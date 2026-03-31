الحرب تشلّ مطار اللد: تراجع الرحلات اليومية من 600 إلى 40

قبيل عيد الفصح اليهودي، يبدو مطار اللد (بن غوريون) الإسرائيلي شبه خالٍ. ويعود ذلك إلى القيود المفروضة على قطاع الطيران خلال الحرب الإيرانية، حيث لا يتجاوز عدد المسافرين بضعة آلاف على متن حوالي 40 رحلة جوية. ويُقارن هذا الوضع بالأيام العادية، حيث يمر عبر مطار اللد حوالي 80 ألف مسافر على متن ما معدله 600 رحلة جوية يومياً، في طريقهم لقضاء عطلاتهم في الخارج.

يُعتبر شهر مارس ذروة موسم السفر في مطار اللد، حيث يمر عبره ما معدله 1.65 مليون مسافر، لكن الوضع هذا العام سيكون مختلفًا تمامًا، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي. تهبط الرحلات القادمة بنصف طاقتها الاستيعابية، إذ عاد معظم الإسرائيليين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج قبل إغلاق المجال الجوي. وتقتصر الرحلات المغادرة على 70 راكبًا، منهم 20 راكبًا بناءً على قرارات لجنة الاستثناءات أو الحالات الإنسانية. والسوق الحرة هي المتجر الوحيد المفتوح، حتى المقاهي والمطاعم مغلقة.

إن وجود مطار فارغ بحجم مطار اللد هو مشهد غير عادي، وفق "كالكاليست"، لكن هيئة المطارات تدعي أنه "لا توجد مطارات مدنية في العالم تعمل في ظل الحرب"، وفقًا لما صرحت به الرئيسة التنفيذية لهيئة المطارات، شارون كيدمي.

وتابعت: "هذه سابقة تاريخية بكل المقاييس في عالم الطيران المدني. باستثناء حالات القصف الجوي، يعمل المطار على مدار الساعة للحفاظ على الأجواء مفتوحة واستمرارية العمليات. ندرس كل تغيير في عدد الركاب بقلق بالغ، لأن الأهم في نهاية المطاف هو أن يحتفل الناس بعيد الفصح أينما كانوا. لهذا السبب نحن هنا، جميع المختصين، الجيش الإسرائيلي، قيادة الجبهة الداخلية، وزارة النقل، لا يوجد سابقة لهذا. الطائرة تحت القصف ليست آمنة، الطائرة ليست مكانًا محميًا، إنها خط أنابيب وقود، وإذا اصطدم بها شيء ما، فقد ينتهي الأمر بكارثة، ولذلك هدفنا هو تقليل وقت بقاء الطائرة على الأرض".

ويشرح الموقع الإسرائيلي أنه ليس سراً أن الخبراء أوصوا مراراً وتكراراً وزيرة النقل ميري ريغيف بتقليص حركة المطار إلى الحد الأدنى، لكن وزارة النقل، حرصاً منها على استمرار الحركة الجوية، تُصرّ على الحفاظ على المرونة ودراسة كل يوم على حدة. في الأسبوع الماضي، وفي ظل الضغوط المتزايدة لإضافة رحلات جوية لعيد الفصح، نظرت الوزارة في تخفيف عدد الركاب على الرحلات المغادرة، إلا أن سلسلة الصواريخ التي سُجلت يوم الخميس الماضي أدت إلى إلغاء هذه الخطوة، وقضت على أي أمل في تسيير مئات الرحلات اليومية خلال عطلة الأعياد.

لتعزيز مطار اللد، يقول "كالكاليست"، تعمل المعابر الحدودية لساعات إضافية بمساعدة موظفين إضافيين من الهيئة العامة للطيران المدني، مما يسمح للمسافرين بالانتقال إلى مطاري العقبة وطابا، حيث تعمل معظم الشركات الأجنبية، باستثناء شركة أركيا التي تُسيّر رحلاتها من طابا.

ووفقًا لتقديرات تقريبية، من المتوقع أن تتكبد شركات الطيران الإسرائيلية خسائر بمئات الملايين من الدولارات نتيجة توقف رحلاتها، وتشغيل رحلات الإنقاذ التي عادت فارغة، وتسيير عدد محدود من الرحلات في أيام العطلات، التي عادةً ما تُحقق فيها الشركات أرباحًا طائلة. وقد أفادت شركة العال سابقًا بأن خسائرها في الحرب الأولى مع إيران بلغت 100 مليون دولار، مما أدى إلى انخفاض أرباحها بنسبة 55% في الربع الثاني. وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى حل بشأن تعويضات المسافرين.

المجال الوحيد الذي شهد تحسناً هو رحلات الشحن الجوي. حالياً، تنطلق حوالي 10 رحلات شحن يومياً من مطار اللد، 5 منها تُشغلها شركة تشالنج إيرلاينز، التي تعمل بكامل طاقتها ومعززة أسطولها من مطار بن غوريون منذ بداية الحرب بـ 7 طائرات شحن. وقد حصلت شركة العال هذا الأسبوع على تصريح لتحميل البضائع على طائرات الركاب. وتُعد العال الشركة الإسرائيلية الوحيدة المُرخصة لنقل البضائع على طائراتها، ويسمح لها هذا التصريح بملء طائراتها بأكبر قدر ممكن، وهو ما يُتوقع أن يُخفف الضغط المتبقي على قطاع الشحن الجوي نتيجة غياب الشركات الأجنبية.