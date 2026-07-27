الحرب تغيّر بوصلة الطاقة في الصين... تمويل تاريخي للمشاريع الخضراء

- شهدت الصين في النصف الأول من عام 2026 استثمارات قياسية في الطاقة الخضراء ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، حيث بلغت 20.1 مليار دولار، مع تركيز 56% منها على الطاقة الشمسية والرياح والكهرومائية. - بلغ إجمالي استثمارات الصين 126.4 مليار دولار، مع تحول نحو الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء، حيث ارتفع التمويل إلى 25 مليار دولار وإضافة 28 غيغاواط من القدرات الجديدة. - تضاعفت الاستثمارات في أفريقيا إلى 33.5 مليار دولار، مع نمو في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع، حيث ارتفعت استثمارات التكنولوجيا إلى 17 مليار دولار وزادت استثمارات التصنيع بنسبة 81%.

سجّلت الصين أعلى مستوى في تاريخ استثماراتها ومشروعاتها المرتبطة بالطاقة الخضراء ضمن مبادرة "الحزام والطريق" خلال النصف الأول من عام 2026. وكشف تقرير "استثمارات ومشروعات مبادرة الحزام والطريق - النصف الأول من 2026"، الصادر أمس الأحد، عن جامعة كوينزلاند الأسترالية بالتعاون مع مركز التمويل الأخضر والتنمية، أن التمويل الصيني الموجه لمشروعات الطاقة المتجددة بلغ نحو 20.1 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو مستوى يعادل تقريباً إجمالي التمويل الأخضر المسجل طوال عام 2025، في أكبر توسع تشهده المبادرة منذ إطلاقها عام 2013.

وأوضح التقرير أن أكثر من 56% من إجمالي الاستثمارات الصينية في قطاع الطاقة خلال النصف الأول من العام اتجهت إلى مشروعات الطاقة الخضراء، وهي أعلى نسبة تسجلها المبادرة منذ انطلاقها، بعدما تجاوزت قيمة الاستثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة تحويل النفايات إلى كهرباء 20 مليار دولار، مقابل نحو 16.2 مليار دولار فقط لمشروعات الوقود الأحفوري، بما يشمل الغاز والنفط والفحم. ويرى معد التقرير، البروفيسور كريستوف نيدوبيل، أن استمرار التقلبات في أسواق النفط والغاز العالمية، إلى جانب استمرار الحرب في المنطقة، يمنح مصادر الطاقة المتجددة ميزة تنافسية متزايدة، إذ أصبحت توفر للدول المستوردة للطاقة وسيلة أكثر استقرارا للحد من تقلبات أسعار الكهرباء والوقود، وهو ما يدفع الصين إلى توسيع حضورها في هذا القطاع عبر مبادرة الحزام والطريق.

تغير بوصلة الطاقة

وأظهر التقرير أن إجمالي ارتباطات الصين الاستثمارية والإنشائية ضمن المبادرة بلغ 126.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وهو أعلى مستوى يسجل لأي نصف أول منذ إطلاق المبادرة، موزعة بين 76.5 مليار دولار في عقود الإنشاء و49.8 مليار دولار استثمارات مباشرة، عبر نحو 186 صفقة في 150 دولة شريكة. كما ارتفع إجمالي الارتباطات التراكمية للمبادرة منذ عام 2013 إلى 1.539 تريليون دولار، منها 926 مليار دولار في مشروعات الإنشاء و614 مليار دولار استثمارات مباشرة. ويشير التقرير إلى أن الطاقة ظلت القطاع الأكبر ضمن استثمارات المبادرة، مستحوذة على نحو 28.7% من إجمالي الارتباطات، إلا أن طبيعة هذه الاستثمارات شهدت تحولا لافتا، بعدما أصبحت مشروعات الكهرباء المتجددة للمرة الأولى تتجاوز مشروعات الوقود الأحفوري من حيث القيمة والحصة النسبية. كما رصد التقرير تحولا في سلسلة القيمة، إذ اتجهت الاستثمارات بصورة أكبر إلى توليد الكهرباء بدلا من استخراج النفط والغاز أو خطوط الأنابيب، وهو ما يعكس تغيرا في أولويات التمويل الصيني.

