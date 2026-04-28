الحرب تسرع استثمار تركيا بإنتاج الغاز

- أزمة الطاقة العالمية دفعت تركيا لتنويع مصادر الطاقة، حيث أكد وزير الطاقة التركي على أهمية استثمار الغاز المكتشف في حقل سكاريا بالبحر الأسود لتعزيز قدرة تركيا على مواجهة الأزمة. - حقل سكاريا للغاز يُعتبر أكبر اكتشاف في تاريخ تركيا، مع إنتاج حالي يبلغ ستة مليارات متر مكعب، وتخطط تركيا لزيادة الإنتاج إلى 40 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2028، رغم أن الإنتاج لا يزال أقل من الاستهلاك السنوي البالغ 60 مليار متر مكعب. - تسعى تركيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة عبر استثمارات الغاز المحلي ومشاريع نقل الطاقة، مع التركيز على الطاقة النظيفة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الواردات وتحسين الميزان التجاري.

تسبب إغلاق مضيق هرمز واستهداف مرافق النفط والغاز الخليجية بأخطر أزمة طاقة عالمية في العصر الحديث، ما دفع دول العالم للبحث عن بدائل، ومنها تركيا التي تستورد نحو 95% من استهلاكها للنفط والغاز.

وفي السياق، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار أن الأزمة الحالية في مضيق هرمز تسلط الضوء على أهمية تنويع مسارات الطاقة وتجبر العالم على التوجه نحو تشكيل بنية جديدة لها، معلناً عن إنجاز تشغيلي لاستثمار الغاز المكتشف في حقل سكاريا بالبحر الأسود عام 2023 ونجاح البنية التحتية في المعالجة وبدء التوزيع.

وتشير الوزارة إلى أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي من 12 بئراً في حقل ساكاريا للغاز في البحر الأسود بلغ حتى الآن ستة مليارات متر مكعب، بعد سنوات من اكتشافه باعتباره أكبر اكتشاف للغاز في تاريخ البلاد. وتضيف وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أن الإنتاج يتم حالياً من 12 بئراً ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بمعدل يومي يصل إلى 9.5 ملايين متر مكعب، بعد نقل الغاز عبر خط أنابيب بطول 170 كيلومتراً من الحقل الواقع على عمق 2200 متر في البحر الأسود إلى اليابسة قرب زونغولداك التي تبعد عن الحقل نحو 170 كلم.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من المشروع في 30 أغسطس/آب المقبل، مع نقل منصة الإنتاج العائمة "عثمان غازي" إلى الحقل، ما سيرفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 20 مليون متر مكعب يومياً. وتستهدف الوزارة، في المرحلة الثالثة المتوقع إطلاقها بحلول عام 2028، مع استمرار أعمال التطوير في الحقل باستخدام أسطول الحفر البحري التركي، أن تصل القدرة الإنتاجية إلى 40 مليون متر مكعب يومياً، ما سيتيح توسيع استخدام الغاز المحلي ليشمل أكثر من 16 مليون منزل، لتضاعف أربع مرات كمية استخدام الغاز المنتج محلياً والذي يغذي اليوم نحو أربعة ملايين منزل.

ولكن، تبقى تلك الكميات، لو سارت المراحل من دون إعاقة، أقل وكثير مما تستهلكه تركيا من الغاز، بحسب الخبير التركي، باكير أتاجان، لأن الإنتاج الأعظمي من حقول سكاريا، عام 2028 سيصل إلى نحو 15 مليار متر مكعب سنوياً، في حين تركيا تستهلك نحو 60 مليار متر مكعب، بتطور متصاعد ومستمر، مقدراً استهلاك الغاز عام 2024 بنحو 56.4 مليار متر مكعب، وارتفع العام الماضي إلى نحو 60 ملياراً.

ويستدرك أتاجان وهو مدير مركز "الفكر" للدراسات الاستراتيجية في إسطنبول خلال حديث خاص مع "العربي الجديد" أن هذا ما يتعلق بحقل سكاريا فقط، أكبر وأهم الحقول، والتوقع أن يسد 30% من احتياجات تركيا، ولكن هناك اكتشافات غاز أخرى، مثل حقل غوك تيبي القريب من حقل سكاريا وبدأت عمليات ربط الأنابيب لنقل الغاز منه إلى المنشآت على البر، وحقل أماسرا 1 شمال حقل سكاريا وهذا بالإضافة إلى حقول أخرى، سواء بالبر التركي أو بالبحر المتوسط، لكن الاهتمام والتركيز يتم على البحر الأسود أولاً.

وحول هل يمكن أن تصل تركيا إلى الاكتفاء الذاتي، جراء الاكتشافات في البحر والبر، يرد الخبير التركي "ربما تبدأ بالتصدير" سواء للغاز التركي الواعد أو للغاز من دول الجوار واستثمار الجغرافيا التركية، لأن تحويل تركيا إلى مركز طاقة إقليمي، بل عالمي، من الخطط الموضوعة وتعمل عليها الحكومة لاستثمار الموقع الجغرافي والخطوط التي تمر (خط تاناب للغاز الأذري وخط كركوك-جيهان للغاز العراقي أو الواصل خليجياً للعراق) أو الخطوط التي يعد لها لتمر عبر تركيا، لربط الشرق بالغرب بعيداً عن نقاط الاختناق وحرب المضائق التي تجلت اليوم عبر مضيق هرمز.

ويقول أتاجان إن "الحرب وإغلاق هرمز الذي يتدفق من خلاله نحو 20% من استهلاك النفط العالمي، إضافة للغاز والمعادن والأسمدة والمواد الأولية، صفع تركيا كما دول المنطقة والعالم، وعجّل في البحث عن مسارات جديدة ومصادر بديلة"، ولفت إلى أن تركيا لا تشتغل اليوم على استثمار الموارد المحلية، والغاز أولاً، بل على النقل البري للطاقة (كما طريق التنمية من ميناء الفاو بالعراق) ليمر الغاز إلى تركيا ومن ثم أوروبا، بعيداً عن المسارات التقليدية أو البحر، وهذا إلى جانب البنية الجديدة، والتي أشار إليها الوزير بيرقدار للمسارات والبدائل الجديدة، مثل الطاقة النووية، مع ملاحظة مفاوضات الشراكة التركية مع روسيا بمحطة آق قيو النووية أخيراً لتسريع الإنجاز وتوليد الكهرباء من دون غاز، والاشتغال على الطاقة النظيفة، بعيداً عن النفط والغاز، سواء عبر الشمس أو الهواء.

وتطرح تركيا استثمارات مستمرة وبلغت ربما المرتبة الأولى أوروبياً باستثمار طاقة الكهرومائية والثانية بنمو طاقة الرياح. وتأتي مساعي تركيا، خاصة بعد ما أفرزته الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، للهروب من المسارات الأحادية لنقل النفط والغاز وتخفيض فاتورة استيراد الطاقة التي تبلغ قبل الحرب نحو 55 مليار دولار سنوياً والتي يراها مراقبون، من الأسباب المهمة في عجز الميزان التجاري التركي وحتى الديون الخارجية.