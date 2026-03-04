الحرب على إيران تعرقل إمدادات النفط والغاز.. أبرز التطورات حتى الآن

- تعطيل إنتاج النفط والغاز: الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أدت إلى توقف صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال، مما أجبر قطر والعراق على وقف الإنتاج. العراق خفض إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، وقطر أوقفت عملياتها في منشآت الغاز الطبيعي المسال. - تعطل الشحن عبر مضيق هرمز: أُغلق المضيق بعد هجمات إيرانية على خمس سفن، مما أثر على 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية. شركات التأمين ألغت تغطية مخاطر الحرب للسفن في المنطقة. - تأثيرات على المستهلكين: الصين تقلص عمليات التكرير، والهند تبحث عن بدائل للنفط والغاز، بينما تعتزم إندونيسيا زيادة وارداتها من النفط الأميركي لتعويض النقص.

أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى تعطيل صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة وإجبار قطر والعراق على وقف الإنتاج.

في ما يلي نظرة على الاضطرابات التي طاولت قطاع الطاقة حتى الآن:

* توقف إنتاج النفط والغاز المسال

خفض إنتاج العراق: قال مسؤولون لوكالة رويترز إنّ ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يومياً؛ أي ما يقرب من نصف إنتاجه، بسبب محدودية سعة التخزين وعدم وجود منفذ للتصدير. وأضافوا أن البلاد قد تضطر إلى وقف إنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا، أي ما يقرب من كامل إنتاجها، في غضون أيام إذا لم تستأنف الصادرات.

توقف قطر للطاقة عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال: أوقفت قطر عملياتها في منشآت الغاز الطبيعي المسال يوم الاثنين، ما أثر ببعض أكبر المصانع في العالم وبمصدر يوفر نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال في العالم . وأوقفت "قطر للطاقة" جزءاً من إنتاجها في قطاع التكرير أمس الثلاثاء.

اضطرابات في السعودية: أوقفت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، الإنتاج في مصفاة رأس تنورة التي تبلغ طاقتها 550 ألف برميل يومياً، وبدأت في إعادة توجيه شحنات النفط الخام من الموانئ الشرقية إلى ينبع على البحر الأحمر.

انقطاعات أخرى: قلصت إسرائيل وإقليم كردستان العراق أيضاً جزءاً من إنتاجهما من النفط والغاز. واندلع حريق بسبب سقوط حطام في ميناء الفجيرة الإماراتي، وهو مركز رئيسي لتخزين النفط وتزويد السفن بالوقود على مستوى العالم.

* تعطل الشحن

مضيق هرمز: أُغلق لليوم الرابع بعد أن هاجمت إيران خمس سفن، ما أدى إلى إغلاق شريان حيوي يعبر منه نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

إيران تعلن إغلاق المضيق: أعلن مسؤول رفيع في الحرس الثوري الإيراني في الثاني من مارس/ آذار إغلاق مضيق هرمز، وحذر من أن إيران ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور.

إلغاء تأمين مخاطر الحرب: شرعت شركات التأمين البحري الكبرى في إلغاء تغطية مخاطر الحرب للسفن التي تعمل في المياه الإيرانية والخليجية والمياه المجاورة.

* التأثير في المستهلكين

الصين تقلص عمليات التكرير: بدأت مصافي التكرير الصينية في إغلاق وحدات تكرير النفط الخام أو تقديم مواعيد الصيانة المقررة بسبب انقطاع تدفق النفط الخام.

الهند تبحث عن بدائل: قال مسؤول حكومي إن الهند تبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال إذا استمرت الأزمة لفترة تتجاوز ما بين 10 أيام و15 يوماً.

إندونيسيا تغير مناشئ التوريد: تعتزم إندونيسيا زيادة وارداتها من النفط الخام الأميركي لتعويض انخفاض الإمدادات من المنطقة.

(رويترز)



