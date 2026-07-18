الحرب تعود إلى البنى التحتية وتهدد الطاقة والمياه في المنطقة

- تصاعد الهجمات على البنى التحتية في الكويت وإيران أدى إلى حرائق وتعطيل محطات الكهرباء والمياه، مما أثر على حركة الطيران والنقل وسلاسل الإمداد في الكويت، وحرمان آلاف السكان من المياه في إيران. - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% بسبب المخاوف من تعطل الشحن عبر مضيق هرمز، مع تحذيرات من تأثيرات اقتصادية أكبر إذا استمرت الاضطرابات، في ظل تشديد الحصار البحري الأمريكي واستهداف إيران للسفن. - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من استهداف البنى التحتية المدنية، مشيراً إلى تأثير الهجمات على حياة السكان والخدمات الأساسية، مما يزيد من كلفة التصعيد على الدول المتحاربة والمجاورة.

عادت البنى التحتية المدنية والحيوية إلى صدارة أهداف الحرب في المنطقة، بعدما شهد اليوم السبت تصعيداً متبادلاً امتد من محطات الكهرباء وتحلية المياه والمطارات في الكويت إلى منشآت الطاقة والمياه والجسور والأنفاق في جنوب إيران.

وجاء التصعيد بعد أسبوع من انهيار الهدنة، وسط مخاوف من انتقال المواجهة إلى مرحلة تصبح فيها المرافق المرتبطة بحياة السكان وحركة النقل والتجارة وإمدادات الطاقة جزءاً أساسياً من العمليات العسكرية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لتوقف مطار الكويت الدولي؟ كيف يؤثر استهداف محطات تحلية المياه على الأمن المائي لدول الخليج؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

محطات المياه والكهرباء تحت القصف

وتعرضت محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت لهجوم إيراني، حسب ما أفادت به وزارة الكهرباء والماء والطاقات المتجددة الكويتية، اليوم السبت في ثاني استهداف لمنشآت تحلية المياه الكويتية خلال يومين.

بيان رقم (20) من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة



بشأن تعرض محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه للاعتداء.#وزارة_الكهرباء_والماء pic.twitter.com/q9XnRP3za7 — وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 (@mew_kwt) July 18, 2026

وقالت الوزارة في منشور لها على منصة إكس إن "الهجوم تسبب في اندلاع حريق وخروج عدد من وحدات توليد الكهرباء من الخدمة، فيما باشرت فرق الطوارئ التعامل مع الأضرار والعمل على استعادة التشغيل". ولم تعلن الوزارة الحجم الكامل للخسائر أو مدى تأثر إمدادات الكهرباء والمياه.

ويكتسب استهداف محطات التحلية أهمية خاصة في الكويت ودول الخليج، نظرا إلى اعتمادها الكبير على مياه البحر المحلاة لتوفير مياه الشرب. وذكرت وكالة أسوشييتد برس، اليوم السبت، أن أكثر من 90% من مياه الشرب في الكويت تأتي من منشآت التحلية، مشيرة إلى أن الجمع بين إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في موقع واحد يجعل تعطل أي جزء من المنشأة قادراً على التأثير في خدمتين أساسيتين في الوقت نفسه.

طاقة اعتداءات إيرانية تستهدف المنشآت النفطية في الكويت

وتزامن الهجوم مع تعليق العمليات في مطار الكويت الدولي بسبب التهديدات المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وفق ما نقلته "رويترز" اليوم السبت.

ويضيف توقف المطار بعداً اقتصادياً جديداً للتصعيد، إذ يمتد أثر الهجمات من منشآت الماء والكهرباء إلى حركة الطيران والنقل، بما يهدد سلاسل الإمداد وحركة المسافرين والشحن الجوي إذا طال أمد التعليق.

استهداف طرق وجسور جنوب إيران

وفي إيران، نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، عن مسؤول في محافظة هرمزغان أن "عدة صواريخ أصابت منشآت للكهرباء ومضخات لتحلية المياه في مدينة جاسك الساحلية". وأفادت وكالة تسنيم بأن "نحو عشرة آلاف شخص في عشرين قرية حرموا من المياه نتيجة الأضرار التي لحقت بالمرافق".

وتقع جاسك قرب بحر عمان وعلى مسارات مرتبطة بمنشآت الطاقة والموانئ الإيرانية، ما يمنح أي اضطراب في بنيتها التحتية أبعادا تتجاوز الخدمات المحلية.

كما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، أن ضربات استهدفت محافظة هرمزغان وألحقت أضراراً بجسرين ونفق بري، مع تسجيل قتلى ومصابين. وتعد الطرق والجسور والأنفاق في جنوب إيران شرايين رئيسية لربط المدن الساحلية بالموانئ والمناطق الصناعية، ولذلك يمكن أن يؤدي تعطيلها إلى إبطاء حركة البضائع والوقود والمعدات، حتى عندما لا تكون المنشآت النفطية نفسها هدفا مباشرا.

وجاءت هجمات السبت بعد تصعيد مماثل أمس الجمعة، حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ضربات أميركية أصابت خمسة جسور على الأقل في جنوب البلاد. وقالت إن "هجمات على جسور في ميناء بندر خمير أسفرت عن سقوط قتلى، كما تضررت محطة للقطارات، بينما تعرض مطار في إيرانشهر شرقي البلاد للقصف". وامتدت الأضرار إلى طرق وممرات تستخدم في الوصول إلى الموانئ والمناطق الساحلية القريبة من مضيق هرمز.

وقالت "بلومبيرغ"، أمس الجمعة، إن "الولايات المتحدة وإيران وسعتا هجماتهما إلى ما يتجاوز الأهداف العسكرية، في وقت تصاعدت فيه المخاوف من عودة الحرب الشاملة بعد فشل تثبيت التفاهمات المتعلقة بمضيق هرمز". وأشارت إلى أن "استهداف البنى التحتية يزيد مخاطر تعطل الاقتصاد والخدمات الأساسية، ويجعل كلفة التصعيد أكبر على الدول المتحاربة والدول المجاورة".

اقتصاد عربي البنية التحتية في الخليج تحت نيران التصعيد العسكري

مضيق هرمز يضغط على أسواق النفط

وامتد التصعيد أمس الجمعة إلى حركة الملاحة في مضيق هرمز، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تشديد الحصار البحري، في حين قالت إيران إنها استهدفت سفناً اتهمتها بمخالفة قواعد العبور التي فرضتها في المضيق.

وانعكس التصعيد سريعاً على الأسواق، إذ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال تعاملات أمس الجمعة، مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، وفقا لـ "رويترز". وجاء الصعود مدفوعا بالمخاوف من تعطل الشحن عبر مضيق هرمز واتساع نطاق الهجمات ليشمل منشآت الماء والكهرباء والموانئ والطرق الساحلية.

كما سجل النفط مكاسب أسبوعية قاربت 13%، مع ارتفاع خام برنت إلى نحو 85.76 دولارا للبرميل والخام الأميركي إلى نحو 80.70 دولاراً، بحسب بيانات الأسواق المنشورة اليوم السبت. في وقت حذّر فيه المحللون من أن استمرار الاضطرابات في المضيق أو تعرض منشآت التصدير والنقل لأضرار إضافية قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، خصوصاً إذا تراجعت حركة الناقلات لفترة طويلة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس عن قلقه من اتساع الهجمات على البنى التحتية المدنية في إيران ودول المنطقة. ونقل المتحدث باسمه، أمس الجمعة، أن "القلق يتركز بصورة خاصة على المرافق التي يعتمد عليها السكان، في ظل تزايد استهداف محطات المياه والكهرباء والجسور والمطارات والطرق".