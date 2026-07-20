الحرب على إيران تأكل رفاهية المواطن الأميركي

- أدت الحرب على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع، مما زاد الأعباء المالية على الأسر الأميركية رغم وعود ترامب بتخفيض تكاليف المعيشة. - كلفت الحرب الأسر الأميركية أكثر من 1000 دولار لكل أسرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، مما أثر على ميزانية الأسر وزاد من التضخم وأسعار الفائدة. - تزايد السخط الشعبي على إدارة ترامب بسبب الغلاء وتكاليف الحرب، مما أثر على شعبيته وحزبه الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

كان أحد أبرز شعارات حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية "تخفيض تكاليف معيشة الأسرة الأميركية" لكنّه تحول بسبب الحرب غير المبررة على إيران إلى أحد أكبر أزماته منذ توليه الرئاسة. خلال حملته، وعد أنصاره بأن "التصويت لترامب يعني انخفاض أسعار السلع الغذائية". وفي خطاب حالة الاتحاد قبل الأخير، زعم أن سياساته تُسهم في خفض الأسعار. ومع بدء أسعار النفط بالارتفاع خلال الأيام الأولى من الحرب، قلل ترامب من تأثير إغلاق مضيق هرمز على أسعار النفط، وادعى أنها جاءت أقل مما كان يتوقع، واستبعد أن يتأثر سوق الطاقة في بلاده بالأزمة، وروَّج اكتفاءَ الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي. وكتب على منصة تروث سوشال أنّ "الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم وبفارق كبير، لذا عندما ترتفع أسعار النفط، نجني أرباحاً طائلة" مشيراً إلى أنّ بلاده تتصدر إنتاج العالم من النفط بمعدل 20 مليون برميل يومياً، تعادل 20% من الإنتاج العالمي، وتتصدر الدول المصدرة للنفط والغاز ومنتجاتهما بنصف الكمية والنسبة أيضاً.

ولأن تكلفة استخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة تفوق مثيلتها من النفط الخليجي بثلاثة أضعاف تقريباً، يحقق ارتفاع السعر عن عتبة 55 دولاراً للبرميل أرباحاً سخيةً لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة. وبالفعل، حققت شركات النفط الأميركية أرباحاً استثنائية تتجاوز 63 مليار دولار مدفوعة بارتفاع أسعار الخام بمعدل 75%، وقفزت أسهم تلك الشركات 50% إلى 100%. وكذلك حققت شركات الأسلحة الأميركية أرباحاً بسبب الحرب الإيرانية تقدر بنحو 200 مليار دولار، وفق مجلة "تايمز". لكنّ الأرباح الفائقة التي جنتها صناعة الطاقة الأميركية كانت من نصيب الشركات التي يملكها ويديرها لوبي المال والأعمال النافذون في إدارة ترامب ودائرته المقربة، ولم تصب في مصلحة المواطن الأميركي العادي الذي بدأ يدفع أموالاً أكثر في محطات الوقود لشراء بنزين السيارات.

تكلفة استخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة تفوق مثيلتها من النفط الخليجي بثلاثة أضعاف تقريباً

ورغم تكرار ترامب التقليل من تداعيات الحرب على الاقتصاد الأميركي وجزمه بأنّ "كل شيء سيعود إلى ما كان عليه وربما أقل" لكنّ التداعيات كانت كابوساً مكلفاً للمستهلكين الأميركيين بشهادة خبراء الاقتصاد الأميركي. وكشفت وكالة بلومبيرغ أن الموازنة الأميركية تكبدت 100 مليار دولار خلال 40 يوماً من الحرب، مولت بالكامل من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين وحدهم. وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي أن معدل الادخار الشخصي انخفض إلى 2.6% في إبريل/نيسان، بانخفاض من 5.8% في العام السابق، ما يشير إلى انخفاض معدل ادخار الأسر للأموال مع ارتفاع النفقات اليومية.

البنزين يرهق ميزانية الأسرة

من خصائص أسعار الطاقة أنها تؤثر في جميع جوانب الاقتصاد، بداية من أسعار الإنتاج والنقل إلى أسعار الدواجن والبيض وتذاكر الطيران وصولاً إلى الخبز. وكلفت الحرب الإيرانية الأسر الأميركية أكثر من 1000 دولار لكل أسرة؛ بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والخدمات منذ بداية الحرب في منطقة الشرق الأوسط في 28 فبراير/شباط، وذلك وفقًا لتقدير نشره كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز أناليتكس، مارك زاندي الذي قال إن التكلفة تقديرية، وإن التكلفة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير وما زالت مستمرة رغم إعلان هدنة. وكانت تكلفة البنزين أكبر بند في نفقات الأميركيين المتعلقة بالحرب، وبلغت ذروة سعره في بعض الولايات 5 دولارات للغالون في مايو/أيار الماضي، وكان قبل الحرب بسعر 2.9 دولار للغالون.

