

بهذا، يتضح أن أزمة القطاع اليوم ذات طبيعة مركّبة: صدمة وقود حادة ومفاجئة ناتجة عن الحرب تتقاطع مع أزمة هيكلية أعمق وأطول أمداً في سلاسل إنتاج الطائرات والمحركات، وهو ما يفسر لماذا كانت الشركات الأضعف مالياً، مثل سبيريت إيرلاينز، هي أول من انهار تحت وطأة هذا الضغط المزدوج.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)