الحرب تشل أجواء المنطقة.. هذه قرارات أبرز شركات الطيران

شهدت حركة الطيران في المنطقة، اليوم الأحد، شللاً واسعاً بعد إغلاق أجزاء كبيرة من المجال الجوي في المنطقة، ما دفع شركات طيران إلى إلغاء وتعليق رحلاتها وإعادة توجيه مساراتها. وأظهرت خرائط خدمة تتبع الرحلات الجوية على منصة "فلايت رادار 24" أن المجال الجوي فوق إيران والعراق والكويت وإسرائيل والبحرين والإمارات وقطر ظل شبه خال، كما تسببت الغارات الجوية في إغلاق أو فرض قيود مشددة على مطارات رئيسية في المنطقة، من بينها دبي وأبوظبي والدوحة.

الخطوط الجوية القطرية

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها مستمرة في تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر. وأشارت في منشور لها على منصة إكس إلى أنها ستُباشر استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة. ولفتت إلى أنها ستوافي الجمهور بتحديث إضافي غدا الاثنين في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت الدوحة.

العربية للطيران

قالت العربية للطيران في منشور لها على منصة إكس إنه "نظرًا لإغلاق عدة مجالات جوية، تم تعليق رحلاتها من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة مؤقتًا حتى الساعة 15:00 (بتوقيت الإمارات) غدا الاثنين" وأضافت: "تم تعليق الرحلات إلى لبنان والأردن وسورية والعراق حتى 03 مارس/آذار". وأوضحت أنه سيتم إخطار العملاء الذين لديهم رحلات مجدولة خلال الساعات الـ24 المقبلة مباشرة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية بشأن الخيارات البديلة. ونصحت العملاء الذين قاموا بالحجز عبر وكلاء السفر بالتواصل مع وكلائهم مباشرة.

طيران الإمارات

أعلن طيران الإمارات عن استمرار تعليق رحلاته بالنظر لإغلاق العديد من الأجواء الإقليمية، وقال في منشور له على منصة إكس إن "جميع رحلات الشركة من وإلى دبي سيتم تعليقها حتى الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الإمارات غدا الاثنين 2 مارس/آذار.

وطرحت مجموعة من الخيارات لمن لديهم حجز سفر قبل أو في 5 مارس/آذار، من بينها إعادة الحجز على رحلة بديلة، أو طلب استرداد المبلغ.

الاتحاد للطيران

أعلنت شركة الاتحاد للطيران اليوم الأحد أن استمرار عمليات إغلاق المجال الجوي الإقليمي أثّر على عملياتها، وقالت في منشور لها على منصة إكس إنها علّقت جميع الرحلات الجوية من وإلى أبوظبي حتى الساعة 2:00 مساءً بتوقيت الإمارات غدا الاثنين 2 مارس/آذار.

ونصحت المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم على موقعها الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم في الحجز. وقالت إنه يمكن للمسافرين حاملي تذاكر الاتحاد للطيران الصادرة في أو قبل 28 فبراير/شباط 2026، والتي كانت مواعيد سفرها الأصلية حتى 3 مارس/آذار 2026، إعادة الحجز مجانًا على رحلات الاتحاد للطيران حتى 15 مارس/آذار 2026.

طيران الخليج

قالت شركة طيران الخليج (Gulf Air) الناقل الوطني للبحرين إنها مستمرة في تعليق رحلاتها مؤقتاً بالنظر لإغلاق المجال الجوي للمنطقة، وأكدت في بيان لها على منصة إكس أنها ستستأنف العمليات فور تأكيد شؤون الطيران المدني إعادة فتح المجال الجوي بشكل آمن. وأشارت إلى أنها ستصدر بيانا جديدا غدا الاثنين عند الساعة 11 صباحا.

فلاي دبي

أعلنت فلاي دبي الإماراتية تعليقاً مؤقتاً لجميع رحلاتها من وإلى دبي حتى موعد محدد، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

الخطوط الجوية التركية

ألغت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى قطر والكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان، وعلّقت رحلاتها إلى لبنان وسورية والعراق وإيران والأردن حتى 2 مارس/آذار وفقا لوكالة رويترز.

لوفتهانزا

مددت لوفتهانزا الألمانية تعليق رحلاتها إلى عدة وجهات في المنطقة حتى 8 مارس/آذار، وعلّقت رحلات من وإلى دبي وأبوظبي حتى 4 مارس/آذار.