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ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي التمويل المرتبط بتوليد الكهرباء نحو 25 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، متجاوزا إجمالي التمويل المخصص لهذا النشاط طوال عام 2025. ومن المتوقع أن تضيف هذه المشروعات نحو 28 غيغاواط من القدرات الجديدة لتوليد الكهرباء، تشمل 9.6 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و8.4 غيغاواط من مشروعات مشتركة للطاقة الشمسية والرياح، و3.4 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى 5 غيغاواط من محطات تعمل بالغاز الطبيعي. وفي المقابل، ورغم استمرار الصين في تمويل بعض مشروعات الوقود الأحفوري، ولا سيما الغاز الطبيعي، أظهر التقرير تراجعاً ملحوظاً في حجم هذه الاستثمارات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فقد انخفض التمويل المرتبط بالغاز إلى نحو 14 مليار دولار، بينما تراجع تمويل النفط إلى 1.9 مليار دولار، مقارنة مع 23.3 مليار دولار للغاز و6.9 مليارات دولار للنفط في النصف الأول من عام 2025. كما سجل التقرير الإعلان عن مشروع جديد لمحطة كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 600 ميغاواط في زامبيا، إلا أنه أشار إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة الموافقات التنظيمية ولم يدخل مرحلة التنفيذ.

أفريقيا تتصدر

وعلى المستوى الجغرافي، حافظت أفريقيا على موقعها كأكبر وجهة للاستثمارات الصينية ضمن المبادرة، بعدما تضاعفت الاستثمارات المعلنة فيها إلى 33.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يسجل للقارة منذ إطلاق المبادرة. وأرجع التقرير هذا النمو إلى توسع الاستثمارات في مشروعات الطاقة الخضراء والتصنيع والمعادن، إضافة إلى سعي الشركات الصينية إلى الاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج واتفاقيات التجارة التي تربط عددا من الدول الأفريقية بالأسواق الأوروبية والأميركية. وبرزت إثيوبيا باعتبارها أكبر مستفيد من الاستثمارات الصينية في قطاع الطاقة، بفضل مشروع ضخم تقوده مجموعة مينغ يانغ للطاقة الذكية بقيمة إجمالية تصل إلى 14.17 مليار دولار، يتضمن تطوير مشروعات لتوليد الكهرباء وإنتاج الأمونيا الخضراء، ويعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية الخاصة في تاريخ البلاد. كما شهدت الكويت إطلاق مشروع لتحلية المياه والطاقة بقيمة 4.1 مليارات دولار تنفذه شركة باور تشاينا، في حين واصلت مصر استقطاب استثمارات كبيرة في قطاعي الصلب والطاقة النظيفة.

اقتصاد دولي تريليون دولار قروض صينية لدول الحزام والطريق خلال 10 أعوام

كما سجل قطاع التكنولوجيا والتصنيع أفضل أداء له منذ بدء المبادرة، إذ ارتفعت الاستثمارات في التكنولوجيا إلى 17 مليار دولار، بينما قفزت استثمارات قطاع التصنيع بنسبة 81% لتصل إلى 6.5 مليارات دولار، مدفوعة بالتوسع في مصانع البطاريات، ومشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتقنيات تخزين الطاقة، في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على البنية التحتية الداعمة للسيارات الكهربائية ومراكز البيانات. وفي قطاع المعادن والتعدين، سجلت الاستثمارات مستوى قياسيا بلغ 21.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وهو أعلى من أي عام كامل منذ 2013 باستثناء عام 2025، مع تركيز متزايد على مصانع معالجة المعادن بدلا من عمليات الاستخراج، خاصة في مصر وكازاخستان وإندونيسيا، بما يعزز سلاسل التوريد المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية وخطوط نقل الكهرباء.

ورصد التقرير تحولاً آخر في هيكل المبادرة يتمثل في اتساع دور الشركات الخاصة الصينية، بعدما ارتفعت حصتها من إجمالي الارتباطات الاستثمارية إلى 47.7% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 12.5% فقط في عام 2020، بينما لا تزال الشركات الحكومية تهيمن على مشروعات الإنشاء الكبرى، وإن كانت الفجوة بين الطرفين تتقلص بصورة متسارعة. ويتوقع التقرير استمرار هذا الزخم خلال النصف الثاني من عام 2026، مرجحاً أن تؤدي اضطرابات التجارة العالمية وتقلبات أسعار الوقود، ولا سيما تلك المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، إلى تعزيز الاستثمارات الصينية في قطاعات الطاقة المتجددة، وتصنيع البطاريات، والسيارات الكهربائية، والمعادن الاستراتيجية، بما يعزز تحول مبادرة "الحزام والطريق" من التركيز على البنية التحتية التقليدية إلى قيادة مرحلة جديدة تقوم على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.