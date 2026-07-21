الحرب تلقي بثقلها على الريال الإيراني: تراجع حاد

- شهدت العملة الإيرانية تدهوراً حاداً بسبب التوترات السياسية بين طهران وواشنطن، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وتأثيره على أسعار السلع الأساسية ومعيشة المواطنين. - تراجعت القوة الشرائية للمواطنين الإيرانيين، حيث يركزون على تلبية الاحتياجات الأساسية، ويدفع ارتفاع الأسعار الأسر لشراء أدوات مستعملة وتقليص النفقات الترفيهية والغذائية. - تلعب المخاطر السياسية وارتفاع الإنفاق الحكومي دوراً في ارتفاع سعر الدولار، ورغم تدخل البنك المركزي، تتفاقم الضغوط التضخمية، مما يزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

سلكت العملة الإيرانية في الأيام الأخيرة مساراً تنازلياً حاداً، مسجلة مستويات قياسية جديدة، ما ينذر بموجة غلاء أخرى. وقد ألقت عودة المواجهات العسكرية بين طهران وواشنطن وجمود المسار الدبلوماسي بظلالهما الثقيلة على الاقتصاد الإيراني، حيث كان الريال أول الضحايا؛ إذ قفز سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من مليون و950 ألف ريال السبت الماضي، قبل أن يشهد تراجعاً طفيفاً مساء الأحد، ليستقر صباح أمس الاثنين، عند افتتاح التداولات، عند مستوى مليون و760 ألف ريال بعد إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، تلقي طهران مقترحات جديدة من الوسطاء لخفض التصعيد في المنطقة.

قالت الخبيرة الاقتصادية الإيرانية کتایون ملكى، في حديث إلى "العربي الجديد"، إن السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة الريال وارتفاع سعر الدولار يعود إلى ما تشهده الساحة السياسية من توترات، إلى جانب الهجمات التي تصاعد حجمها خلال الأسبوع الأخير في مناطق جنوبي البلاد. وأضافت أن هذه العوامل تُعد من أبرز الأسباب التي دفعت الدولار إلى الارتفاع مجدداً، في مقابل انخفاض قيمة الريال.

وأوضحت أن هذا التراجع سينعكس على المدى القصير في شكل ارتفاع أسعار عدد من السلع بالأسواق، مشيرة إلى أن جزءاً من المواد الأولية يُسعر بالدولار، فضلاً عن وجود سلع مستوردة، ما قد يخلق موجة جديدة من الغلاء، لكنها لفتت إلى أن السوق يشهد بالفعل حالياً ارتفاعاً في الأسعار.

وأضافت أن من المهم الانتباه إلى أن الهجمات التي وقعت خلال الأيام الماضية في مناطق جنوبي البلاد ألحقت أضراراً ببعض طرق الاتصال والجسور المهمة في محافظة هرمزغان، ما أثّر في ارتباطات الجزء المركزي من البلاد بالمناطق الجنوبية التي تضم موانئ مهمة، مثل ميناء "الشهيد رجائي". واعتبرت أن هذا الأمر سينعكس على زمن وصول السلع المستوردة إلى وسط البلاد، كما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل، مع احتمال أن تواجه واردات المواد الأولية بدورها تحديات إضافية، في ظل تصاعد الهجمات وتوسّع رقعة الحرب. وأشارت إلى أنه كان قد جرى سابقاً طمأنة المواطنين من قبل قطاع التجار في البلاد بعدم وجود أي مشكلة في تأمين المواد الأولية واحتياجات الأسر لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

غير أنها قالت إنه، ومع الوصول إلى الأسبوع الأخير، تكون الأربعة أشهر قد انقضت منذ بداية العام الإيراني الراهن، مع دخول شهر جديد، ما يعني أن البلاد باتت تعيش منذ خمسة أشهر ظروفاً مرتبطة بالحرب، مع فترات قصيرة من حالة تفاهم من نوع "لا حرب ولا سلم". وخلصت إلى أن كل ذلك يرجّح أن تشهد البلاد، في النصف الثاني من العام، ارتفاعاً في معدلات التضخم وسعر الصرف وأسعار السلع الأساسية، بما سيترك أثراً مباشراً وحاداً في معيشة الناس.

وقال التاجر رضا كريمي، وهو صاحب متجر للأدوات المنزلية في وسط طهران، إن تأثير تذبذب العملة أصبح "عبئاً يومياً لا يطاق". يوضح كريمي لـ"العربي الجديد" أن ذلك له مفعولان، الأول يتسبب بزيادة خفض القدرة الشرائية للمواطنين والثاني أنه يزيد من كساد الأسواق، حيث جعل الناس يفكرون بتوفير حاجاتهم الأساسية أولاً، وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي جعل بعض الأسر تفكر بشراء أدوات منزلية مستعملة عند الحاجة وليس شراء أدوات حديثة.

