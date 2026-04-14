- شهدت الصين تباطؤًا في نمو صادراتها في مارس 2026 بسبب الحرب الإيرانية، مما أثر على تكاليف الطاقة والنقل وأدى إلى انخفاض الصادرات بنسبة 2.5% وتقلص الفائض التجاري إلى 51.13 مليار دولار. - يتوقع المحللون أن تظل المنتجات الصينية تنافسية بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا، مما يعزز الطلب على السيارات الكهربائية، بينما ارتفعت صادرات المنتجات النفطية المكررة بنسبة 20.5%. - من المتوقع أن يدعم الطلب على التكنولوجيا الصادرات الصينية، رغم صدمة أسعار الطاقة، مع توقع تباطؤ النمو السنوي للاقتصاد إلى 4.6% في 2026.

تباطأ محرك التصدير الصيني بشكل حاد في مارس/ آذار حيث أدت الحرب في المنطقة إلى صدمات في تكاليف الطاقة والنقل، ما أضر بالطلب العالمي وكشف عن المخاطر في استراتيجية بكين المتمثلة في الاعتماد على التصنيع للحفاظ على النمو.

دخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم عام 2026 مدفوعاً بالطلب المتزايد على الإلكترونيات بفضل الذكاء الاصطناعي، مما رفع التوقعات بإمكانية تجاوزه فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي. إلا أن الحرب الإيرانية عرقلت النمو العالمي، وجعلت الصين عرضة للخطر بشكل خاص، إذ اعتمدت على الطلب الخارجي لتعويض عجزها المطول عن إنعاش الاستهلاك المحلي.

أظهرت بيانات الجمارك الصادرة اليوم الثلاثاء هبوط حاد في الصادرات التي نمت بنسبة 2.5% فقط في مارس، وهو أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، وأقل بكثير من الارتفاع الكبير الذي بلغ 21.8% خلال الفترة من يناير إلى فبراير. وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمواً بنسبة 8.3% في استطلاع أجرته رويترز.

قال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول: "تباطأ نمو الصادرات إلى الوجهات الرئيسية بشكل عام"، عازياً الانخفاض إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن الحرب الإيرانية. وأضاف: "أعتقد أن الفائض التجاري للصين سينكمش هذا العام، لأن الصين لا تستطيع تمرير ارتفاع أسعار الطاقة بالكامل إلى المستهلكين الأجانب".

لقد باتت الدلائل واضحة بالفعل: فقد بلغ الفائض التجاري الصيني في مارس 51.13 مليار دولار فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تبلغ 108 مليارات دولار.

أثّر الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 27.8% - وهو الأقوى منذ نوفمبر 2021 - سلباً على الميزان التجاري. ويُقارن هذا الارتفاع بزيادة قدرها 19.8% في شهري يناير وفبراير، وتوقعات بنمو قدره 11.2%.

من المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنفصلة المقرر صدورها يوم الخميس أن الاقتصاد البالغ 19 تريليون دولار يستعيد بعض الزخم في الربع الأول، ولكن من المتوقع أن يتباطأ النمو السنوي الكامل إلى 4.6% من 5.0% في العام الماضي، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع الهدف الرسمي البالغ 4.5%–5.0%.

هل المنتجات الصينية أكثر تنافسية؟

قال تشين بو؛ الباحث الرئيسي في معهد شرق آسيا التابع للجامعة الوطنية في سنغافورة، إن السلع الصينية ستكون "أكثر قدرة على المنافسة"، إذ إن صدمة الطاقة "ترفع الأسعار في معظم البلدان" أكثر من الصين. يتوقع تشين أن يزداد الطلب العالمي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

قال فريد نيومان؛ كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك HSBC، إن الصين يمكن أن تستفيد من اتخاذ قرار في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بتخزين السلع الأساسية، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف تأثير الصدمات المتعلقة بالمواد الخام على أسعار المصانع.

ارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 20.5% على أساس شهري، لتصل إلى 4.6 ملايين طن متري. ستؤثر الاضطرابات في خطوط إمداد الطاقة العالمية على الصين، حتى وإن لم تظهر بعد في البيانات.

انخفضت واردات الغاز الطبيعي لشهر مارس بنسبة 10.7% سنوياً، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2022، حيث قامت السفن الصينية بتحويل ما بين ثمانٍ إلى عشر شحنات على مدار الشهر لبيعها حيث تكون الأسعار أعلى، وفقاً لبيانات ICIS وKpler وVortexa.

كما انخفضت واردات النفط الخام بنسبة 2.8% على أساس سنوي، ولكن هذا يرجع في الغالب إلى تأثير قاعدة مرتفعة، إذ حُمّلت شحنات شهر مارس على السفن قبل بدء الحرب.

وقال شو تيانتشن؛، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إن الأرقام ازدادت غموضاً بسبب التأثيرات الموسمية لعطلة رأس السنة القمرية المتأخرة، والتي أغلقت خلالها المصانع أبوابها حيث توقف العمال عن العمل للاحتفال.

وقال شو: "هذا يفسر التراجع في القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، مثل المنسوجات والملابس والحقائب والألعاب والأثاث، لأنها تعتمد على العمال المهاجرين".

كما أن القاعدة المرتفعة تشكل عائقاً، بعد أن سارعت المصانع الصينية في شحن منتجاتها قبل عام للتغلب على الموعد النهائي للتعريفات الجمركية الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 إبريل/نيسان بمناسبة "يوم التحرير".

أظهرت بيانات نشاط المصانع في الصين لشهر مارس أن صادرات السلع استمرت في دعم النمو، لكن الحرب في إيران أثرت سلباً على المعنويات حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل حاد، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المدخلات.

يتوقع بعض المحللين أن يدعم الطلب المستمر على التكنولوجيا الصادرات الصينية. "بالنسبة للربع الأول ككل، ارتفع نمو الصادرات إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات"، كما قال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في كابيتال إيكونوميكس. وتابع "على الرغم من صدمة أسعار الطاقة، من المتوقع أن تظل الصادرات قوية في الفصول القادمة، وذلك بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات والتقنيات الخضراء."

(رويترز العربي الجديد)