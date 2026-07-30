الحرب تضاعف أرباح شل إلى ثاني أعلى مستوى في تاريخها

قفز صافي أرباح ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم "شل" في الربع الثاني إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي ليبلغ 9.84 ​مليارات دولار متجاوزاً التوقعات، بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تقلبات ‌الأسواق خلال الحرب في المنطقة. كما شهد سهم الشركة ارتفاعاً بعد إعلان نتائج الأعمال المالية. إذ ارتفع بنحو 0.8% في التعاملات الصباحية في لندن، متفوقاً على قطاع الطاقة الأوروبي الذي استقر من دون تغير يذكر، وفق "رويترز".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق "شل" لأعلى تدفق نقدي من العمليات التشغيلية منذ عام 2022؟ كيف أثر تعطل الإنتاج في قطر على إجمالي إنتاج "شل" من النفط والغاز، وما هي المناطق الأخرى التي تعوض هذا النقص؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وساهم ارتفاع أسعار النفط والغاز والتداول القوي في الغاز الطبيعي المسال والنفط والتحسن في هوامش أرباح الصناعات الكيماوية في دعم ماليات الشركة البريطانية الكبرى، ​إذ فاق أثره ما نجم عن انخفاض الكميات بسبب تعطل عملياتها في ​قطر.

ونقلت وكالة رويترز عن محللين توقعهم بأن تبلغ الأرباح المعدلة، وهو المقياس الذي تستخدمه ⁠"شل" لصافي الربح، 8.92 مليارات دولار، مقارنة بتسجيل 4.26 مليارات دولار من ​الربح الصافي قبل عام.

واستفادت "شل" من الاضطرابات وتقلبات الأسواق وتعطل الإمدادات بسبب الحرب ​في المنطقة، والتي أتاحت فرصاً أكبر لأنشطة تداول ضخمة تديرها شركات مثل "شل" و"بي.بي" و"توتال إنرجيز".

وتشكل هذه النتائج ثاني أعلى ​أرباح فصلية تسجلها "شل" في تاريخها، ولم تتجاوزها سوى أرباح الربع الثاني ​من 2022، عندما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية. وسجلت أيضاً أعلى تدفق ‌نقدي ⁠من العمليات التشغيلية، شاملاً تحركات رأس المال العامل، منذ 2022.

وولدت الشركة أكثر من 21 مليار دولار من التدفقات النقدية التشغيلية خلال الربع، فيما تراجع صافي الدين إلى 41.8 مليار دولار مقابل 52.6 مليار دولار في نهاية الربع الأول. وانخفضت نسبة المديونية، شاملة التزامات الإيجار، من 23.2% إلى 18.7%، بحسب بيان نتائج "شل".

وتجاوزت أرباح قطاع الغاز المتكامل لدى "شل"، الذي يضم أكبر نشاط لتداول الغاز الطبيعي المسال في العالم، التوقعات بفارق كبير إذ بلغت 2.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 55% مقارنة ​بالفترة نفسها من ​العام الماضي، رغم ⁠انخفاض إنتاج الغاز 31% على أساس فصلي. كما قفزت أرباح وحدة الكيماويات والمنتجات، التي تضم نشاط تداول المشتقات النفطية، إلى 2.9 مليار دولار مقابل 118 مليون دولار قبل عام. وشغلت "شل" مصافيها عند 102% من طاقتها الاسمية للاستفادة من ارتفاع أسعار الوقود، ما رفع إنتاج وقود الطائرات بنحو 20% على أساس سنوي، وفق "رويترز".

وتوقعت الشركة تراجع إنتاج قطاع الغاز المتكامل خلال الربع الثالث إلى ما بين 570 و630 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، مقابل 631 ألف برميل يومياً في الربع الثاني، مع زيادة أعمال الصيانة في أصول الإنتاج والتكرير.

وتوقف الإنتاج في محطة "بيرل" لتسييل الغاز التابعة لـ "شل" في قطر خلال مارس/آذار الماضي ​إثر هجوم ألحق أضراراً بأحد خطي الإنتاج في المنشأة.

وصرحت ​"شل" حينها بأن ⁠"عمليات الإصلاح قد تستغرق نحو عام"، مشيرة إلى أن "الإنتاج في كل من كندا ونيجيريا وأستراليا يساهم في تعويض النقص في الطاقة الإنتاجية خلال هذه الفترة".

وتشكل ⁠منطقة الشرق ​الأوسط ما يقرب من 20% من إجمالي ​إنتاج "شل" من النفط والغاز، أي ما يعادل 550 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، ومنه ​نحو 10% مرتبط بقطر.