ومنذ بدء الحرب في 28 فبراير، أنفق الأميركيون في المتوسط 300 دولار إضافية لتعبئة خزانات سياراتهم. كما أدى ارتفاع سعر الديزل إلى زيادة تكلفة نقل المنتجات من المزارع والمصانع والموانئ، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع في محالات التجزئة. وقدر باحثون في جامعة براون أن المستهلكين الأميركيين أنفقوا 64 مليار دولار إضافية، أو 486 دولاراً لكل أسرة، على البنزين والديزل فقط منذ بداية الحرب. ويتوقع معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية، أن تنفق كل أسرة أميركية 740 دولاراً إضافياً على الغاز بسبب الحرب، وفقاً لمعهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية. وبسبب ارتفاع أسعار النقل، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 3.1%، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب الإحصاء الأميركي، وهي نسبة كبيرة وغريبة على الأسر الأميركية التي تعودت ثبات التضخم لسنوات من دون تغير. وقدر زاندي، النفقات الإضافية التي تكبدتها الأسرة الأميركية على البقالة بسبب الحرب الإيرانية بنحو 200 دولار لكل أسرة.

وبذلك بلغ التضخم في مايو/أيار ذروته، وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعًا بنسبة 4.1% مقارنةً بالعام السابق، وهو أسرع معدل تضخم سنوي منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتحملت الأسر الأميركية في المتوسط نحو 100 دولار إضافية بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 20%، وهي ناتجة عن ارتفاع تكاليف وقود الطائرات. ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والسفر جعل مهمة البنك الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على معدل تضخم منخفض عند 2% أو أقل أمراً مستحيلاً.

كثيراً ما يضغط ترامب منذ ولايته الأولى على أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، لزيادة الاستثمار والتشغيل ومعدل النمو الاقتصادي. لكن بسبب ضرورة احتواء الغلاء، زادت أسعار الفائدة على القروض الشخصية، حيث يقترض المواطن الأميركي لإيجار المسكن وأقساط التأمين الصحي والتعليم والسياحة وكل شيء تقريباً، وتكبدت الأسر الأميركية 250 دولاراً إضافية لكل أسرة بسبب رفع سعر الفائدة على القروض. ويمثل هذا فرصة ضائعة لتخفيض سعر الفائدة كان يخطط لها قبل الحرب. فقد صرح عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، بأنه صوت في يناير/كانون الثاني الماضي لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، لكن حرب إيران غيرت رأيه، ما يكشف عن مدى تأثير الحرب على مسار الاقتصاد الأميركي خلال الأسابيع الثلاثة الأولى فقط.

سخط شعبي

يزيد الغلاء السخط الشعبي الأميركي على إدارة ترامب وحزبه الجمهوري الذي يتجهز لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. ويرون أنهم يمولون من جيوبهم تكاليف حرب على إيران لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وفق استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب في الفترة من 1 إلى 15 يونيو، قال 67% من الأميركيين إن تكلفة الوقود سبَّبت ضائقة مالية حادة لأسرهم، تفوق أزمة ارتفاع أسعار البنزين في عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا، وفي أوقات أخرى على مدى العقدين الماضيين عندما تجاوزت أسعار البنزين الدولارين للغالون في عام 2005، و3.50 دولارات في عام 2008، و3.75 دولارات في عام 2011، و4 دولارات في عام 2022، وهو ما يركز عليه الإعلام الأميركي المناوئ للرئيس ترامب حالياً على نطاق واسع.

منذ بدء الحرب في 28 فبراير أنفق الأميركيون في المتوسط 300 دولار إضافية لتعبئة خزانات سياراتهم

قلق ترامب من سخط الأميركيين قبل الانتخابات التشريعية، دفعه إلى التراجع عن تصريحات التقليل من آثار الحرب على الاقتصاد الأميركي، ليعبر عن غضبه لعدم انخفاض أسعار البنزين والسلع الغذائية في متاجر التجزئة أكثر بعد اتفاق وقف الحرب لمدة 60 يومًا. وكتب على منصته يستعطف شركات البنزين والتجار لخفض أسعارها، ويهددهم بأنّ "مشاكل كبيرة تنتظرهم" في حال استمرار ارتفاع الأسعار، ويقول "أسعار البنزين مرتفعة للغاية، خاصةً أن سعر برميل النفط يبلغ الآن 68 دولارًا ويتجه نحو الانخفاض. يجب على تجار التجزئة الاستجابة سريعًا لهذا البيان، والقيام بما يعلمون أنه الصواب - خفض أسعارهم من أجل شعبنا الأميركي العظيم!".

وكان ترامب في غنى عن مشكلات ارتفاع الأسعار وتراجع شعبية حزبه واحتمال خسارة الأغلبية في الكونغرس بسبب الحرب التي شنها على إيران، وتركز وسائل الإعلام الأميركية الموالية للحزب الديمقراطي على أنّه خاضها بأموال دافعي الضرائب الأميركيين، ليس من أجل مصالح الأميركيين، ولكن دعماً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المغرور وسياسات الإبادة الجماعية، ويدّعي أنه يريد التخلي عن المساعدات الأميركية لإسرائيل، والتي يقول إنها لا تزيد عن 3.8 مليارات دولار سنوياً؛ تخديراً لوعي المواطن الأميركي الذي أصبح يدرك أكثر من أي وقت مضى أنها تكون على حساب رفاهيته.