إير فرانس وكيه.إل.إم

ألغت إير فرانس الفرنسية رحلات تل أبيب وبيروت، بينما ألغت "كيه.إل.إم" الذراع الهولندي للمجموعة رحلات نهاية الأسبوع من وإلى دبي والدمام والرياض، مع تقديم موعد تعليق خط أمستردام - تل أبيب، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

إير إنديا

ألغت شركة إير إنديا الهندية عدداً كبيراً من الرحلات الطويلة إلى أوروبا وأميركا الشمالية (من بينها لندن ونيويورك وشيكاغو وتورنتو وفرانكفورت وباريس)، إضافة إلى إلغاءات لاحقة لوجهات أوروبية أخرى، وفقا لوكالة رويترز.

خطوط إيجة الجوية

علّقت خطوط إيجة الجوية اليونانية، وهي الناقل الوطني في اليونان، رحلاتها من تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان وأربيل في العراق وإليها حتى 2 مارس/آذار، ضمن إلغاءات شملت أيضاً وجهات خليجية، وفقا لما ورد في تحديثات الشركة على موقعها الرسمي.

إير أستانا

ألغت شركة إير أستانا الكازاخية جميع رحلاتها إلى الشرق الأوسط حتى 3 مارس/آذار، حسب ما نقلته "رويترز" عن الشركة.

إير كندا

قالت شركة إير كندا الكندية في بيان لها اليوم الأحد إنها ألغت رحلاتها من كندا إلى إسرائيل حتى 8 مارس/آذار، ورحلاتها إلى دبي حتى 3 مارس/آذار.

إير يوروبا

ألغت شركة إير يوروبا الإسبانية رحلاتها إلى تل أبيب اليوم الأحد وغداً الاثنين، وقالت في بيان لها اليوم الأحد إنها تراقب الوضع لتقييم العمليات اعتباراً من الثلاثاء.

الخطوط الجوية الأذربيجانية

أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية في بيان لها عن تعليق رحلاتها من وإلى دبي والدوحة وجدة وتل أبيب.

الخطوط الجوية البريطانية

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية في بيان لها أنها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب والبحرين حتى 3 مارس/آذار، إضافة إلى إلغاء رحلة إلى عمّان.

كاثاي باسيفيك

قالت شركة الطيران الوطنية في هونغ كونغ "كاثاي باسيفيك" في بيان لها إنها علقت عملياتها في المنطقة بما أثر على رحلات الركاب من وإلى دبي والرياض، إضافة إلى خدمات الشحن.

إيبيريا إكسبريس

ألغت إيبيريا إكسبريس الإسبانية رحلة إلى تل أبيب كانت مقررة أمس السبت، وفق ما ورد في موقع الشركة.

إنديجو

قالت شركة إنديجو الهندية في بيان لها إنها مددت التعليق المؤقت لبعض الرحلات الدولية التي تعبر أجواء الشرق الأوسط حتى غد الاثنين.

إيتا إيروايز

علّقت إيتا إيروايز الإيطالية رحلات تل أبيب، وأعلنت في بيان لها أنها لن تستخدم المجال الجوي لإسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران حتى 7 مارس/آذار.

الخطوط الجوية اليابانية

أفادت صحيفة نيكي اليابانية بأن الخطوط الجوية اليابانية ألغت رحلة من طوكيو إلى الدوحة ورحلة العودة

لوت الجوية البولندية

علّقت لوت البولندية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 مارس/آذار، وألغت رحلاتها إلى دبي والرياض حتى 2 مارس/آذار، وفق ما ورد في موقع الشركة.

الخطوط الجوية النرويجية

نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الخطوط الجوية النرويجية أنها علّقت جميع رحلات دبي حتى 4 مارس/آذار.

بيغاسوس

أعلنت بيغاسوس التركية في بيان لها أنها ألغت رحلاتها إلى إيران والعراق والأردن ولبنان حتى 2 مارس/آذار.

الخطوط الجوية الاسكندنافية

أبلغت الخطوط الجوية الاسكندنافية أنها أوقفت رحلة من كوبنهاغن إلى تل أبيب، دون حسم قرار الرحلات اللاحقة، وفق ما نُقل عن الشركة.

فيرجن أتلانتيك

قالت فيرجن أتلانتيك البريطانية في بيان لها إنها ستتجنب مؤقتاً المجال الجوي العراقي ما أدى إلى إعادة توجيه بعض الرحلات، وألغت رحلة من لندن إلى دبي.

ويز إير

أعلنت ويز إير الهنغارية في بيان لها عن تعليق جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل ودبي وأبوظبي وعمّان حتى 7 مارس/آذار، مع إبقاء القرارات التشغيلية قيد المراجعة.