ويشير كريمي إلى أن حركة البيع في الأسواق في تراجع مستمر، لأن القوة الشرائية للزبائن انخفضت، وأصبح المواطن يتردد كثيراً قبل شراء أي قطعة غير ضرورية. كما تحدثت مريم حسيني، موظفة في صيدلية، غربي طهران، عن معاناتها وأسرتها مع الدخل الثابت، قائلة في حديث مع "العربي الجديد" إن التحدي الأكبر يكمن في "الفجوة المتسعة المتزايدة بين الراتب الشهري وتكاليف المعيشة الأساسية".

وتضيف أن التخطيط للمستقبل أصبح ضرباً من الخيال، فكلما ادخرت مبلغاً لمواجهة الطوارئ، تلتهمه موجات التضخم الناتجة عن تراجع الريال. وتؤكد أنها تعيل أسرتها المكونة من ولد وبنت، وباتت تضطر لتقليص نفقات العائلة على الأنشطة الترفيهية، وحتى على بعض السلع الغذائية لضمان استمرار تغطية الإيجار والفواتير. أما ربة المنزل زينب موسوي، فتعبر عن مخاوفها من تغير "سلة التسوق الأسبوعية". تقول موسوي لـ"العربي الجديد" إنها تلاحظ ارتفاعاً تدريجياً في أسعار المواد الأساسية، مثل الأرز واللحوم والبقوليات في كل زيارة للسوق. وتوضح أنها أصبحت "أكثر دقة في اختيار البدائل الأرخص".

ومع بدء الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وإغلاق الأسواق، وتراجع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، انخفض الطلب الفعلي على العملة الصعبة، وهبط سعر الدولار إلى نحو مليون و450 ألف ريال، لكن بعد استهداف البنية التحتية الحيوية في إيران منذ أواخر مارس/آذار وأوائل إبريل/نيسان الماضيين، عاود سعر الدولار للارتفاع ليصل إلى مليون و630 ألف ريال، قبل أن ينخفض إلى نحو مليون و525 ألف ريال في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار يوم 8 إبريل/نيسان.

ومع استئناف الأنشطة الاقتصادية، وترافق ذلك مع تقديرات أشارت إلى خسائر حرب بلغت 300 مليار دولار، ثم "انهيار" مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، تزايدت الضغوط على سوق الصرف مجدداً، ليرتفع سعر الدولار إلى نحو مليون و900 ألف ريال. ومع بدء جولة جديدة من الحصار البحري على إيران والغارات الجوية للجيش الأميركي على المناطق الجنوبية في البلاد، بدأت مرحلة جديدة من تدهور قيمة الريال الإيراني.

في الأثناء، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، في تقرير لها، أمس الاثنين، أن رصد تطورات الأسابيع الماضية يُظهر أنه في ظل الظروف الحربية الراهنة، تلعب متغيرات مثل تصاعد المخاطر السياسية، ومحدودية الوصول إلى الموارد النقدية الأجنبية، وارتفاع الإنفاق الحكومي، والعجز في الموازنة، وتزايد الطلب الاحتياطي على العملة الصعبة، دوراً حاسماً في توجهات سوق الصرف وارتفاع سعر الدولار.

وأضاف التقرير أن تدخل البنك المركزي يمكن أن يقلل فقط من حدة التقلبات، لكنه لا يستطيع تحييد هذه العوامل كافة بشكل كامل. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية الخاصة، يوم الاثنين، أن ارتفاع سعر الدولار ترك الأثر الأكبر على الهواتف من الفئات المتوسطة والاقتصادية، إذ باتت أسعار بعض الهواتف الرائدة، مثل "آيفون"، توازي أسعار بعض السيارات. وأشار التقرير إلى أن العامل البسيط يحتاج، شريطة عدم ارتفاع الأسعار مجدداً، إلى الانتظار ما لا يقل عن 43 يوماً ليتمكن من شراء هاتف من الفئة الدنيا.

ويأتي الارتفاع الجديد في سعر الدولار وتراجع الريال الإيراني في وقت أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني تفاقم الضغوط التضخمية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الشهر الإيراني الماضي (الفترة بين 22 مايو/أيار و21 يونيو/حزيران 2026) بنسبة 88.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ما يعني أن سلة من السلع والخدمات التي كان يمكن شراؤها قبل عام بـ100 وحدة نقدية، باتت تتطلب الآن نحو 189 وحدة نقدية. كما تشير بيانات التضخم إلى أن معدل التضخم السنوي قد بلغ نحو 52.6% في ديسمبر/كانون الأول 2025، ثم صعد إلى نحو 68% في فبراير/شباط 2026، وصولاً إلى 88.6% في يونيو/حزيران الماضي.