الحرب تستنزف مخزونات النفط وترفع الأسعار وسط مخاوف تضخمية

- تصاعدت أسعار النفط بشكل حاد بسبب التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 7% متجاوزًا 90 دولارًا للبرميل، مما يعكس مخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. - أظهرت بيانات أميركية انخفاضًا كبيرًا في مخزونات النفط الخام، مما عزز توقعات استمرار ارتفاع الأسعار، حيث انخفضت المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، مع زيادة استهلاك المصافي الأميركية. - ارتفاع أسعار النفط يهدد بعودة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي، مما يزيد من تكاليف النقل والإنتاج والطاقة، ويضع تحديات إضافية أمام النمو الاقتصادي العالمي.

مع اتساع رقعة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، دخلت أسواق النفط مرحلة جديدة من التقلبات الحادة، لتقفز الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أسابيع مدفوعة بمخاوف تعطل الإمدادات، في وقت كشفت فيه بيانات أميركية عن تراجع كبير في مخزونات الخام، ما عزز رهانات استمرار موجة الصعود، وأعاد التضخم إلى واجهة المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وحسب أسوشييتد برس، ارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي، بأكثر من 7% خلال تعاملات الأربعاء، ليتجاوز مستوى 90 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 85 دولاراً، بعدما أعادت التطورات العسكرية في الشرق الأوسط إشعال المخاوف بشأن أمن الإمدادات، ولا سيما مع استمرار التهديدات التي تطاول حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

وجاءت هذه المكاسب بعدما شنت إيران هجوماً صاروخياً استهدف قوات أميركية في الشرق الأوسط، في حين نفذت القوات الأميركية، بالتعاون مع السعودية، ضربات استهدفت فصائل عراقية موالية لطهران. وتعكس حركة الأسعار حجم القلق المسيطر على المتعاملين، إذ تأرجح خام برنت منذ بداية الشهر بين نحو 72 دولاراً وأكثر من 102 دولار للبرميل، في واحدة من أكثر الفترات تقلباً خلال الأعوام الأخيرة، مع تغير توقعات المستثمرين بشأن مستقبل الصراع وإمكانية استئناف التدفقات الطبيعية للنفط.

وزاد من قوة الارتفاع تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الذي أظهر انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 7.2 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 404.5 ملايين برميل، في تراجع تجاوز بكثير توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً لا يتجاوز 1.3 مليون برميل.

كما هبطت المخزونات الأميركية، بما في ذلك السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، إلى 712.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1984، بينما انخفضت مخزونات مركز كاشينغ في ولاية أوكلاهوما إلى 18.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014، وأقل من الحد التشغيلي الذي يقدر بنحو 20 مليون برميل، حسب رويترز. ويعكس هذا التراجع ارتفاع استهلاك المصافي الأميركية للخام إلى 17.3 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، بالتزامن مع زيادة معدل تشغيل المصافي إلى 97.2%، وهو الأعلى منذ عام 2018، إضافة إلى ارتفاع الصادرات وتراجع صافي الواردات.

ولا تقتصر تداعيات صعود النفط على سوق الطاقة فحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، إذ يخشى المستثمرون أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى عودة الضغوط التضخمية بعدما بدأت مؤشرات الأسعار بالتراجع خلال الأشهر الماضية. ويحذر محللون من أن استمرار الحرب وتراجع المخزونات العالمية قد يبقيان أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يرفع تكاليف النقل والإنتاج والطاقة، ويزيد الضغوط على المستهلكين والشركات، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة بين تباطؤ النمو وعودة التضخم، لتبقى أسواق الطاقة في قلب المشهد الاقتصادي العالمي خلال المرحلة المقبلة.